Затворник уби конвоиращ и рани трима във влак в Русия

Един служител на Федералната служба за изпълнение на наказанията е загинал, а трима негови колеги са ранени при нападение на затворник във влака „Владикавказ – Адлер“ в Кабардино-Балкария. Нападателят е отнел оръжието на конвоиращия, стрелял е по служителите и е бил ликвидиран с ответен огън.

Инцидентът е станал на 2 октомври в района на гара Муртазово, когато един от етапираните затворници е бил изведен до тоалетната, съобщиха от Федералната служба за изпълнение на наказанията. По данни на ведомството при нападението един служител е получил смъртоносни рани, а трима са пострадали.

„Сред гражданското население няма пострадали“, заявиха от пресбюрото на ФСИН.

От службата отрекоха появилите се по-рано твърдения за бунт във влака и вземане на заложници. Според ФСИН обстановката е под контрол.

Следственият комитет на Русия съобщи, че е образувал наказателно дело за отнемане на огнестрелно оръжие, дезорганизация на дейността на институции, осигуряващи изолация от обществото, и посегателство срещу живота на служител на правоохранителен орган. По версията на разследването затворникът е произвел множество изстрели по конвоиращите го служители.

На мястото работят следователи и криминалисти, които установяват всички обстоятелства около нападението. Данни за самоличността на загиналия служител и за състоянието на тримата ранени не са оповестени.

Източници: Интерфакс, Ведомости