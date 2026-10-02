Хиляди задържани ученици при протестите във Франция

Близо 3000 ученици на възраст между 15 и 18 години са задържани от началото на протестите във Франция. Демонстрациите, блокадите и свързаните с тях инциденти са достигнали около 900, а над 160 училища са затворени. Блокиран е и достъпът до около 30 университетски кампуса, включително в Париж и Марсилия.
Над 300 полицаи са ранени, както и десетки пожарникари, учители и ученици. Френското правителство предупреди, че протестът е ескалирал в „градско насилие“. Министър-председателят Себастиен Лекорню свика кризисно заседание на кабинета в четвъртък, а в много училища се очаква да бъде въведено онлайн обучение, за да бъдат защитени учениците и учителите.
Недостиг на учители и проблеми с училищата
Гимназистите протестират срещу продължителните учебни часове, претоварените разписания и претъпканите класни стаи. Сред основните им искания са повече учители и подобряване на условията в училищните сгради, включително на отоплението и климатизацията.
Паралелно с блокадите са регистрирани и прояви на насилие. Пожари от подпалени кофи за боклук и опити за палежи са докладвани край училища в Нант, Тулуза и Марсилия. В Страсбург трамвайните линии са били временно спрени, след като протестиращи са блокирали релсите.
Разследване за действията на полицията
Министерството на вътрешните работи е започнало вътрешно разследване след обвинения в прекомерна полицейска сила срещу трима ученици. Част от учителите подкрепиха протестиращите и разкритикуваха реакцията на органите на реда.
Правителството обвини радикално лявата партия „Непокорна Франция“ в насърчаване на безредиците. Лидерът ѝ Жан-Люк Меланшон отхвърли твърдението и заяви, че „LFI подкрепя единствено ненасилствени методи на протест“. Той изрази и тревога заради твърденията за полицейско насилие срещу протестиращи младежи.
Източници: Нова телевизия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
06:56 02.10.2026
2 Пратете ги при нас бе
07:12 02.10.2026
3 У ГРАДИНАТА НА БАРОЗУ
07:19 02.10.2026
4 Кво става, бе,
Коментиран от #10
07:20 02.10.2026
5 хмм
07:21 02.10.2026
6 Лигльовци
07:23 02.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Василеску
07:41 02.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Европеец
До коментар #4 от "Кво става, бе,":Ясно се виждат евроценностите на френските управляващи..... Това поколение във Франция след години ще направя френския девети септември, в което няма нищо лошо.... Въпросът е кога в бг територията народа ще осъзнае ,че
тези измислени ценности на тоталитарната фюрерка са пагубни....
07:56 02.10.2026