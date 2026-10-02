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Райна се поздрави за 27-ия си рожден ден, а навърши 45 г.
  Тема: Известни личности

Райна се поздрави за 27-ия си рожден ден, а навърши 45 г.

2 Октомври, 2026 09:11 1 171 11

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  • възрастта на певицата

Певицата отпразнува рождения си ден със снимка от Хонконг и публикация, която предизвика множество закачливи реакции

Райна се поздрави за 27-ия си рожден ден, а навърши 45 г. - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Райна предизвика оживени реакции в социалните мрежи, след като се поздрави за 27-ия си рожден ден. Певицата публикува снимка от Хонконг и написа: „Добавям една година красота! Честит ми 27-ми рожден ден!“

Райна Терзийска е родена на 30 септември 1981 г. в Сандански. Така на рождения си ден тя навърши 45 години, а разликата между реалната ѝ възраст и посочените от самата нея 27 години е 18 години.

Шеговитите реакции не закъсняха

Публикацията бързо привлече коментари. Венцислав Янакиев написа: „Погледнах календара да видя дали е 1 април!“ Мимоза МП също реагира кратко: „27-ми?“

Денис Койчев избра друг подход и честити на певицата 45-тия рожден ден: „Пожелавам ти още 5 пъти по толкова и всичко, което си пожелаеш, да ти се сбъдне“.

Сред многобройните поздрави Райна отговори на Слави от Омуртаг. Той ѝ пожела да бъде „винаги в творческа и туристическа кондиция“, а певицата отвърна: „И в двете кондиции съм“.

Райна не е дала допълнително публично обяснение дали посочването на 27-годишна възраст е било само шега. Публикацията обаче се вписва в дългогодишната практика известни певици да се закачат с темата за възрастта си.

Източници: HotArena.net


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Горкото Пиуе

    9 4 Отговор
    още живее със спомените и с Коцето.

    09:17 02.10.2026

  • 3 бушприт

    3 0 Отговор
    Певицата отпразнува рожденния си ден със снимка от Хонгконг...

    Коментиран от #4

    09:23 02.10.2026

  • 4 Може

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "бушприт":

    да са си изкарали добре със снимката и публикацията.

    09:25 02.10.2026

  • 5 Щукар

    4 0 Отговор
    А аз празнувах 28-мия си такъв празник,но съм роден преди 46 години.

    09:27 02.10.2026

  • 6 Щукар

    4 1 Отговор
    Рошава и пухкава нежност е тази хубавелка!Да е жива и здрава още дъъълги години!

    09:28 02.10.2026

  • 7 Жалка картинка

    4 3 Отговор
    Ами жалка картинка е лелята.

    Коментиран от #9

    09:31 02.10.2026

  • 8 лоза

    6 2 Отговор
    Само кучета,аман от тия кучета вече!!!

    09:33 02.10.2026

  • 9 Един шофьор

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Жалка картинка":

    Тая леля ако се наведе няма да я ритна , Райнето е красавица, Райнето няма грешка.

    09:37 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 изглежда си

    0 0 Отговор
    чудесно за 47.
    Но в наши дни фотошопа е много коварен шоп!

    09:59 02.10.2026