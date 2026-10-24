Милен Иванов за убийството на Слави Бинев: Най-вероятно е битов скандал

Най-вероятната причина за смъртта на бизнесмена Слави Бинев е битов скандал между познати или бизнес партньори, който е излязъл извън контрол. Това заяви бившият заместник-ректор на Академията на МВР Милен Иванов, коментирайки случая със стрелбата в столичния квартал „Павлово“.

По думите на Иванов информацията, представена от и.д. главния секретар на МВР Любомир Николов, насочва към версията за инцидентно престъпление.

„Това, което разказа и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, показва много ясно, че става дума за инцидентно престъпление. Никой не прави поръчкови убийства рано сутринта в събота, отивайки в дома на лицето“, заяви Иванов.

Сигналът за престъплението е подаден в 10:18 часа. По информация на NOVA Бинев е бил застрелян в дома си в „Павлово“, като по тялото му е установена една огнестрелна рана в областта на главата.

Около час след подаването на сигнала са задържани трима души на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в района на тунела „Траянови врата“. При задържането са открити две оръжия. Според Любомир Николов на този етап не може да се говори за поръчково убийство, а първоначалната версия е свързана с неуредени финансови отношения.

Иванов оцени високо действията на полицията по случая.

„Намесата на полицията е изключително ефективна и навременна. Полицията си е свършила работата в пълен обем“, каза той.

Бившият заместник-ректор на Академията на МВР отхвърли и тезата, че случаят е знак за общо повишаване на престъпността в страната. Според него смъртта на Бинев не трябва да се причислява към поръчковите убийства или към ескалация на криминалната среда.

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„Това според мен е прекалено. Трагичният инцидент със Слави Бинев не може да се причисли към поръчковите убийства или към някаква ескалация на криминалната среда в държавата. Просто е съвпадение“, посочи Иванов.