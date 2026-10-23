Военният съд пусна служителя на НСО, обвинен за инцидента със Соня Колтуклиева

Софийският военен съд освободи служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за инцидент с журналистка. Съдът не му наложи мярка за неотклонение и той беше освободен незабавно.
Решението е взето след три часа размисъл и не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред Военно-апелативния съд. Варадинов е обвинен за причиняване на средна телесна повреда.
Съдът не видял достатъчно данни за обвинението
Според Софийския военен съд нито един от шестимата свидетели по случая не е видял 37-годишният служител на НСО да е удрял журналистката. На тази основа съдът е приел, че не може да се направи извод, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.„Не може да се направи извод, че гардът е извършил престъплението, в което е обвинен“,
е посочил съдът в мотивите си, предадени от bTV.
Каква е позицията на защитата
Защитата на Варадинов е заявила, че той е действал при реална и непосредствена опасност за охранявания председател на парламента. Според тази версия журналистката се е ударила при падане, а не в резултат на нанесен удар.
Съдебното решение за освобождаването не прекратява разследването и не представлява окончателно произнасяне по същество на обвинението. Следващата възможност по делото е евентуално обжалване пред Военно-апелативния съд.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
22:54 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1488
гласувайте за нормален президент
като костадин костадинов
или ивайло мирчев
22:55 23.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ами
А кога ще бъде арестувана Соня Колтуклиева?
Коментиран от #33
23:00 23.10.2026
7 Спецназ
вместо телефон и чантичка,
можеше да държи автоматичен пистолет и раница със взрив!
Момчето за половин секунда може ли да ОТСЕЕ ТОВА и
по демократично да я помоли да не ги
избива заедно със защитаваното лице??
За пари журналистите са луда работа, БАЦЕ!
ФАКТ!
Коментиран от #35
23:01 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Парпърляк
Коментиран от #20
23:04 23.10.2026
12 Стефан
До коментар #4 от "Спецназ":Този не са го обучавали май както трябва.
23:04 23.10.2026
13 прилича да Е
23:06 23.10.2026
14 ?????
23:08 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пич
Дори Бойко и Пеевски нямаше да хвърлят на кучетата така човека, който ги пази!!!
И то - защото си е свършил работата!!!
23:09 23.10.2026
17 Лама Кифла
23:10 23.10.2026
18 Сила
После пак на работа в НСО и пак ще ни бият на държавни ( наши !) разноски пернишките гавази ...честито !!!
Коментиран от #21
23:10 23.10.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДАЙ ДА ТИ ГЛЕДАМ НА РЪЧИЧКА МА
РЕДЕШЕ КЮТЮКЛИЙКАТА ОТ ПАЗАРДШИШКАТА ШЕКЕР МАХАЛА
23:11 23.10.2026
20 отец Чапаев и Петка
До коментар #11 от "Парпърляк":по скоро ще има служебно наказание защото не са опазили предс.на НС от нахална мисирка
23:13 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мдаа
23:15 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 РЕАЛИСТ
23:17 23.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хмм
23:19 23.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Титак
Коментиран от #32
23:23 23.10.2026
31 Спецназ
ФАКТ!
Има си член за посегателство и нападение и т.н.
За такова се лежи от 2 до 8 години ,
а при утежняващи- от 10 до доживот!!
ФАКТ!
Тоя прилеп в момента ТРЯБВА да е в ареста!!
23:23 23.10.2026
32 Георги
До коментар #30 от "Титак":не е вярно, щеше да стане абсолютно същото само дето сега тя щеше да е в ареста. Има достатъчно подобнинслучаи и охраната е реагирала по същия начин, само последствията за нападателя са различни - тук е предатавен като невинна жертва.
23:26 23.10.2026
33 Бай Иван
До коментар #6 от "Ами":Абсолютно трябва да бъдат повдигнати обвинения и на г-жа соня , коя е тя че да дърпа вратата на прецедателя на парламента на България !
Коментиран от #42
23:26 23.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 баба Кунка
До коментар #7 от "Спецназ":Защитниците на фатмака съвсем изплискаха легена.
23:29 23.10.2026
36 Проговори пред съда
Охранителят на НСО Мартин Варадинов, който беше задържан заради проявената брутална агресия срещу журналистката Соня Колтуклиева, е задържан за 24 ч. от Военна прокуратура.
Той се намира в ареста на Четвърто районно управление в София. В показанията си е заявил, че е получил нареждане в слушалката от висшестоящ как да постъпи с журналистката и е признал, че си е изпуснал нервите. Заяви че няма да бъде изкупителна жертва на това управление.
По неофициална информация прокурорите най-вероятно ще поискат постоянна мярка за задържане под стража на Варадинов, съобщава ПИК.
Служителят на НСО вече е дал подробни показани пред разследващите. Той е заявил, че е изпълнил нареждане от по-високо ниво да не допуска Соня Колтуклиева до Михаела Доцова.
На този етап не е ясно това нареждане дали е дадено преди журналистката да отвори вратата, или след това. Както и от прекия му началник ли е дадено, или от друг служител на НСО нагоре по веригата.
Освен това Варадинов признал, че бил афектиран по друг повод и си е изпуснал нервите. Затова и подходил с прекомерна агресия в случая.
23:33 23.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Анонимен
23:39 23.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Е.С.
23:40 23.10.2026
42 Ами
До коментар #33 от "Бай Иван":Дори няма значение чия врата е дърпала.
Лицето се охранява от НСО и тя го е знаела.
23:43 23.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ИСКАМ ДА К.ЛАТЯ Развратна жена
23:46 23.10.2026