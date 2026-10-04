Новини
Крими »
Заподозреният за атаката на самолета е проповядвал насилие

Заподозреният за атаката на самолета е проповядвал насилие

4 Октомври, 2026 04:30 282 1

  • хамам ал-хамами-
  • флайдубай-
  • абу даби-
  • насилие срещу жени-
  • бъкингамшър ню юнивърсити

29-годишният втори пилот е задържан в Абу Даби след опит за отвличане на полет на „Флайдубай“. Британски университет ще провери обучението му.

Заподозреният за атаката на самолета е проповядвал насилие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

29-годишният Хамам ал-Хамами, задържан в Абу Даби след предполагаем опит за отвличане на самолет на „Флайдубай“, е публикувал призиви за насилие срещу жени и е подкрепял сурови религиозни наказания. Данните са разкрити от „Дейли телеграф“, а случаят е предаден от Българското национално радио.

Ал-Хамами е гражданин на Оман и е бил втори пилот. В публикации в социалните мрежи, направени по време на обучението му, той е заявявал, че жените трябва да бъдат „тъпкани с крака“, както и е одобрявал „биенето на превантивни шамари“ срещу тях. Има сведения, че е изразявал и подкрепа за руската инвазия в Украйна.

Завършил е дистанционно обучение във Великобритания

Хамами е следвал тригодишна дистанционна програма по управление на авиацията в „Бъкингамшър Ню Юнивърсити“ в град Хай Уикъмб. Завършил е през 2023 г., като се смята, че е преминал курса дистанционно от Маскат.

В деня на нападението британското Министерство на вътрешните работи временно е спряло лиценза на университета за спонсориране на чуждестранни студенти. Министерството и учебното заведение са заявили пред „Дейли телеграф“, че мярката не е свързана с Хамам ал-Хамами или със случилото се на борда на самолета.

Университетът започва проверка

По време на обучението му не са били повдигани опасения или подавани оплаквания срещу него, съобщава „Дейли телеграф“. От университета обаче са заявили, че ще проверят периода на обучението му заради „информацията, която излиза наяве сега“.

Хамам ал-Хамами остава заподозрян и задържан във връзка със случая. Публично съобщените данни за публикациите му и за обучението му не представляват сами по себе си съдебно установена вина за нападението на самолета.

Източници: БНР Новините, Дейли телеграф


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    кои сега от двамата е украйнеца и кой руснака

    тоя 29 годишния ли е руснака според британската разузнавателна агенция?

    04:34 04.10.2026