Повдигнаха обвинение на задържания за убийството на Илиян Филипов

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на 51-годишния Славчо Мегеров за убийството на бизнесмена и президент на ПФК „Ботев“ Пловдив Илиян Филипов. Мегеров беше задържан в София, а на 1 октомври е конвоиран до Пловдив под засилена полицейска охрана. С него са извършвани процесуално-следствени действия.

Според прокуратурата мотивът за престъплението е личен и е свързан с неуредени финансови отношения между двамата. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев заяви: „Мотивът е личен, породен от финансови, неуредени отношения между двамата.“ По думите му Филипов и Мегеров са се познавали отдавна, имали са близки и трудови отношения, а впоследствие между тях е възникнал конфликт.

Полицията съобщава, че е стигнала до задържания след множество действия по бързо събиране и анализ на информация. Директорът на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов посочи, че от местопрестъплението са били събрани следи, които вече имат качеството на доказателствен материал и са помогнали за идентифицирането на обвиняемия.

„Налице са достатъчно обосновани предположения, че това е физическият извършител на престъплението“, каза Костадинов, като уточни, че разследването продължава. Твърдението е на полицията и не представлява влязла в сила съдебна констатация.

До момента прокуратурата и МВР не са съобщили дали оръжието на престъплението е открито. Не е посочено и точното място, на което е извършено убийството.

Очаква се през почивните дни прокуратурата да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“ на Славчо Мегеров. Дотогава той остава обвиняем, а вината му може да бъде установена единствено с окончателна съдебна присъда.

Източници: БНТ