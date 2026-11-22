Националният празник на Ливан се отбелязва на 22 ноември – датата, на която през 1943 г. страната обявява независимостта си от френския мандат. През 2026 г. годишнината се пада в неделя, а понеделник, 23 ноември, е определен за почивен ден за публичните администрации, държавните институции и общините.

Държавниците, чийто арест ускорява независимостта

Пътят към независимостта се изостря през есента на 1943 г. На 21 септември ливанският парламент избира Бешара ел Хури за президент, а той възлага на Рияд ас-Солх да състави правителство. Новата власт премахва от Конституцията разпоредбите, които ограничават суверенитета на Ливан и запазват ролята на френския мандат.

В отговор френските власти арестуват президента, министър-председателя, няколко министри и депутати. Сред задържаните са Камил Шамун, Адел Усейран, Салим Такла и Абдел Хамид Караме. Те са отведени в крепостта Рашая, а новината предизвиква протести в Бейрут и други градове. В района на Башамун е сформирано временно правителство, което се обявява в защита на независимостта.

На 22 ноември 1943 г. задържаните държавници са освободени. Тази дата остава в историята като Деня на независимостта на Ливан. Според историческата хронология, представена от „Ал Джазира“, френските сили освобождават членовете на ливанското правителство след натиска на протестите и политическата реакция срещу арестите.

Независимостта е обявена през 1943 г., но войските остават

Празникът отбелязва провъзгласяването на независимостта, но окончателното изтегляне на френските войски приключва едва на 31 декември 1946 г. Така в ливанската историческа памет 22 ноември е датата на политическото освобождаване, а 1946 г. – годината, в която присъствието на чуждите войски приключва.

Събитията от 1943 г. са свързани и с неписания Национален пакт между основните религиозни и политически общности. Споразумението оформя модела на споделяне на властта, при който президентът е християнин маронит, министър-председателят е мюсюлманин сунит, а председателят на парламента – мюсюлманин шиит.

Призив за издигане на ливанското знаме

В навечерието на празника президентът Жозеф Аун призова гражданите да издигнат националното знаме по домовете си, в училищата, институциите и предприятията, особено в периода от 20 до 22 ноември. Инициативата е свързана с насърчаването на уважение към държавния символ и с идеята той да бъде възприеман като знак на общата национална принадлежност.

„Уважението към знамето означава уважение към родината“, заяви Жозеф Аун.

По думите на президента знамето изразява единството, суверенитета, достойнството и идентичността на Ливан, отвъд политическите и религиозните разделения.

Източници: mtv.com.lb, aljazeera.com, lebaneseinsider.com