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Военният съд пусна служителя на НСО, обвинен за инцидента със Соня Колтуклиева

Военният съд пусна служителя на НСО, обвинен за инцидента със Соня Колтуклиева

23 Октомври, 2026 22:52 1 062 44

  • нсо-
  • военен съд-
  • мартин варадинов-
  • средна телесна повреда-
  • софия

Съдът не наложи мярка за неотклонение на Мартин Варадинов, обвинен за причиняване на средна телесна повреда. Решението може да бъде обжалвано

Военният съд пусна служителя на НСО, обвинен за инцидента със Соня Колтуклиева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският военен съд освободи служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за инцидент с журналистка. Съдът не му наложи мярка за неотклонение и той беше освободен незабавно.

Решението е взето след три часа размисъл и не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред Военно-апелативния съд. Варадинов е обвинен за причиняване на средна телесна повреда.

Съдът не видял достатъчно данни за обвинението

Според Софийския военен съд нито един от шестимата свидетели по случая не е видял 37-годишният служител на НСО да е удрял журналистката. На тази основа съдът е приел, че не може да се направи извод, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.

„Не може да се направи извод, че гардът е извършил престъплението, в което е обвинен“,

е посочил съдът в мотивите си, предадени от bTV.

Каква е позицията на защитата

Защитата на Варадинов е заявила, че той е действал при реална и непосредствена опасност за охранявания председател на парламента. Според тази версия журналистката се е ударила при падане, а не в резултат на нанесен удар.

Съдебното решение за освобождаването не прекратява разследването и не представлява окончателно произнасяне по същество на обвинението. Следващата възможност по делото е евентуално обжалване пред Военно-апелативния съд.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    33 7 Отговор
    Колкото и да не го харесваме, съда е последната преграда пред цялата идиотщина и политическо малоумие, което ежедневно ни сервират нискоинтелигентните в политиката!

    22:54 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    7 38 Отговор
    идйотова и фатмака бият журналисти
    гласувайте за нормален президент
    като костадин костадинов
    или ивайло мирчев

    22:55 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами

    49 7 Отговор
    Това добре.
    А кога ще бъде арестувана Соня Колтуклиева?

    Коментиран от #33

    23:00 23.10.2026

  • 7 Спецназ

    30 6 Отговор
    Ако на Соня и дали повечко пари,
    вместо телефон и чантичка,

    можеше да държи автоматичен пистолет и раница със взрив!

    Момчето за половин секунда може ли да ОТСЕЕ ТОВА и

    по демократично да я помоли да не ги
    избива заедно със защитаваното лице??

    За пари журналистите са луда работа, БАЦЕ!

    ФАКТ!

    Коментиран от #35

    23:01 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Парпърляк

    30 6 Отговор
    Да го наградят за добре свършена работа човека

    Коментиран от #20

    23:04 23.10.2026

  • 12 Стефан

    6 14 Отговор

    До коментар #4 от "Спецназ":

    Този не са го обучавали май както трябва.

    23:04 23.10.2026

  • 13 прилича да Е

    21 2 Отговор
    Прилича да държала дръжката на колата и да се е държала само на нея, като я дърпа, и след като я изпуска литва назад.

    23:06 23.10.2026

  • 14 ?????

    16 4 Отговор
    И правилно.

    23:08 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пич

    7 25 Отговор
    Такива жалкари като Радевистите няма други!!!
    Дори Бойко и Пеевски нямаше да хвърлят на кучетата така човека, който ги пази!!!
    И то - защото си е свършил работата!!!

    23:09 23.10.2026

  • 17 Лама Кифла

    25 2 Отговор
    излез да говорим...излез да говорим.....излез да говорим......Култушко обращение....

    23:10 23.10.2026

  • 18 Сила

    5 22 Отговор
    Браво , браво на БГ съда ...тая вечер в Перник ще има мутренски купон и частен бой !!!
    После пак на работа в НСО и пак ще ни бият на държавни ( наши !) разноски пернишките гавази ...честито !!!

    Коментиран от #21

    23:10 23.10.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 2 Отговор
    ХАЙДЕ ДА СИ ГОВОРИМЕ МА , ЩО МИ БЯГАШ МА ,
    ДАЙ ДА ТИ ГЛЕДАМ НА РЪЧИЧКА МА
    РЕДЕШЕ КЮТЮКЛИЙКАТА ОТ ПАЗАРДШИШКАТА ШЕКЕР МАХАЛА

    23:11 23.10.2026

  • 20 отец Чапаев и Петка

    20 2 Отговор

    До коментар #11 от "Парпърляк":

    по скоро ще има служебно наказание защото не са опазили предс.на НС от нахална мисирка

    23:13 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мдаа

    13 4 Отговор
    Провокациите към правителството не свършват. Никога не е имало за толкова кратко време, толкова много провокации, а тролфермите на мафията се възползват от всеки удобен случай. Време е и киберсигурност най-накрая да свърши някаква полезна работа.

    23:15 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 РЕАЛИСТ

    17 5 Отговор
    Едно знам. До този случай се чудех да ходя да гласувам ли, но сега твърдо съм решил да подкрепя Йотова, щото ми писна от евтини соросоидни предизборни номера.Живря в чужбина и ще гласувам на половин час шофиране, но няма да оставя мизерник , като Гюров да си развява коня. Костадинов също ми падна в очите с глупавите си изказвания по случая с тази патка Колтуклиева.

    23:17 23.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хмм

    13 1 Отговор
    на 70 години е много лесно да загубиш равновесие и да паднеш

    23:19 23.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Титак

    11 2 Отговор
    За това дърпане на вратата в САЩ Соня щеше да бъде застреляна. Да се благодари на господ.

    Коментиран от #32

    23:23 23.10.2026

  • 31 Спецназ

    12 3 Отговор
    По НК, Соня Колтука е извършила ПРЕСЪПЛЕНИЕ!

    ФАКТ!

    Има си член за посегателство и нападение и т.н.

    За такова се лежи от 2 до 8 години ,

    а при утежняващи- от 10 до доживот!!
    ФАКТ!

    Тоя прилеп в момента ТРЯБВА да е в ареста!!

    23:23 23.10.2026

  • 32 Георги

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Титак":

    не е вярно, щеше да стане абсолютно същото само дето сега тя щеше да е в ареста. Има достатъчно подобнинслучаи и охраната е реагирала по същия начин, само последствията за нападателя са различни - тук е предатавен като невинна жертва.

    23:26 23.10.2026

  • 33 Бай Иван

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Абсолютно трябва да бъдат повдигнати обвинения и на г-жа соня , коя е тя че да дърпа вратата на прецедателя на парламента на България !

    Коментиран от #42

    23:26 23.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 баба Кунка

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    Защитниците на фатмака съвсем изплискаха легена.

    23:29 23.10.2026

  • 36 Проговори пред съда

    2 4 Отговор
    Гардът на НСО проговори: Наредиха ми така да действам срещу Колтуклиева!

    Охранителят на НСО Мартин Варадинов, който беше задържан заради проявената брутална агресия срещу журналистката Соня Колтуклиева, е задържан за 24 ч. от Военна прокуратура.
    Той се намира в ареста на Четвърто районно управление в София. В показанията си е заявил, че е получил нареждане в слушалката от висшестоящ как да постъпи с журналистката и е признал, че си е изпуснал нервите. Заяви че няма да бъде изкупителна жертва на това управление.
    По неофициална информация прокурорите най-вероятно ще поискат постоянна мярка за задържане под стража на Варадинов, съобщава ПИК.
    Служителят на НСО вече е дал подробни показани пред разследващите. Той е заявил, че е изпълнил нареждане от по-високо ниво да не допуска Соня Колтуклиева до Михаела Доцова.
    На този етап не е ясно това нареждане дали е дадено преди журналистката да отвори вратата, или след това. Както и от прекия му началник ли е дадено, или от друг служител на НСО нагоре по веригата.
    Освен това Варадинов признал, че бил афектиран по друг повод и си е изпуснал нервите. Затова и подходил с прекомерна агресия в случая.

    23:33 23.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анонимен

    2 1 Отговор
    Розовите тролове стахаха фенове на Прас прес

    23:39 23.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Е.С.

    2 0 Отговор
    Соня Колтуклиева е една селска тетка, която преигра. Ако подобен индивид влезе в периметъра на някой властимащ в САЩ по подобен начин, би бил убит.

    23:40 23.10.2026

  • 42 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Иван":

    Дори няма значение чия врата е дърпала.
    Лицето се охранява от НСО и тя го е знаела.

    23:43 23.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ИСКАМ ДА К.ЛАТЯ Развратна жена

    1 0 Отговор
    КОРУКЛИЕВА

    23:46 23.10.2026