Фелипе VI ще посети Сеута и Мелиля на 13 и 14 октомври

Испанският крал Фелипе VI и кралица Летисия ще посетят Сеута и Мелиля на 13 и 14 октомври. Визитата ще се проведе при строги мерки за сигурност и идва след близо два месеца очакване на фона на сложната миграционна обстановка в района.

Това ще бъде първото посещение на Фелипе VI в двата автономни града като държавен глава. Последната кралска визита там беше извършена от неговия баща Хуан Карлос I през 2007 г. Тогава посещението предизвика остра реакция от страна на Мароко.

Визита с дипломатическа тежест

Сеута и Мелиля са испански автономни градове в Северна Африка, върху които Мароко отдавна предявява претенции за суверенитет. Затова пътуването на испанския монарх се разглежда като чувствителна стъпка в отношенията между Мадрид и Рабат.

Към момента няма официално съобщение за реакция на мароканските власти след обявяването на визитата. Испански медии очакват посещението да има дипломатически отзвук, тъй като то потвърждава присъствието на испанската държава в двата града.

На фона на миграционна криза

Пътуването е планирано след масовото влизане на мигранти през граничния пункт „Тарахал“. БНР посочва, че става дума за около 80 000 души. След събитията Фелипе VI е изразил възмущение и е призовал за мерки за овладяване на кризата.

Кралят е определил последните събития като неприемливи и е подчертал, че границата при Сеута е не само испанска, но и външна граница на Европейския съюз. Подробностите за програмата на Фелипе VI и Летисия в двата града предстои да бъдат обявени.

Източници: БНР Новините, РТВЕ, Ел Паис