Трима са обвиняеми за схема с лизингови автомобили

Трима мъже на 62, 52 и 29 години са привлечени като обвиняеми за схема за препродажба на лизингови автомобили от чужбина. Те са задържани на 2 октомври при специализирана операция след шестмесечно разследване на отдел „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областната дирекция на МВР в Пловдив.

При претърсвания на адреси и използвани помещения в Пловдив, Асеновград и Кърджали са иззети договори за покупко-продажба, пълномощни, празни бланки за регистрация на моторни превозни средства, регистрационни талони и български и чуждестранни регистрационни табели. Данните са съобщени от ОДМВР – Пловдив.

Според полицията автомобилите са придобивани от държави в Западна Европа и са регистрирани в България. След това били предлагани чрез интернет обяви или фиктивни посредници, често на привлекателни цени. По-късно се оказвало, че лизинговите вноски към чуждестранните компании са спрени и автомобилите са обявени за издирване в Шенгенската информационна система.

В резултат на това колите били изземвани от новите им собственици, които според разследването не са знаели за проблемите около лизинга. До момента са документирани три сделки с автомобили на стойност между 10 000 и 30 000 евро. Работата по установяване на още купувачи продължава.

След доклад на материалите в Районната прокуратура – Пловдив на тримата са повдигнати обвинения. С постановление на наблюдаващия прокурор 52-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа, а на другите двама е наложена мярка „парична гаранция“.

Разследването продължава. Тримата мъже са обвиняеми и се считат за невиновни до влизане в сила на съдебен акт.

Източници: БНТ, БТА