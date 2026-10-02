Гиздол подготвя ЦСКА дистанционно преди първата си тренировка

Маркус Гиздол все още не е пристигнал в България, но вече работи по подготовката си за новия сезонен етап в ЦСКА. Германският специалист остана за няколко дни в родината си по лични дела и се очаква да пристигне у нас през уикенда.

Първата тренировка на 57-годишния треньор начело на „червените“ е планирана за понеделник. До тогава Гиздол и неговите помощници са изгледали множество мачове на ЦСКА и подготвят подробен анализ на представянето и качествата на всеки футболист.

Времето за работа със състава преди първото сериозно изпитание ще бъде ограничено. ЦСКА гостува на ЦСКА 1948 на 11 октомври от 20:00 часа. Двубоят ще бъде първата важна проверка за новия треньор след поемането на отбора.

Щабът ще бъде допълнен с още двама специалисти

До момента официално са обявени помощник-треньорът Райнер Видмайер и анализаторът Якоб Браун. 59-годишният Видмайер има опит в Херта, Щутгарт, Хофенхайм, Шалке и Волфсбург. Той е работил и като помощник на Красимир Балъков в Швейцария.

Браун е част от екипа на Гиздол като анализатор. Предстои да бъдат назначени още треньор на вратарите и кондиционен специалист. Очаква се съставът на щаба да бъде окомплектован до първата тренировка на германеца.

Гиздол вече беше в България през миналата седмица. Тогава той проведе заключителни разговори с ръководството на ЦСКА и се запозна с клубната база. След това се върна в Германия, докато неговите мениджъри останаха у нас до подписването на договора му до края на сезона.

„Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас. Надявам се да се видим съвсем скоро“, заяви Гиздол в клубното приложение MyCSKA.

Източници: Топспорт, БТВ Спорт