Сеул предложи на Пхенян преговори за демаркационната линия

Република Корея предложи на Северна Корея да започнат преговори за уточняване и повторно измерване на Военната демаркационна линия, разделяща двете държави. Инициативата беше отправена от министъра на обединението Чун Дон-йон на фона на напрежението след взрива на мина в Демилитаризираната зона.

„Като министър на обединението предлагам на Севера: трябва да се срещнем и да започнем да общуваме. Най-малкото трябва да започнем комуникация, да потвърдим Военната демаркационна линия и да я измерим отново“, заяви Чун Дон-йон пред журналисти в Сеул. Той се върна по-рано от посещението си в Европа заради последствията от инцидента.

По думите му „коренната причина“ за случилото се е свързана с въпроса за линията на примирието. Министърът повтори, че южнокорейското правителство няма враждебни намерения към Пхенян и призова инцидентът да не бъде използван за подкопаване на усилията за мирно съвместно съществуване.

Трима военнослужещи бяха ранени при взрива

На 21 септември мина избухна от южната страна на Военната демаркационна линия. Ранени бяха трима южнокорейски военнослужещи, като двама от тях са били в критично състояние. Южнокорейската армия заяви, че има много голяма вероятност мините да са били поставени от Северна Корея, и поиска от Пхенян извинение и отговорни действия.

Северна Корея отрече да има участие във взрива и обвини Сеул, че е изфабрикувал резултатите от разследването, за да прехвърли вината върху Пхенян. Така двете страни представят различни версии за причините за инцидента, който се случи в една от най-силно укрепените граници в света.

Сеул предупреждава срещу нова ескалация

Чун Дон-йон се обяви и против възобновяването на високоговорителните предавания с пропагандно съдържание към Северна Корея като ответна мярка. Той определи подобен ход като „безотговорен и опасен“, тъй като може да доведе до допълнително изостряне на отношенията.

Проблемът с обозначаването на границата има и практическо измерение. След подписването на Корейското примирие през 1953 г. по Военната демаркационна линия са били поставени 1292 знака. Около 200 са останали неповредени, а южнокорейското министерство на отбраната признава разминавания между базовите координати на Командването на ООН и тези на южнокорейските военни по около 60 процента от граничните точки.

Публично потвърден отговор от Пхенян на новото предложение за разговори не е съобщен. На този етап Сеул настоява първата стъпка да бъде възстановяването на комуникацията и съвместното изясняване на линията, за да се намали рискът от нови инциденти по границата.

Източници: Йонхап