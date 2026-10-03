Новини
Крими »
Трима са обвиняеми за схема с лизингови автомобили

Трима са обвиняеми за схема с лизингови автомобили

3 Октомври, 2026 05:50 481 0

  • лизингови автомобили-
  • пловдив-
  • мвр-
  • автомобилни измами-
  • шенгенска информационна система

Мъжете предлагали в България коли от Западна Европа, които по-късно били обявявани за издирване в Шенгенската информационна система.

Трима са обвиняеми за схема с лизингови автомобили - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима мъже на 62, 52 и 29 години са привлечени като обвиняеми за схема за препродажба на лизингови автомобили от чужбина. Те са задържани на 2 октомври при специализирана операция след шестмесечно разследване на отдел „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областната дирекция на МВР в Пловдив.

При претърсвания на адреси и използвани помещения в Пловдив, Асеновград и Кърджали са иззети договори за покупко-продажба, пълномощни, празни бланки за регистрация на моторни превозни средства, регистрационни талони и български и чуждестранни регистрационни табели. Данните са съобщени от ОДМВР – Пловдив.

Според полицията автомобилите са придобивани от държави в Западна Европа и са регистрирани в България. След това били предлагани чрез интернет обяви или фиктивни посредници, често на привлекателни цени. По-късно се оказвало, че лизинговите вноски към чуждестранните компании са спрени и автомобилите са обявени за издирване в Шенгенската информационна система.

В резултат на това колите били изземвани от новите им собственици, които според разследването не са знаели за проблемите около лизинга. До момента са документирани три сделки с автомобили на стойност между 10 000 и 30 000 евро. Работата по установяване на още купувачи продължава.

След доклад на материалите в Районната прокуратура – Пловдив на тримата са повдигнати обвинения. С постановление на наблюдаващия прокурор 52-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа, а на другите двама е наложена мярка „парична гаранция“.

Разследването продължава. Тримата мъже са обвиняеми и се считат за невиновни до влизане в сила на съдебен акт.

Източници: БНТ, БТА


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ