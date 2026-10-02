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Fiat Multipla се завръща

Fiat Multipla се завръща

2 Октомври, 2026 08:54 749 11

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  • multiplay

Новият модел ще носи наименованието Multiplay

Fiat Multipla се завръща - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Fiat отново се потапя дълбоко в богатите си архиви с нестандартни модели, представяйки концепцията Multiplay, дизайнерско проучване, което се очаква да направи официалния си световен дебют на Автомобилното изложение в Париж. Вместо просто да рециклира прочут модел или да произведе поредния предсказуем кросоувър, италианският производител позиционира този свеж автомобил като изцяло нова концепция за мобилност, която съчетава ексцентричния дизайн както на оригиналния 600 Multipla от 50-те години, така и на смело пропорционирания многофункционален автомобил от края на 90-те. Чрез съчетаването на историческите философии за максимално оползотворяване на пространството със съвременния дизайнерски език Fiat се заема да предизвика традиционните граници на сегмента и да отговори на динамичните изисквания на съвременния начин на живот на шофьорите.

В основата на инженерното предложение на Multiplay стои архитектура с двойна същност, която свързва две традиционно противоположни категории автомобили. Според първоначалната информация от Торино концепцията успешно съчетава комфорта за пътниците и гъвкавостта на салона, характерни за компактен SUV, с практичността на откритото пространство и универсалността при превоз на товари, типични за пикап. За да постигне тази двойна идентичност, без да се прави компромис с ежедневната управляемост, автомобилът разчита на гениална механична система за трансформация, която позволява конфигурацията на каросерията да се променя динамично в зависимост от това дали собственикът дава приоритет на затвореното пространство за пътници или на откритото товарно пространство за уикендните развлечения.

Отвъд изложбената зала в Париж, Multiplay служи като осезаем предшественик на предстоящата вълна от достъпни електрически автомобили на Fiat, предназначени за европейските шоуруми около 2028 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    6 2 Отговор
    Фиат Мултипла е един от най-грозните (а може би е и най-грозният) автомобил на всички времена.
    Намерели къде да зяпат из архивите.
    Нестандартен бил.
    Ха!

    09:01 02.10.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    За мен това е. НАЙ- ГРОЗНИЯТ автомобил на нашето време❗

    Коментиран от #4

    09:01 02.10.2026

  • 3 Автоджамбазин

    9 1 Отговор
    Вече няма проблем да се завърне, едно време си мислехме, че тва е най-грозната кола на света, но на фона на електричките, които се появиха напоследък, сега "Мултипла" направо изглежда красив !

    Коментиран от #8

    09:10 02.10.2026

  • 4 СЗО

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Но е доста функционален.

    Коментиран от #5, #6

    09:12 02.10.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "СЗО":

    Това са си две различни качества🚗

    09:14 02.10.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "СЗО":

    И кое точно е НЕКОРЕКТНО в ком 5🤔
    Написах само, че
    това са две различни качества❗

    Коментиран от #10

    09:20 02.10.2026

  • 7 Диктор

    1 0 Отговор
    И преди години е ставало дума за възраждането на Мултипла, особено когато Тесла се опитва да покаже скица как ще изглежда съвременната Мултипла. Използвайки предната част на Сайбъртрък, от Тесла са добавили и остатъците й, които си приличат с Фиат. Имаше и мемета, които са част от подигравките към Ферари Луче, дето чрез ИИ са създали Мултипла-Луче.

    09:22 02.10.2026

  • 8 Бай Марко

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Автоджамбазин":

    Не беше по - грозен от Тойота Приус и Корса седан.

    09:33 02.10.2026

  • 9 Сидни Суини ръкоделие 👋

    0 0 Отговор
    Ха миналата седмица ютюбера от Полша, Джо Блек качи тест драйв на Мултипла! Страхотен автомобил със 1.6 бензин или 1.9 жтд мотора. Събира 6 пътници и багаж! Отлична за такси.

    09:37 02.10.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    😀😀😀😀
    За първи път виждам да върнат
    пре-мах-нат коментар🤔🤔🤔🤔
    Дерзайте❗👍❗

    09:39 02.10.2026

  • 11 Карбин Мартофски

    0 0 Отговор
    Нямам търпение да видя дизайна.

    09:48 02.10.2026