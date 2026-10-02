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Фелипе VI ще посети Сеута и Мелиля на 13 и 14 октомври
  Тема: Известни личности

Фелипе VI ще посети Сеута и Мелиля на 13 и 14 октомври

2 Октомври, 2026 06:51 415 0

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  • миграционна криза

Испанският крал и кралица Летисия ще пътуват до двата автономни града при засилена охрана на фона на миграционното напрежение и чувствителните отношения с Мароко.

Фелипе VI ще посети Сеута и Мелиля на 13 и 14 октомври - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испанският крал Фелипе VI и кралица Летисия ще посетят Сеута и Мелиля на 13 и 14 октомври. Визитата ще се проведе при строги мерки за сигурност и идва след близо два месеца очакване на фона на сложната миграционна обстановка в района.

Това ще бъде първото посещение на Фелипе VI в двата автономни града като държавен глава. Последната кралска визита там беше извършена от неговия баща Хуан Карлос I през 2007 г. Тогава посещението предизвика остра реакция от страна на Мароко.

Визита с дипломатическа тежест

Сеута и Мелиля са испански автономни градове в Северна Африка, върху които Мароко отдавна предявява претенции за суверенитет. Затова пътуването на испанския монарх се разглежда като чувствителна стъпка в отношенията между Мадрид и Рабат.

Към момента няма официално съобщение за реакция на мароканските власти след обявяването на визитата. Испански медии очакват посещението да има дипломатически отзвук, тъй като то потвърждава присъствието на испанската държава в двата града.

На фона на миграционна криза

Пътуването е планирано след масовото влизане на мигранти през граничния пункт „Тарахал“. БНР посочва, че става дума за около 80 000 души. След събитията Фелипе VI е изразил възмущение и е призовал за мерки за овладяване на кризата.

Кралят е определил последните събития като неприемливи и е подчертал, че границата при Сеута е не само испанска, но и външна граница на Европейския съюз. Подробностите за програмата на Фелипе VI и Летисия в двата града предстои да бъдат обявени.

Източници: БНР Новините, РТВЕ, Ел Паис


Испания
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