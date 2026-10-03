Затворник уби конвоиращ и рани трима във влак в Русия

Един служител на Федералната служба за изпълнение на наказанията е загинал, а трима негови колеги са ранени при нападение на затворник във влака „Владикавказ – Адлер“ в Кабардино-Балкария. Нападателят е отнел оръжието на конвоиращия, стрелял е по служителите и е бил ликвидиран с ответен огън.
Инцидентът е станал на 2 октомври в района на гара Муртазово, когато един от етапираните затворници е бил изведен до тоалетната, съобщиха от Федералната служба за изпълнение на наказанията. По данни на ведомството при нападението един служител е получил смъртоносни рани, а трима са пострадали.„Сред гражданското население няма пострадали“, заявиха от пресбюрото на ФСИН.
От службата отрекоха появилите се по-рано твърдения за бунт във влака и вземане на заложници. Според ФСИН обстановката е под контрол.
Следственият комитет на Русия съобщи, че е образувал наказателно дело за отнемане на огнестрелно оръжие, дезорганизация на дейността на институции, осигуряващи изолация от обществото, и посегателство срещу живота на служител на правоохранителен орган. По версията на разследването затворникът е произвел множество изстрели по конвоиращите го служители.
На мястото работят следователи и криминалисти, които установяват всички обстоятелства около нападението. Данни за самоличността на загиналия служител и за състоянието на тримата ранени не са оповестени.
Източници: Интерфакс, Ведомости
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новият Елит
Какви хубави Времена ще настанат
След Краят на Войната.
Новият Елит ще превърне Русия
В Ежедневен полигон
За Стрелби убийства
Грабежи.
Коментиран от #2, #3
05:23 03.10.2026
2 Антон
До коментар #1 от "Новият Елит":„Надай се, булка, на студена вода“ :D
05:46 03.10.2026
3 Соломон
До коментар #1 от "Новият Елит":Путин вече се е погрижил за този проблем. За това за всички които оцелеят на фирмата в Украйна се строят нови затворени градчета далече в Сибир. Там те ще могат да ловят риба на воля,да секат дърва на спокойствие и далече от нормалните хора
Коментиран от #4
05:47 03.10.2026
4 Проблема е
До коментар #3 от "Соломон":Че Далечния Изток
Вече е Китайска Терапия.
Там за Руските Военнопрестъпници
Място няма да има .
05:57 03.10.2026