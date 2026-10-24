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Финансови отношения са водещата версия за убийството на Слави Бинев
  Тема: Известни личности

Финансови отношения са водещата версия за убийството на Слави Бинев

24 Октомври, 2026 12:22 1 585 15

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  • любомир николов-
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  • задържани-
  • неуредени финансови отношения

Трима мъже са задържани на автомагистрала „Тракия“

Финансови отношения са водещата версия за убийството на Слави Бинев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Неуредени финансови отношения са водещата версия, по която МВР работи за убийството на Слави Бинев. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов на първия брифинг по случая.

„Неуредени финансови отношения са основната версия за убийството“, заяви Николов, като уточни, че разследващите проверяват връзката между простреляния мъж и трима негови познати, които са били негови гости малко преди инцидента.

Тримата са задържани край „Траянови врата“

Сигналът за прострелян мъж е подаден на телефон 112 в 10:18 часа. При първоначалните действия полицията е установила, че преди стрелбата при него са били трима мъже.

Свидетел е разказал, че е чул изстрел, след което е видял тримата да напускат мястото с лек автомобил „Лексус“. МВР е предприело заградителни действия в София и страната. Автомобилът е засечен да напуска столицата и по-късно е спрян в района на 54-ия километър при тунел „Траянови врата“.

Тримата пътуващи са задържани. У тях и в автомобила са открити две оръжия. По информация на полицията едното вероятно е било изхвърлено непосредствено преди спирането на колата, а другото е намерено в чантичка на един от мъжете.

МВР проверява връзка със строителен бизнес

По първоначални данни задържаните са се занимавали със строителен бизнес и имат фирма, която в момента изгражда два комплекса на територията на София.

От МВР подчертават, че на този етап е рано да се правят окончателни изводи за мотива и обстоятелствата около престъплението. Неуредените финансови отношения са водеща версия, но тя все още се проверява в рамките на разследването.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стефан Донев

    10 2 Отговор
    По-скоро неуредени любовни взаимоотношения. Убитият е заговорил любовницата на един от килърите.

    Коментиран от #15

    12:24 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чичо Али Хаменей

    6 6 Отговор
    Такива простаци като Бинев е по добре да ги няма. Хубаво са направили.

    Коментиран от #12

    12:33 24.10.2026

  • 4 Турски сериал

    7 0 Отговор
    Двама турци убиха Бинев, а трети от ефира на бтв уби вътрешния министър.

    12:33 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гражданин

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Мрат, защото от мутри се прекръстиха на прогресивни

    12:42 24.10.2026

  • 9 А50

    7 0 Отговор
    Герб се разпада, а не им се иска някои да клинчат

    12:45 24.10.2026

  • 10 Аз съм веган

    1 4 Отговор
    А мунчо си бърка в носа и се крие

    12:45 24.10.2026

  • 11 57887457

    1 0 Отговор
    "заградителни действия " - да ви имам речника и полицаите .... това да не са овце бе ....

    12:48 24.10.2026

  • 12 Жоржета

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чичо Али Хаменей":

    И ко ми че
    Населението ще намалее
    Колко у сан марино...

    12:48 24.10.2026

  • 13 Ще текат реки от

    1 0 Отговор
    Ще текат реки от пари, от концесии и държавни поръчки, приватизация.. И се избиват, тече реки от кръв заради тези реки от пари.. Та и тез от Петрохан, нали, еколозите правили рекет препятстват проектите. Което трябва да е първа версия и най-реална и важна, но я няма, значи е истинската.. (преди месец писах) Дясното е философията на хищникът. Лявото е агнето. Марионетката Румен Радев е воден от олигархията на партизаните - живковият елит, сменили Москва с Вашингтон и прегърнали неолиберализма и дясното. Неолиберализма е десният либерализъм - свободата за богатите и печалбите, герой е инвеститора и слава само за богатия. Та сложилите Р. Радев са обещали на предишната си марионетка, Бойко, да мирува и неговите обръчи от фирми ще получат още от същото. Но понеже вече няма лостове, Бойко, нито задкулисието се съобразява с Бойко, ни неговите обръчи ще му платят на него - поръчките идат от друг, ни местна власт ни партията ще му има почит и страх. Хищниците не делят със слабите. Димитър Стоянов, Домусчиев и Велев, партизанските родове, имат и лостове от ЦРУ-МОСАД и стоят зад марионетката Румен.

    12:49 24.10.2026

  • 14 Фнансови

    1 0 Отговор
    Плюс една оборотна кадъна. Като с пловдивския бизнесмен.

    12:50 24.10.2026

  • 15 По сериозен разговор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стефан Донев":

    Повече от разговор ще да е било.

    12:51 24.10.2026