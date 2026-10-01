Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Заподозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов вече е конвоиран в Пловдив, съобщи NOVA.
Славчо Мегеров бе докаран под засилена полицейска охрана, за да бъде разпитан. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство.
Разпитват се и широк кръг от хора, свързани с компанията на жертвата.
Жители на квартала споделят, че се страхуват за живота си след извършеното престъпление. "Притесняваме се. Улиците са тъмни. Потресена съм от случилото се", разказа живееща наблизо.
"Живеем отсреща, но никога не сме го виждали досега. Само колата му сме виждали. При всички случаи става въпрос за поръчково убийство", сподели друг живеещ в района.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 поро
17:45 01.10.2026
2 Келепира
Коментиран от #4
17:52 01.10.2026
3 Всичко
Коментиран от #13
18:08 01.10.2026
4 Киро
До коментар #2 от "Келепира":Когато не познаваш някого не може да го наречеш плъх! По вероятно плъха да си ти с две евро в джоба! Мегера е оправдан за грабеж в Кърджали и познай кой му е вероятния покровител!
Коментиран от #8
18:09 01.10.2026
5 Вярвам само
18:11 01.10.2026
6 Всичко
18:12 01.10.2026
7 Михо
18:16 01.10.2026
8 Да де, ама
До коментар #4 от "Киро":и двамата Мазни и Угоени парчета, Тиквата и ПееФ, имат огромно влияние не само в Кърджали, а на практика навсякъде в България.
18:18 01.10.2026
9 Филип Марлоу
18:29 01.10.2026
10 Плъшок
Такава се оказва житейската логика и в този случай.
18:29 01.10.2026
11 канали стари
18:37 01.10.2026
12 Едно от двете ще излезе
• При превишаване пределите на неизбежна отбрана (чл. 119 НК): Наказва се с лишаване от свобода до 5 години.
18:38 01.10.2026
13 Филип Марлоу
До коментар #3 от "Всичко":Балотаж ще има защото гласуващите по Конституция трябва да са 50 плюс 1 от имащите право на глас.Затова няма как да няма балотаж при това ниско участие.
18:38 01.10.2026
14 Наблюдател
18:43 01.10.2026
15 Зъл пес
18:44 01.10.2026
16 В Еврозоната е така
18:49 01.10.2026
17 Пелагия
Коментиран от #20
18:51 01.10.2026
18 Мдаа
Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.
18:55 01.10.2026
19 Кажи честно ... 🤣
19:02 01.10.2026
20 Смехоран
До коментар #17 от "Пелагия":Прав си,не мвр казва кой е извършителя,а прокуратурата,обвинението внаса тя.Но да не забравяме в коя държава живеем.
19:02 01.10.2026
21 Историята помни
Коментиран от #22
19:06 01.10.2026
22 Ся ША помилва и прокуроския син
До коментар #21 от "Историята помни":ОТ ПЕРНИК КОЙТО ША СА ,,РАЗБОЛЕЕ,, ОТ ЛЕЖАНЕ......
19:26 01.10.2026