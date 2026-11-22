На 3 октомври 1920 г. Българската комунистическа партия печели общинските избори в Дупница и Кюстендил. Вотът поставя началото на два комунистически общински съвета в Югозападна България – Дупнишката и Втората кюстендилска комуна.

Дупница: помощи, безплатни лекарства и борба със спекулата

В Дупница за кмет е избран д-р Коста Петров. Комунистите получават 1189 гласа и 7 от 14-те места в общинския съвет. Управлението насочва средства към бедните и наемните работници, отпуска помощи и осигурява безплатни лекарства за нуждаещите се.

Сред основните му приоритети са борбата със спекулата и черноборсаджийството, както и промяна на данъчната политика. Бедните и малоимотните граждани са освобождавани от общински данъци и такси, докато по-голяма тежест се поема от заможните жители и търговските дружества.

„При новия бюджет тази система е коренно изменена“, заявява Коста Петров при обсъждането на бюджета за 1921–1922 г., цитиран от вестник „Дума“.

Общината развива и обществени услуги. Освен безплатните медицински прегледи и лекарствата за бедни граждани са премахнати училищните такси, а за ученици от бедни семейства са осигурявани дрехи и учебни пособия. Сключен е заем с Българската народна банка за изграждане на училищна сграда.

Убийството на Коста Петров и краят на комуната

Коста Петров е убит край Дупница през февруари 1923 г. За датата има разминаване в публикуваните сведения. Календарната справка на БТА посочва 20 февруари, докато съобщение, публикувано във вестник „Пробуда“ на 3 март 1923 г., описва убийството като извършено на 21 февруари.

Според съобщението във вестника нападението е извършено по пътя за Кочериново, близо до Дупница, докато кметът се връщал от общинска работа, свързана с електрическа инсталация. След смъртта му управлението на комуната изпада в криза. БТА посочва 22 март 1923 г. като дата, на която Дупнишката комуна е разтурена от правителството.

Двете комуни в Кюстендил

В Кюстендил след същите общински избори е обявена Втората кюстендилска комуна. За неин кмет е избран Никола Грънчаров. Управлението обаче просъществува кратко и през януари 1921 г. е разтурено със съдействието на правителството.

Това не е първият комунистически общински съвет в града. Първата Кюстендилска комуна е обявена на 27 януари 1920 г. и прекратява дейността си на 10 юни същата година. Така в рамките на по-малко от две години Кюстендил преживява два опита за комунистическо управление на местно ниво.

Източници: bta.bg, duma.bg, samokovlib.com