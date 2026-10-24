Милен Иванов за убийството на Слави Бинев: Най-вероятно е битов скандал

Най-вероятната причина за смъртта на бизнесмена Слави Бинев е битов скандал между познати или бизнес партньори, който е излязъл извън контрол. Това заяви бившият заместник-ректор на Академията на МВР Милен Иванов, коментирайки случая със стрелбата в столичния квартал „Павлово“.
По думите на Иванов информацията, представена от и.д. главния секретар на МВР Любомир Николов, насочва към версията за инцидентно престъпление.„Това, което разказа и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, показва много ясно, че става дума за инцидентно престъпление. Никой не прави поръчкови убийства рано сутринта в събота, отивайки в дома на лицето“, заяви Иванов.
Сигналът за престъплението е подаден в 10:18 часа. По информация на NOVA Бинев е бил застрелян в дома си в „Павлово“, като по тялото му е установена една огнестрелна рана в областта на главата.
Около час след подаването на сигнала са задържани трима души на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в района на тунела „Траянови врата“. При задържането са открити две оръжия. Според Любомир Николов на този етап не може да се говори за поръчково убийство, а първоначалната версия е свързана с неуредени финансови отношения.
Иванов оцени високо действията на полицията по случая.„Намесата на полицията е изключително ефективна и навременна. Полицията си е свършила работата в пълен обем“, каза той.
Бившият заместник-ректор на Академията на МВР отхвърли и тезата, че случаят е знак за общо повишаване на престъпността в страната. Според него смъртта на Бинев не трябва да се причислява към поръчковите убийства или към ескалация на криминалната среда.„Това според мен е прекалено. Трагичният инцидент със Слави Бинев не може да се причисли към поръчковите убийства или към някаква ескалация на криминалната среда в държавата. Просто е съвпадение“, посочи Иванов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ПЛОВДИВСКИЯ КМЕТ.
КОСТАДИН ДИМИТРОВ
......
КОЙТО ИМА И МНОГО МНОГО ГОЛЯМА ФИРМА ЗА МИТНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТИРОВР В ПЛОВДИВ:)
13:49 24.10.2026
2 Тик-Ток
13:49 24.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
13:51 24.10.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И СТРОЯТ ДВА КОМПЛЕКСА В СТОЛИЦАТА:)
......
СПОРЕД КЛЮКАРКИТЕ ОТ ДРУГИ МЕДИИ
13:52 24.10.2026
6 665
13:53 24.10.2026
7 ХиХи
13:55 24.10.2026
8 Найден
Колкото и в Пловдив, където отписаха още един имал пак да взема!
Това са си политически убийства на най-високо ниво у нас в България!
Коментиран от #17
13:55 24.10.2026
9 мда
13:57 24.10.2026
10 не е новина
13:59 24.10.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕГА ТОВА ЩЕ МУ ПОМОГНЕ ЛИ ПРЕД РАЙСКИТЕ ПОРТИ ?
.... ИЛИ ВЛАДИКАТА НИКОЛАЙ САМО ПРИБРА ЕДНИ ПАРИ ?:)
14:01 24.10.2026
12 Злодеи под слънцето
14:01 24.10.2026
13 Пепа
14:02 24.10.2026
14 Ел Мунчо
Коментиран от #27
14:03 24.10.2026
15 Дано
14:05 24.10.2026
16 Тука е битов скандал...
Коментиран от #36, #37
14:07 24.10.2026
17 Ел Мунчо
До коментар #8 от "Найден":не са политически а бандитски като за бандитска власт с бандитска държава...нищо политическо
14:07 24.10.2026
18 времена и нрави
14:10 24.10.2026
19 12345
14:10 24.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Фори
14:13 24.10.2026
22 Снимките са от 13 октомври
На снимката се прегръща с вицепрезидента на Йотова- Кирил Вълчев а на другите е на представянето на кандидатурите им
14:13 24.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Има ни пак
14:14 24.10.2026
25 Трагичният инцидент със Слави Бинев
14:16 24.10.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
КИЛЪРИ НАЕТИ ОТ РАДЕВ И ПБ ЛИКВИДИРАХА ЕДИН ОТ СПОНСОРИТЕ СИ:(((
....
НЕГОДУВАЛ ЧЕ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТИВАЛИ ЗА ДРУГИТЕ ОЛИГАРСИ НА РАДЕВ:(((
...
А ЗА НЕГО ОЩЕ НИЩО:)))
Коментиран от #28
14:16 24.10.2026
27 Жоржета
До коментар #14 от "Ел Мунчо":Не ве за цената на пипера ....и арпаджика
Коментиран от #31
14:17 24.10.2026
28 Не се филмирай бре
До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":По някога така става като не си го държиш в гащите и се правиш на интересен. Случая е тривиален
14:19 24.10.2026
29 Сатана Z
Коментиран от #32
14:20 24.10.2026
30 Ха ха ха
14:20 24.10.2026
31 Ел Мунчо
До коментар #27 от "Жоржета":Все за нещо са се скарали неможе просто така да се стрелят в главите
14:21 24.10.2026
32 скачал нескачал
До коментар #29 от "Сатана Z":Негова "Защита" вероятно не се е различавала от "защитата" на другите :)
14:22 24.10.2026
33 Който "много близък", ама "много" на
14:23 24.10.2026
34 Цвете
14:27 24.10.2026
35 Не е битов скандал
Коментиран от #39
14:28 24.10.2026
36 Прав си
До коментар #16 от "Тука е битов скандал...":Кадиров по заповед на Путин.
14:28 24.10.2026
37 🤣🤣🤣😁
До коментар #16 от "Тука е битов скандал...":А в крайна от буса в чувала!
14:28 24.10.2026
38 Битов
14:29 24.10.2026
39 правилно
До коментар #35 от "Не е битов скандал":Мафиотски е
14:31 24.10.2026
40 От по рано сутринта
16
0
Отговор
убива посред бял ден в къща, пълна с хора, работници и то след скандал?!
Сигурно има поне 5 камери.
Та всички да чуят и видят!
12:11 24.10.2026
14:32 24.10.2026
41 Констатация
14:34 24.10.2026
42 факт
14:35 24.10.2026
43 Р Г В
PS : Г-н Зам.. Ректор какъв битов скандал бълнувате , добре че бивш да не пълните главите на курсантите с приказки от 1001 нощ.
14:35 24.10.2026
44 Евгени от Алфапласт
14:36 24.10.2026
45 Някаква жена стигна до председателя на
Та до слави бинев няма да стигнат килърите
България е разграден двор
Без граница без национална валута
14:39 24.10.2026