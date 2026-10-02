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МВР: Славчо Мегеров може да е бил изпълнител на поръчка за убийството на Илиян Филипов

МВР: Славчо Мегеров може да е бил изпълнител на поръчка за убийството на Илиян Филипов

2 Октомври, 2026 08:11 1 243 11

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  • крими

Полицията отрече МВР или прокуратурата да са разпространявали официална снимка на издирвания извършител

МВР: Славчо Мегеров може да е бил изпълнител на поръчка за убийството на Илиян Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Славчо Мегеров е физическият извършител на убийството на Илиян Филипов, съобщиха отново от МВР.

Разследващите заявиха, че са събрани множество доказателства, които са били приобщени към досъдебното производство и са послужили за привличането му като обвиняем, информира бТВ в сутрешния си блок.

Полицията обаче подчерта, че разследването продължава и не е изключена нито една версия, включително тази Мегеров да е действал като изпълнител на поръчка. На въпрос дали има данни за поръчител на убийството, директорът на МВР- Пловдив старши комисар Васил Костадинов не даде информация.

По думите му до Мегеров се е стигнало само часове след извършването на престъплението. В работата са участвали служители на различни структури на МВР, ДАНС и прокуратурата.

Той посочи, че са събрани доказателства от различен характер, включително материали от видеокамери и следи, които са били оформени в процесуална форма.

МВР не потвърди и информацията, че между Мегеров и Филипов непосредствено преди убийството е имало отправени заплахи. Двамата са имали отношения в миналото, включително общ бизнес и финансови отношения, но от полицията не посочиха това като установен мотив за престъплението. Последният им контакт, според разследващите, е бил приблизително преди две седмици.

Полицията отрече МВР или прокуратурата да са разпространявали официална снимка на издирвания извършител. Повод за уточнението станаха снимки, разпространявани в социалните мрежи след убийството, за които разследващите заявиха, че не отговарят на задържания.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Може.......???!!!
    Може и да е
    Може и да не е...!!!

    08:13 02.10.2026

  • 2 МВР

    10 1 Отговор
    врачува и се опитва да манипулира !

    08:13 02.10.2026

  • 3 Да си призная

    10 0 Отговор
    Изобщо не ме интересува кой го е изчистил.
    Важното е,че мутрите се самоизяждат

    08:14 02.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Хванаха Лий Харви Осуалд.Сега очаквам да го убият.

    08:16 02.10.2026

  • 5 Ццц

    8 0 Отговор
    Ето започва се мъката! Сводките на МВР са като статия на ISW! Повечето разследвания завършват с "може би", "вероятно", "почти сигурно е, ама човекът ни разколеба с рушвет" и т.н. 🤣

    08:21 02.10.2026

  • 6 Ясно е

    6 0 Отговор
    Накрая няма да го докажат и ще го пуснат!

    08:49 02.10.2026

  • 7 това са аксиоми -пазете се!

    4 0 Отговор
    не трябва да сте живяли колкото мен и да сте били шампиони на бг по шахмат за да стигнете до очевадни изводи.Човек ,който е лежал в затвора особенно по-млад е обект на "Ухажване" от службите.очевадно набеденият за убиец сега се е ръкувал с тях и всичко следващо включая и другите му престъпления са ръководени от служител на службите.казват му.Под прикритие!

    08:57 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Един въпрос

    3 0 Отговор
    Откъде убиеца е знаел че Илиян ще дойде до въпросната сграда, че да го чака там около час според полицията. При положение че всички знаят че Илиян живее в Марково, и е логично след мача да си тръгне натам. В тази кооперация е живеела любовницата му(една от многото) . Как убиеца е знаел че тя ще звънне на Илиян да дойде до там, че да го гръмне

    09:13 02.10.2026

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор
    От стругар милионер мутренските времена са тук бкп владее всичко тук стига ни занимавайге с разни червени олигарси мутренски времена бкп управлява

    09:14 02.10.2026

  • 11 Познайте защо

    1 0 Отговор
    Беше спокоен задържани? Дали няма гаранции от владетеля на съдебната система че нищо няма да му се случи? Абе ако са имали неуредени финансови отношения що е чакал две години? Работата е много по дебела и за много по дебели пари.

    09:42 02.10.2026