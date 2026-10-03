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Затворник уби конвоиращ и рани трима във влак в Русия

Затворник уби конвоиращ и рани трима във влак в Русия

3 Октомври, 2026 05:15, обновена 3 Октомври, 2026 05:18 542 4

  • русия-
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  • влак-
  • кабардино-балкария

Нападението е станало край гара Муртазово, след като затворникът отнел оръжието на служител на ФСИН. Нападателят е ликвидиран.

Затворник уби конвоиращ и рани трима във влак в Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един служител на Федералната служба за изпълнение на наказанията е загинал, а трима негови колеги са ранени при нападение на затворник във влака „Владикавказ – Адлер“ в Кабардино-Балкария. Нападателят е отнел оръжието на конвоиращия, стрелял е по служителите и е бил ликвидиран с ответен огън.

Инцидентът е станал на 2 октомври в района на гара Муртазово, когато един от етапираните затворници е бил изведен до тоалетната, съобщиха от Федералната служба за изпълнение на наказанията. По данни на ведомството при нападението един служител е получил смъртоносни рани, а трима са пострадали.

„Сред гражданското население няма пострадали“, заявиха от пресбюрото на ФСИН.

От службата отрекоха появилите се по-рано твърдения за бунт във влака и вземане на заложници. Според ФСИН обстановката е под контрол.

Следственият комитет на Русия съобщи, че е образувал наказателно дело за отнемане на огнестрелно оръжие, дезорганизация на дейността на институции, осигуряващи изолация от обществото, и посегателство срещу живота на служител на правоохранителен орган. По версията на разследването затворникът е произвел множество изстрели по конвоиращите го служители.

На мястото работят следователи и криминалисти, които установяват всички обстоятелства около нападението. Данни за самоличността на загиналия служител и за състоянието на тримата ранени не са оповестени.

Източници: Интерфакс, Ведомости


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новият Елит

    2 0 Отговор
    На Путин.

    Какви хубави Времена ще настанат
    След Краят на Войната.

    Новият Елит ще превърне Русия
    В Ежедневен полигон
    За Стрелби убийства
    Грабежи.

    Коментиран от #2, #3

    05:23 03.10.2026

  • 2 Антон

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Новият Елит":

    „Надай се, булка, на студена вода“ :D

    05:46 03.10.2026

  • 3 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Новият Елит":

    Путин вече се е погрижил за този проблем. За това за всички които оцелеят на фирмата в Украйна се строят нови затворени градчета далече в Сибир. Там те ще могат да ловят риба на воля,да секат дърва на спокойствие и далече от нормалните хора

    Коментиран от #4

    05:47 03.10.2026

  • 4 Проблема е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Че Далечния Изток
    Вече е Китайска Терапия.

    Там за Руските Военнопрестъпници
    Място няма да има .

    05:57 03.10.2026