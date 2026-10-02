Fiat Multipla се завръща

Fiat отново се потапя дълбоко в богатите си архиви с нестандартни модели, представяйки концепцията Multiplay, дизайнерско проучване, което се очаква да направи официалния си световен дебют на Автомобилното изложение в Париж. Вместо просто да рециклира прочут модел или да произведе поредния предсказуем кросоувър, италианският производител позиционира този свеж автомобил като изцяло нова концепция за мобилност, която съчетава ексцентричния дизайн както на оригиналния 600 Multipla от 50-те години, така и на смело пропорционирания многофункционален автомобил от края на 90-те. Чрез съчетаването на историческите философии за максимално оползотворяване на пространството със съвременния дизайнерски език Fiat се заема да предизвика традиционните граници на сегмента и да отговори на динамичните изисквания на съвременния начин на живот на шофьорите.

В основата на инженерното предложение на Multiplay стои архитектура с двойна същност, която свързва две традиционно противоположни категории автомобили. Според първоначалната информация от Торино концепцията успешно съчетава комфорта за пътниците и гъвкавостта на салона, характерни за компактен SUV, с практичността на откритото пространство и универсалността при превоз на товари, типични за пикап. За да постигне тази двойна идентичност, без да се прави компромис с ежедневната управляемост, автомобилът разчита на гениална механична система за трансформация, която позволява конфигурацията на каросерията да се променя динамично в зависимост от това дали собственикът дава приоритет на затвореното пространство за пътници или на откритото товарно пространство за уикендните развлечения.

Отвъд изложбената зала в Париж, Multiplay служи като осезаем предшественик на предстоящата вълна от достъпни електрически автомобили на Fiat, предназначени за европейските шоуруми около 2028 година.