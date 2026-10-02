Новини
Свят »
Франция »
Хиляди задържани ученици при протестите във Франция

Хиляди задържани ученици при протестите във Франция

2 Октомври, 2026 06:52, обновена 2 Октомври, 2026 06:54 894 10

  • протести във франция-
  • задържани ученици-
  • френско образование-
  • себастиен лекорню-
  • париж

Близо 3000 гимназисти са задържани, а над 160 училища са затворени. Правителството определи ескалацията като „градско насилие“.

Хиляди задържани ученици при протестите във Франция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близо 3000 ученици на възраст между 15 и 18 години са задържани от началото на протестите във Франция. Демонстрациите, блокадите и свързаните с тях инциденти са достигнали около 900, а над 160 училища са затворени. Блокиран е и достъпът до около 30 университетски кампуса, включително в Париж и Марсилия.

Над 300 полицаи са ранени, както и десетки пожарникари, учители и ученици. Френското правителство предупреди, че протестът е ескалирал в „градско насилие“. Министър-председателят Себастиен Лекорню свика кризисно заседание на кабинета в четвъртък, а в много училища се очаква да бъде въведено онлайн обучение, за да бъдат защитени учениците и учителите.

Недостиг на учители и проблеми с училищата

Гимназистите протестират срещу продължителните учебни часове, претоварените разписания и претъпканите класни стаи. Сред основните им искания са повече учители и подобряване на условията в училищните сгради, включително на отоплението и климатизацията.

Паралелно с блокадите са регистрирани и прояви на насилие. Пожари от подпалени кофи за боклук и опити за палежи са докладвани край училища в Нант, Тулуза и Марсилия. В Страсбург трамвайните линии са били временно спрени, след като протестиращи са блокирали релсите.

Разследване за действията на полицията

Министерството на вътрешните работи е започнало вътрешно разследване след обвинения в прекомерна полицейска сила срещу трима ученици. Част от учителите подкрепиха протестиращите и разкритикуваха реакцията на органите на реда.

Правителството обвини радикално лявата партия „Непокорна Франция“ в насърчаване на безредиците. Лидерът ѝ Жан-Люк Меланшон отхвърли твърдението и заяви, че „LFI подкрепя единствено ненасилствени методи на протест“. Той изрази и тревога заради твърденията за полицейско насилие срещу протестиращи младежи.

Източници: Нова телевизия


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Пуснете децата еничари!

    06:56 02.10.2026

  • 2 Пратете ги при нас бе

    9 1 Отговор
    у нас празни училища и куп учители дет скучаят да искаш

    07:12 02.10.2026

  • 3 У ГРАДИНАТА НА БАРОЗУ

    13 1 Отговор
    Нещо не вървят нещата.

    07:19 02.10.2026

  • 4 Кво става, бе,

    20 0 Отговор
    Я, пак ни пообяснявайте за демокрацията и тоталитаризма!

    Коментиран от #10

    07:20 02.10.2026

  • 5 хмм

    9 8 Отговор
    Какви ученици. Това са малките скакалци на навлеците от Африка и Азия.

    07:21 02.10.2026

  • 6 Лигльовци

    18 1 Отговор
    Не знам за какво подобрение на условията протестират тия....Ами макарона има пари щом ги раздава на Украйна....да искат средства от Урсула....за нея едни 90 млрд са нищо....сега ЕС намери и едни 27 млрд които не достигали на зеления. Европееца няма нужда от пари ....всичко за Украйна всички за фронта

    07:23 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Василеску

    4 0 Отговор
    Фати прекалено късно реагира и с голяма неохота винаги, когато имо голям пролем в страна от ЕС. А когато някой анонимник от моралния ъндърграунд В България се напикае, боядиса си веждите или се снимал в клип 9 голяма новина. Няма цени, няма фалшиви институции, които са в услуга на мафиите - не.

    07:41 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кво става, бе,":

    Ясно се виждат евроценностите на френските управляващи..... Това поколение във Франция след години ще направя френския девети септември, в което няма нищо лошо.... Въпросът е кога в бг територията народа ще осъзнае ,че
    тези измислени ценности на тоталитарната фюрерка са пагубни....

    07:56 02.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания