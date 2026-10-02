Хиляди задържани ученици при протестите във Франция

Близо 3000 ученици на възраст между 15 и 18 години са задържани от началото на протестите във Франция. Демонстрациите, блокадите и свързаните с тях инциденти са достигнали около 900, а над 160 училища са затворени. Блокиран е и достъпът до около 30 университетски кампуса, включително в Париж и Марсилия.

Над 300 полицаи са ранени, както и десетки пожарникари, учители и ученици. Френското правителство предупреди, че протестът е ескалирал в „градско насилие“. Министър-председателят Себастиен Лекорню свика кризисно заседание на кабинета в четвъртък, а в много училища се очаква да бъде въведено онлайн обучение, за да бъдат защитени учениците и учителите.

Недостиг на учители и проблеми с училищата

Гимназистите протестират срещу продължителните учебни часове, претоварените разписания и претъпканите класни стаи. Сред основните им искания са повече учители и подобряване на условията в училищните сгради, включително на отоплението и климатизацията.

Паралелно с блокадите са регистрирани и прояви на насилие. Пожари от подпалени кофи за боклук и опити за палежи са докладвани край училища в Нант, Тулуза и Марсилия. В Страсбург трамвайните линии са били временно спрени, след като протестиращи са блокирали релсите.

Разследване за действията на полицията

Министерството на вътрешните работи е започнало вътрешно разследване след обвинения в прекомерна полицейска сила срещу трима ученици. Част от учителите подкрепиха протестиращите и разкритикуваха реакцията на органите на реда.

Правителството обвини радикално лявата партия „Непокорна Франция“ в насърчаване на безредиците. Лидерът ѝ Жан-Люк Меланшон отхвърли твърдението и заяви, че „LFI подкрепя единствено ненасилствени методи на протест“. Той изрази и тревога заради твърденията за полицейско насилие срещу протестиращи младежи.

Източници: Нова телевизия