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Повдигнаха обвинение на задържания за убийството на Илиян Филипов
  Тема: Известни личности

Повдигнаха обвинение на задържания за убийството на Илиян Филипов

2 Октомври, 2026 06:09 624 8

  • илиян филипов-
  • славчо мегеров-
  • убийство в пловдив-
  • прокуратура пловдив-
  • ботев пловдив

51-годишният Славчо Мегеров е обвинен за убийството на бизнесмена. Прокуратурата посочва личен мотив, свързан с неуредени финансови отношения.

Повдигнаха обвинение на задържания за убийството на Илиян Филипов - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на 51-годишния Славчо Мегеров за убийството на бизнесмена и президент на ПФК „Ботев“ Пловдив Илиян Филипов. Мегеров беше задържан в София, а на 1 октомври е конвоиран до Пловдив под засилена полицейска охрана. С него са извършвани процесуално-следствени действия.

Според прокуратурата мотивът за престъплението е личен и е свързан с неуредени финансови отношения между двамата. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев заяви: „Мотивът е личен, породен от финансови, неуредени отношения между двамата.“ По думите му Филипов и Мегеров са се познавали отдавна, имали са близки и трудови отношения, а впоследствие между тях е възникнал конфликт.

Полицията съобщава, че е стигнала до задържания след множество действия по бързо събиране и анализ на информация. Директорът на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов посочи, че от местопрестъплението са били събрани следи, които вече имат качеството на доказателствен материал и са помогнали за идентифицирането на обвиняемия.

„Налице са достатъчно обосновани предположения, че това е физическият извършител на престъплението“, каза Костадинов, като уточни, че разследването продължава. Твърдението е на полицията и не представлява влязла в сила съдебна констатация.

До момента прокуратурата и МВР не са съобщили дали оръжието на престъплението е открито. Не е посочено и точното място, на което е извършено убийството.

Очаква се през почивните дни прокуратурата да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“ на Славчо Мегеров. Дотогава той остава обвиняем, а вината му може да бъде установена единствено с окончателна съдебна присъда.

Източници: БНТ


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ясно

    5 0 Отговор
    значи тоя филипов е бил близък човек до боко доган и демерджиев щом така бъзо го хванаха че вече го съдят! и явно не е убийство заради провалена пратка на таки а лична вендета между убиеца и убития

    06:27 02.10.2026

  • 3 Фен

    1 0 Отговор
    А дано, ама надали. Демерджиев има уникалният талант супер авторитетно да издава обвинения и даже присъди, които после да овисват във въздуха, без никакво потвърждение. Нищо, което до сега е изджафкал, не е успял да потвърди с факти.

    06:35 02.10.2026

  • 4 Феномена Шиши

    5 0 Отговор
    Поредният удобен.

    06:36 02.10.2026

  • 5 Да бе!!!!

    1 0 Отговор
    А аз си мислех,че някой клошар го е гръмнал м/у очите.
    Или това с клошарите стана очевадно

    06:40 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Даниел

    0 0 Отговор
    Не е случайно,че още на задържането при него беше адвокат Марковски!!

    06:53 02.10.2026