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Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

1 Октомври, 2026 17:40 1 843 22

  • илиян филипов-
  • славчо мегеров-
  • убийство

Разпитват се и широк кръг от хора, свързани с компанията на жертвата

Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заподозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов вече е конвоиран в Пловдив, съобщи NOVA.

Славчо Мегеров бе докаран под засилена полицейска охрана, за да бъде разпитан. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство.

Разпитват се и широк кръг от хора, свързани с компанията на жертвата.

Жители на квартала споделят, че се страхуват за живота си след извършеното престъпление. "Притесняваме се. Улиците са тъмни. Потресена съм от случилото се", разказа живееща наблизо.

"Живеем отсреща, но никога не сме го виждали досега. Само колата му сме виждали. При всички случаи става въпрос за поръчково убийство", сподели друг живеещ в района.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поро

    15 6 Отговор
    Аз като го гледам, казвам че е невинен. Или поне не е виновен в това, в което го обвиняват.

    17:45 01.10.2026

  • 2 Келепира

    16 4 Отговор
    Тоя яко е къртил кинти от убития плъх.Не го е приключил, това е ясно.

    Коментиран от #4

    17:52 01.10.2026

  • 3 Всичко

    10 3 Отговор
    е постановка. Винаги преди изборите гърмят някой. Това е от 30 години. Отчитат се на силните. Ще има балотаж, и отново някой ще излети в орбита.

    Коментиран от #13

    18:08 01.10.2026

  • 4 Киро

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Келепира":

    Когато не познаваш някого не може да го наречеш плъх! По вероятно плъха да си ти с две евро в джоба! Мегера е оправдан за грабеж в Кърджали и познай кой му е вероятния покровител!

    Коментиран от #8

    18:09 01.10.2026

  • 5 Вярвам само

    8 4 Отговор
    на психолога 👅 на 🎃 - та

    18:11 01.10.2026

  • 6 Всичко

    11 3 Отговор
    издиша от първия миг на дезинфекцията - въпросният обявен за убиеца на Илиян Филипов просто е избран като удобен , макар , че би трябвало да бъде най - най последно заподозрян с това криминално досие. Че и в първите часове от "залавянето" му , че работил във фирмата на екзекутирания !

    18:12 01.10.2026

  • 7 Михо

    3 0 Отговор
    Това bri4kata ли е

    18:16 01.10.2026

  • 8 Да де, ама

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Киро":

    и двамата Мазни и Угоени парчета, Тиквата и ПееФ, имат огромно влияние не само в Кърджали, а на практика навсякъде в България.

    18:18 01.10.2026

  • 9 Филип Марлоу

    9 1 Отговор
    Нещо ми подсказва,че това не е убиеца,а нарочена жертва.Само за да докажат,че системата работи.А,ако не е той?Ще му се извинят ли?Гледах и снимките от камерите.Не е това човека.Друго тяло е.Както при Луканов днес се повтаря същото.Ако е бил този,отлично е знаел,че има камери и всички други последствия.Категорично е друг.Излагацията е голяма.

    18:29 01.10.2026

  • 10 Плъшок

    4 4 Отговор
    Плъх с кинти и плъх без кинти - няма никаква разлика, когато тоя с кинтите остане без тях. Или кинтите останат без плъх...
    Такава се оказва житейската логика и в този случай.

    18:29 01.10.2026

  • 11 канали стари

    3 1 Отговор
    с нови господари...

    18:37 01.10.2026

  • 12 Едно от двете ще излезе

    1 1 Отговор
    • В състояние на афект (чл. 118 НК): Убийство, извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие, тежка обида или противозаконно действие – наказанието е до 10 години лишаване от свобода.
    • При превишаване пределите на неизбежна отбрана (чл. 119 НК): Наказва се с лишаване от свобода до 5 години.

    18:38 01.10.2026

  • 13 Филип Марлоу

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Всичко":

    Балотаж ще има защото гласуващите по Конституция трябва да са 50 плюс 1 от имащите право на глас.Затова няма как да няма балотаж при това ниско участие.

    18:38 01.10.2026

  • 14 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Може и да не е убиецът. Което поражда въпроси, дали единствено желанието за самоизтъкване при службите е причината или схемата е по-сложна. Може и да е убиецът, що пък не. Но изниква въпросът, защо този преуспял, уважаван бизнесмен е бил в комбина с един хроничен престъпник?

    18:43 01.10.2026

  • 15 Зъл пес

    3 2 Отговор
    И започво разтакаването.Съдът ще върти,ще суче,ще го държи по арестите,и ще го пусне поради липса на доказателства.Няма да е първия,в наще съдилища всеки убиец е невинен.Тоя е взел тлъста сума да се пише убиец.Беше като скала непоклатимо спокойствие при ареста.

    18:44 01.10.2026

  • 16 В Еврозоната е така

    2 0 Отговор
    Притесняваме се. Улиците са тъмни....

    18:49 01.10.2026

  • 17 Пелагия

    2 0 Отговор
    Нали му правиха парафинови натривки.Или не са?Колко време се чака резултат от парафинови проби?Седмица,месец?Какво става с тази държава и това МВР с Дерменджиев на чело?Вчера пак 5 загинали от пътни катастрофи.Не може министър,пък бил той и на МВР да казва кой е убиеца както направи този.Има съд който казва кой е извършил каквото и да е.Съда е този който издава присъди.

    Коментиран от #20

    18:51 01.10.2026

  • 18 Мдаа

    0 0 Отговор
    В правовата държава важи презумпцията „невинен до доказване на противното“. У нас обаче понякога остава усещането, че първо те обявяват за виновен, а после трябва да доказваш, че не си. Неслучайно България многократно е осъждана в Европейския съд по правата на човека за нарушения на права, гарантирани от Европейската конвенция. Но нека видим докъде ще стигне този конкретен случай и какво в крайна сметка ще установи съдът. Дотогава обвинението си остава обвинение, а не присъда.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    18:55 01.10.2026

  • 19 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор
    Що се занимават с глупости ами не викнат герберския ncиxonaт, вече крадевския, Росен Йорданов да ви каже кой е убиеца, кой е поръчителя, ще произнесе присъдата ... защо пилеете толкова ресурс ? Вместо да ескортирате някоя друга пратка наркотици и контрабандни стоки на помилвани от мафиЙотова бандити, се занимавате с дреболии.

    19:02 01.10.2026

  • 20 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пелагия":

    Прав си,не мвр казва кой е извършителя,а прокуратурата,обвинението внаса тя.Но да не забравяме в коя държава живеем.

    19:02 01.10.2026

  • 21 Историята помни

    1 0 Отговор
    Аз само да напомня, покрай този криминален случай, че дрОгарката Йотова е помилвала един наркобарон с международна слава и още 4-ма по дребни наркоразпространители. Освен това е помилвала и още 6-ма рецидивисти, сред които убийци.

    Коментиран от #22

    19:06 01.10.2026

  • 22 Ся ША помилва и прокуроския син

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Историята помни":

    ОТ ПЕРНИК КОЙТО ША СА ,,РАЗБОЛЕЕ,, ОТ ЛЕЖАНЕ......

    19:26 01.10.2026