Райна се поздрави за 27-ия си рожден ден, а навърши 45 г.

Райна предизвика оживени реакции в социалните мрежи, след като се поздрави за 27-ия си рожден ден. Певицата публикува снимка от Хонконг и написа: „Добавям една година красота! Честит ми 27-ми рожден ден!“
Райна Терзийска е родена на 30 септември 1981 г. в Сандански. Така на рождения си ден тя навърши 45 години, а разликата между реалната ѝ възраст и посочените от самата нея 27 години е 18 години.
Шеговитите реакции не закъсняха
Публикацията бързо привлече коментари. Венцислав Янакиев написа: „Погледнах календара да видя дали е 1 април!“ Мимоза МП също реагира кратко: „27-ми?“
Денис Койчев избра друг подход и честити на певицата 45-тия рожден ден: „Пожелавам ти още 5 пъти по толкова и всичко, което си пожелаеш, да ти се сбъдне“.
Сред многобройните поздрави Райна отговори на Слави от Омуртаг. Той ѝ пожела да бъде „винаги в творческа и туристическа кондиция“, а певицата отвърна: „И в двете кондиции съм“.
Райна не е дала допълнително публично обяснение дали посочването на 27-годишна възраст е било само шега. Публикацията обаче се вписва в дългогодишната практика известни певици да се закачат с темата за възрастта си.
Източници: HotArena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Горкото Пиуе
09:17 02.10.2026
3 бушприт
Коментиран от #4
09:23 02.10.2026
4 Може
До коментар #3 от "бушприт":да са си изкарали добре със снимката и публикацията.
09:25 02.10.2026
5 Щукар
09:27 02.10.2026
6 Щукар
09:28 02.10.2026
7 Жалка картинка
Коментиран от #9
09:31 02.10.2026
8 лоза
09:33 02.10.2026
9 Един шофьор
До коментар #7 от "Жалка картинка":Тая леля ако се наведе няма да я ритна , Райнето е красавица, Райнето няма грешка.
09:37 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 изглежда си
Но в наши дни фотошопа е много коварен шоп!
09:59 02.10.2026