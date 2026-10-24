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Милен Иванов за убийството на Слави Бинев: Най-вероятно е битов скандал
  Тема: Известни личности

Милен Иванов за убийството на Слави Бинев: Най-вероятно е битов скандал

24 Октомври, 2026 13:47 2 058 45

  • слави бинев-
  • милен иванов-
  • убийство в софия-
  • битов скандал-
  • задържани

Бившият заместник-ректор на Академията на МВР определи случая със Слави Бинев като инцидентно престъпление, а не като поръчково убийство

Милен Иванов за убийството на Слави Бинев: Най-вероятно е битов скандал - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-вероятната причина за смъртта на бизнесмена Слави Бинев е битов скандал между познати или бизнес партньори, който е излязъл извън контрол. Това заяви бившият заместник-ректор на Академията на МВР Милен Иванов, коментирайки случая със стрелбата в столичния квартал „Павлово“.

По думите на Иванов информацията, представена от и.д. главния секретар на МВР Любомир Николов, насочва към версията за инцидентно престъпление.

„Това, което разказа и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, показва много ясно, че става дума за инцидентно престъпление. Никой не прави поръчкови убийства рано сутринта в събота, отивайки в дома на лицето“, заяви Иванов.

Сигналът за престъплението е подаден в 10:18 часа. По информация на NOVA Бинев е бил застрелян в дома си в „Павлово“, като по тялото му е установена една огнестрелна рана в областта на главата.

Около час след подаването на сигнала са задържани трима души на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в района на тунела „Траянови врата“. При задържането са открити две оръжия. Според Любомир Николов на този етап не може да се говори за поръчково убийство, а първоначалната версия е свързана с неуредени финансови отношения.

Иванов оцени високо действията на полицията по случая.

„Намесата на полицията е изключително ефективна и навременна. Полицията си е свършила работата в пълен обем“, каза той.

Бившият заместник-ректор на Академията на МВР отхвърли и тезата, че случаят е знак за общо повишаване на престъпността в страната. Според него смъртта на Бинев не трябва да се причислява към поръчковите убийства или към ескалация на криминалната среда.

„Това според мен е прекалено. Трагичният инцидент със Слави Бинев не може да се причисли към поръчковите убийства или към някаква ескалация на криминалната среда в държавата. Просто е съвпадение“, посочи Иванов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 0 Отговор
    ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ТАЕКУОНДОТО
    Е ПЛОВДИВСКИЯ КМЕТ.
    КОСТАДИН ДИМИТРОВ
    ......
    КОЙТО ИМА И МНОГО МНОГО ГОЛЯМА ФИРМА ЗА МИТНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТИРОВР В ПЛОВДИВ:)

    13:49 24.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    19 0 Отговор
    Еврото е виновно

    13:49 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    9 0 Отговор
    Тоз, бившия мозък, пак тук! УжасТ...

    13:51 24.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 2 Отговор
    ЕДИНИЯ ТУРЧИН ЖЕНЕН ЗА ДЪЩЕРЯТА НА БИВШИЯ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СОФИЯ
    .....
    И СТРОЯТ ДВА КОМПЛЕКСА В СТОЛИЦАТА:)
    ......
    СПОРЕД КЛЮКАРКИТЕ ОТ ДРУГИ МЕДИИ

    13:52 24.10.2026

  • 6 665

    20 0 Отговор
    Арестуваният "българин" май ще се окаже шармантната архитектка Ния Темиз, съпруга на Еюб. Като гледам що строежи имат по морето и София, не са случайни хора.

    13:53 24.10.2026

  • 7 ХиХи

    11 0 Отговор
    Ако нема контролен изстрел, начи архонтите са се напили и са се сбили

    13:55 24.10.2026

  • 8 Найден

    31 2 Отговор
    Най-вероятно не е битов скандал, имал да взема, но сега няма да му дават!
    Колкото и в Пловдив, където отписаха още един имал пак да взема!
    Това са си политически убийства на най-високо ниво у нас в България!

    Коментиран от #17

    13:55 24.10.2026

  • 9 мда

    8 0 Отговор
    В друг сайт ги изтипосаха със снимки , да не става въпрос за жена ???

    13:57 24.10.2026

  • 10 не е новина

    9 2 Отговор
    Нормалнилния завършек на тарикатите от бандитските години .

    13:59 24.10.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор
    КАТО Е АРХОНТ,
    СЕГА ТОВА ЩЕ МУ ПОМОГНЕ ЛИ ПРЕД РАЙСКИТЕ ПОРТИ ?
    .... ИЛИ ВЛАДИКАТА НИКОЛАЙ САМО ПРИБРА ЕДНИ ПАРИ ?:)

    14:01 24.10.2026

  • 12 Злодеи под слънцето

    21 0 Отговор
    Сериозно? Значи битов проблем. С тежките битови проблеми на българите /най-бедни в ЕС/, досега да сме се избили помежду си. Я помислете още малко.

    14:01 24.10.2026

  • 13 Пепа

    15 0 Отговор
    Нещо много “битови” скандали и убийства станаха и стават напоследък и то все т.н “бизнесмени” мрат, помня времената мутрешки пак така беше, хмммм и зс какво са тия кражби власт и пари……, всеки пт тези хора не си ли дава сметка че ….е следващия!!!!

    14:02 24.10.2026

  • 14 Ел Мунчо

    18 0 Отговор
    За ракия са се скарали

    Коментиран от #27

    14:03 24.10.2026

  • 15 Дано

    10 2 Отговор
    се оправи човека

    14:05 24.10.2026

  • 16 Тука е битов скандал...

    11 6 Отговор
    Тука е битов скандал, в Русия падат от прозорци и балкони...няма никаква прилика, ах моля ви се.

    Коментиран от #36, #37

    14:07 24.10.2026

  • 17 Ел Мунчо

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "Найден":

    не са политически а бандитски като за бандитска власт с бандитска държава...нищо политическо

    14:07 24.10.2026

  • 18 времена и нрави

    11 0 Отговор
    Бели птици и куршуми

    14:10 24.10.2026

  • 19 12345

    8 0 Отговор
    Бог да прости ,артиста.....играл няколко роли....на каратист ,на мафиот ,на "богаташ".....

    14:10 24.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Фори

    11 0 Отговор
    Добри приятели има щом приятелски скандал завършва с убийство!

    14:13 24.10.2026

  • 22 Снимките са от 13 октомври

    6 0 Отговор
    10 дни пред ликвидирането на Бинев. В инициативният комитет на Йотова е и от 2 седмици настоятелно си е искал парите с които е подпомогнал кампанията на ПБ а досега не е получил възвръщаемост.
    На снимката се прегръща с вицепрезидента на Йотова- Кирил Вълчев а на другите е на представянето на кандидатурите им

    14:13 24.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Има ни пак

    5 0 Отговор
    Парите ще съсипят света. На който това не му е ясно вече, значи е много назад или не е добре.

    14:14 24.10.2026

  • 25 Трагичният инцидент със Слави Бинев

    9 0 Отговор
    Се нарича разврат ! И впрочем за пореден път е само една огнестрелната рана в областта на главата ! Хората отдавна не хабят на вятъра муниции както си мисли Ботю Ботев

    14:16 24.10.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ЗЛОВЕЩО И СТРАШНО Е:(((
    ...
    КИЛЪРИ НАЕТИ ОТ РАДЕВ И ПБ ЛИКВИДИРАХА ЕДИН ОТ СПОНСОРИТЕ СИ:(((
    ....
    НЕГОДУВАЛ ЧЕ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТИВАЛИ ЗА ДРУГИТЕ ОЛИГАРСИ НА РАДЕВ:(((
    ...
    А ЗА НЕГО ОЩЕ НИЩО:)))

    Коментиран от #28

    14:16 24.10.2026

  • 27 Жоржета

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ел Мунчо":

    Не ве за цената на пипера ....и арпаджика

    Коментиран от #31

    14:17 24.10.2026

  • 28 Не се филмирай бре

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    По някога така става като не си го държиш в гащите и се правиш на интересен. Случая е тривиален

    14:19 24.10.2026

  • 29 Сатана Z

    2 1 Отговор
    През далечната 1993 год.единствен Слави Бинев и неговата асоциация “Защита” скочиха на мутрите от ВИС и SIC .Тогава Бинев държеше клуб Библиотеката и организираше бирени фестове на жълтите павета.

    Коментиран от #32

    14:20 24.10.2026

  • 30 Ха ха ха

    8 0 Отговор
    Когато служех в родната казарма 27 месеца,често имаше битови скандали ,шамари и юмруци. Още повече,че всички имахме калашници и давахме наряд през 2/3 дни с няколко пълнителя. И дори някои от нас да им минаваше през ума да ги изпразни,чак до там не стигахме. Ама тогава нямахме нищо освен едни ,,въшкарници,, на гърба... Може би имахме някакви задръжки, макар че,не бяхме вярващи,а воинствени атеисти.?!

    14:20 24.10.2026

  • 31 Ел Мунчо

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Жоржета":

    Все за нещо са се скарали неможе просто така да се стрелят в главите

    14:21 24.10.2026

  • 32 скачал нескачал

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    Негова "Защита" вероятно не се е различавала от "защитата" на другите :)

    14:22 24.10.2026

  • 33 Който "много близък", ама "много" на

    6 0 Отговор
    Ния Темиз от „Евинко“ ООД стане и ту-тууу.... друга версия не е нужна в случая !

    14:23 24.10.2026

  • 34 Цвете

    5 2 Отговор
    А С МИНАЛОТО МУ ЗАПОЗНАТИ ЛИ СА МВР? КОГАТО БИЕШЕ С МЕТАЛЕН ПРЕДМЕТ И ОСТАВЯШЕ МОМЧЕТА СЪС СЧУПЕНИ РЕБРА ? НЕМОЖЕ ВСИЧКО ДА ПРИКРИЕТЕ ,ЗАЩОТО ИМА ЖИВИ СЕИДЕТЕЛИ ЗА ИЗЦЕПЛЕНИЯТА МУ ПРЕД " МАГУРАТА"? НО СЕ НАСТАНИ ВЪВ ВМРО И ЕВРОДЕПУТАТ СТАНА ?!

    14:27 24.10.2026

  • 35 Не е битов скандал

    8 0 Отговор
    Убийците са строители, с електрически джип и законни пистолети. Повече прилича на епизод от новия сезон на “Под прикритие”.

    Коментиран от #39

    14:28 24.10.2026

  • 36 Прав си

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тука е битов скандал...":

    Кадиров по заповед на Путин.

    14:28 24.10.2026

  • 37 🤣🤣🤣😁

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тука е битов скандал...":

    А в крайна от буса в чувала!

    14:28 24.10.2026

  • 38 Битов

    5 0 Отговор
    За 1 млн евро и една шавлива кадъна

    14:29 24.10.2026

  • 39 правилно

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Не е битов скандал":

    Мафиотски е

    14:31 24.10.2026

  • 40 От по рано сутринта

    4 0 Отговор
    Кой
    16
    0
    Отговор
    убива посред бял ден в къща, пълна с хора, работници и то след скандал?!
    Сигурно има поне 5 камери.

    Та всички да чуят и видят!

    12:11 24.10.2026

    14:32 24.10.2026

  • 41 Констатация

    2 0 Отговор
    Тъй, тъй..., "битов скандал" между "бизнес партньори" шъ да е бил... Амъ то, кът погледнеш малку Философски, според нашето следствие и съдебни органи, излиза че всички престъпления, включително и убийствата, са на почватъ на "битов скандал"!!! Велики сме еййй..... -))))))))

    14:34 24.10.2026

  • 42 факт

    1 0 Отговор
    Е как така не е самоубийство, къде е онуй психоекспертчето

    14:35 24.10.2026

  • 43 Р Г В

    0 0 Отговор
    Отявлените мутри на прехода останаха малцина , броят се на пръстите на едната ръка - двамата братя Мар.....и техния верен бодига.... . Народа е мъдър , идва видов ден , няма ненаказано зло .
    PS : Г-н Зам.. Ректор какъв битов скандал бълнувате , добре че бивш да не пълните главите на курсантите с приказки от 1001 нощ.

    14:35 24.10.2026

  • 44 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Най-после някой да каже истинската причина. Браво, бе, Миленски!🤣🤣🤣

    14:36 24.10.2026

  • 45 Някаква жена стигна до председателя на

    2 0 Отговор
    Народното събрание Без проблем
    Та до слави бинев няма да стигнат килърите
    България е разграден двор
    Без граница без национална валута

    14:39 24.10.2026