Двама 29-годишни мъже са задържани в Благоевград при специализирана полицейска операция срещу схема за онлайн измами с продажба на автомобили. Единият е жител на областния град, а другият – на село Покровник.

Операцията е проведена под ръководството на Главна дирекция „Национална полиция“ с участието на служители от областните дирекции на МВР в Стара Загора и Благоевград.

„По данни на разследването двамата публикували в интернет фиктивни обяви за продажба на леки и товарни автомобили“, съобщи Министерството на вътрешните работи. След като постигали предварителна договорка с потенциални купувачи, те изисквали авансово плащане по банков път. След получаването на сумите комуникацията с потърпевшите била прекъсвана.

В рамките на операцията са извършени претърсвания на три адреса и два автомобила, както и лични обиски на задържаните. Иззети са мобилни телефони, SIM карти, банкови карти и други вещи, които имат отношение към разследването.

Единият е обвиняем

Първоначално двамата мъже са били задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. Въз основа на събраните доказателства и по указания на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Стара Загора на единия е повдигнато обвинение за измама по чл. 210, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Задържането му е удължено на 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според МВР двамата са с криминални прояви и предишни осъждания. Това обстоятелство не означава доказана вина по настоящото разследване. Процесуално-следствените действия продължават под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.