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Гиздол подготвя ЦСКА дистанционно преди първата си тренировка

Гиздол подготвя ЦСКА дистанционно преди първата си тренировка

2 Октомври, 2026 08:54 526 3

  • цска-
  • маркус гиздол-
  • райнеp видмайер-
  • якоб браун-
  • цска 1948

Германският треньор се очаква в България през уикенда, а дебютът му е насрочен за гостуването на ЦСКА 1948 на 11 октомври.

Гиздол подготвя ЦСКА дистанционно преди първата си тренировка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Маркус Гиздол все още не е пристигнал в България, но вече работи по подготовката си за новия сезонен етап в ЦСКА. Германският специалист остана за няколко дни в родината си по лични дела и се очаква да пристигне у нас през уикенда.

Първата тренировка на 57-годишния треньор начело на „червените“ е планирана за понеделник. До тогава Гиздол и неговите помощници са изгледали множество мачове на ЦСКА и подготвят подробен анализ на представянето и качествата на всеки футболист.

Времето за работа със състава преди първото сериозно изпитание ще бъде ограничено. ЦСКА гостува на ЦСКА 1948 на 11 октомври от 20:00 часа. Двубоят ще бъде първата важна проверка за новия треньор след поемането на отбора.

Щабът ще бъде допълнен с още двама специалисти

До момента официално са обявени помощник-треньорът Райнер Видмайер и анализаторът Якоб Браун. 59-годишният Видмайер има опит в Херта, Щутгарт, Хофенхайм, Шалке и Волфсбург. Той е работил и като помощник на Красимир Балъков в Швейцария.

Браун е част от екипа на Гиздол като анализатор. Предстои да бъдат назначени още треньор на вратарите и кондиционен специалист. Очаква се съставът на щаба да бъде окомплектован до първата тренировка на германеца.

Гиздол вече беше в България през миналата седмица. Тогава той проведе заключителни разговори с ръководството на ЦСКА и се запозна с клубната база. След това се върна в Германия, докато неговите мениджъри останаха у нас до подписването на договора му до края на сезона.

„Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас. Надявам се да се видим съвсем скоро“, заяви Гиздол в клубното приложение MyCSKA.

Източници: Топспорт, БТВ Спорт


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Левски 1914

    1 2 Отговор
    Както пишете цялото име на цска 1948 така пишете и цялото име на МЕНТЕТО цска ТИРЕ 2016.

    09:02 02.10.2026

  • 2 Гаринча

    1 0 Отговор
    Може ли от държавата със най простия футбол да вземеш треньор?
    Само им вижте техния национален отбор и вътрешното първенство на Германия и това е достатъчно...

    09:48 02.10.2026

  • 3 Хмм

    1 0 Отговор
    и ЦСКА ще си имат гелосан

    09:55 02.10.2026

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