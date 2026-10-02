МВР: Славчо Мегеров може да е бил изпълнител на поръчка за убийството на Илиян Филипов

Славчо Мегеров е физическият извършител на убийството на Илиян Филипов, съобщиха отново от МВР.

Разследващите заявиха, че са събрани множество доказателства, които са били приобщени към досъдебното производство и са послужили за привличането му като обвиняем, информира бТВ в сутрешния си блок.

Полицията обаче подчерта, че разследването продължава и не е изключена нито една версия, включително тази Мегеров да е действал като изпълнител на поръчка. На въпрос дали има данни за поръчител на убийството, директорът на МВР- Пловдив старши комисар Васил Костадинов не даде информация.

По думите му до Мегеров се е стигнало само часове след извършването на престъплението. В работата са участвали служители на различни структури на МВР, ДАНС и прокуратурата.

Той посочи, че са събрани доказателства от различен характер, включително материали от видеокамери и следи, които са били оформени в процесуална форма.

МВР не потвърди и информацията, че между Мегеров и Филипов непосредствено преди убийството е имало отправени заплахи. Двамата са имали отношения в миналото, включително общ бизнес и финансови отношения, но от полицията не посочиха това като установен мотив за престъплението. Последният им контакт, според разследващите, е бил приблизително преди две седмици.

Полицията отрече МВР или прокуратурата да са разпространявали официална снимка на издирвания извършител. Повод за уточнението станаха снимки, разпространявани в социалните мрежи след убийството, за които разследващите заявиха, че не отговарят на задържания.