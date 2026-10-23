Военният съд пусна служителя на НСО, обвинен за инцидента със Соня Колтуклиева

Софийският военен съд освободи служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за инцидент с журналистка. Съдът не му наложи мярка за неотклонение и той беше освободен незабавно.

Решението е взето след три часа размисъл и не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред Военно-апелативния съд. Варадинов е обвинен за причиняване на средна телесна повреда.

Съдът не видял достатъчно данни за обвинението

Според Софийския военен съд нито един от шестимата свидетели по случая не е видял 37-годишният служител на НСО да е удрял журналистката. На тази основа съдът е приел, че не може да се направи извод, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.

„Не може да се направи извод, че гардът е извършил престъплението, в което е обвинен“,

е посочил съдът в мотивите си, предадени от bTV.

Каква е позицията на защитата

Защитата на Варадинов е заявила, че той е действал при реална и непосредствена опасност за охранявания председател на парламента. Според тази версия журналистката се е ударила при падане, а не в резултат на нанесен удар.

Съдебното решение за освобождаването не прекратява разследването и не представлява окончателно произнасяне по същество на обвинението. Следващата възможност по делото е евентуално обжалване пред Военно-апелативния съд.