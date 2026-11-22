В неделя, 22 ноември, над по-голямата част от България ще преобладава слънчево време, а максималните температури ще бъдат между 13° и 18°. В София се очакват около 14°. Следобед облачността ще започне да се увеличава от запад, а към края на деня в западната част на страната ще има валежи от дъжд, съобщава НИМХ.

През нощта ще бъде предимно ясно, но на отделни места в котловините и равнините ще се образуват мъгли. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, като за София прогнозата е около 4°. Вятърът първоначално ще бъде слаб, в Източна България до умерен от запад-северозапад. През деня ще се ориентира от юг-югоизток и ще остане слаб до умерен.

Валежи вечерта в западната част

Според прогнозата на НИМХ валежите ще започнат по-късно вечерта и ще засегнат най-вече западните райони. В останалата част от страната денят ще премине с повече слънчеви часове. По градове са прогнозирани до 18° в Пловдив, Кърджали и Сандански, 17° в Стара Загора, Благоевград и Бургас и 15° във Варна, Сливен и Враца.

Планините и Черноморието

В планините ще бъде предимно слънчево през първата част на деня. Следобед облачността ще се увеличава и вплътнява, а вечерта в западните масиви ще завали дъжд. Над 1800 метра валежите ще бъдат от сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с постепенно увеличение на облачността следобед. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода ще е 14°-15°, а вълнението – около 2 бала.