Заподозреният за атаката на самолета е проповядвал насилие

29-годишният Хамам ал-Хамами, задържан в Абу Даби след предполагаем опит за отвличане на самолет на „Флайдубай“, е публикувал призиви за насилие срещу жени и е подкрепял сурови религиозни наказания. Данните са разкрити от „Дейли телеграф“, а случаят е предаден от Българското национално радио.

Ал-Хамами е гражданин на Оман и е бил втори пилот. В публикации в социалните мрежи, направени по време на обучението му, той е заявявал, че жените трябва да бъдат „тъпкани с крака“, както и е одобрявал „биенето на превантивни шамари“ срещу тях. Има сведения, че е изразявал и подкрепа за руската инвазия в Украйна.

Завършил е дистанционно обучение във Великобритания

Хамами е следвал тригодишна дистанционна програма по управление на авиацията в „Бъкингамшър Ню Юнивърсити“ в град Хай Уикъмб. Завършил е през 2023 г., като се смята, че е преминал курса дистанционно от Маскат.

В деня на нападението британското Министерство на вътрешните работи временно е спряло лиценза на университета за спонсориране на чуждестранни студенти. Министерството и учебното заведение са заявили пред „Дейли телеграф“, че мярката не е свързана с Хамам ал-Хамами или със случилото се на борда на самолета.

Университетът започва проверка

По време на обучението му не са били повдигани опасения или подавани оплаквания срещу него, съобщава „Дейли телеграф“. От университета обаче са заявили, че ще проверят периода на обучението му заради „информацията, която излиза наяве сега“.

Хамам ал-Хамами остава заподозрян и задържан във връзка със случая. Публично съобщените данни за публикациите му и за обучението му не представляват сами по себе си съдебно установена вина за нападението на самолета.

Източници: БНР Новините, Дейли телеграф