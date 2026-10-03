Бивш конгресмен на САЩ получи 10 години затвор

Бившият американски конгресмен Дейвид Ривера беше осъден на 10 години затвор за незаконно лобиране пред американски длъжностни лица в полза на Венецуела. Присъдата беше произнесена от окръжната съдия Мелиса Дамиан във федералния съд в Маями.

61-годишният Ривера е републиканец и представляваше Южна Флорида в Камарата на представителите на САЩ от 2011 до 2013 г. Той беше признат за виновен през май 2026 г. за действията си през 2017 г., когато е лобирал за облекчаване на натиска върху правителството на Николас Мадуро, без да се регистрира като чуждестранен агент, както изисква американският Закон за регистрация на чуждестранните агенти.

Прокуратурата заяви, че Ривера е действал от името на „враждебно чуждо правителство“ и е получил 20 млн. долара от американското дъщерно дружество на държавната петролна компания на Венецуела. Обвинението поиска от съда да наложи значителен срок лишаване от свобода.

Защитата отрича да е работил за Мадуро

Ривера е пледирал невинен. Адвокатите му са заявили, че той не е действал в полза на венецуелското правителство, а е работил за опозицията с цел отстраняването на Мадуро от власт.

Защитата е поискала да не бъде налагано наказание лишаване от свобода. Адвокатите са посочили и че делото е започнало с обвинения, повдигнати през 2022 г. по време на администрацията на президента демократ Джо Байдън. Те са подчертали, че след встъпването си в длъжност през януари 2025 г. Доналд Тръмп е омаловажил значението на делата по закона за регистрация на чуждестранните агенти.

Как се стигна до присъдата

Обвинението е свързано с лобистка дейност, извършвана след края на мандата на Ривера в Конгреса. Според прокуратурата той е използвал политическите си контакти във Вашингтон, за да настоява за промяна в американския подход към Венецуела, без да разкрива връзката си с правителството на Мадуро.

По делото Ривера е бил признат за виновен през май след съдебен процес във федералния съд в Маями. Съдът прие обвинителната теза за работа в интерес на чуждо правителство без необходимата регистрация. След произнасянето на 10-годишната присъда той остава под федерална юрисдикция.

Източници: БТА, Ройтерс