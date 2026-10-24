Финансови отношения са водещата версия за убийството на Слави Бинев

Неуредени финансови отношения са водещата версия, по която МВР работи за убийството на Слави Бинев. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов на първия брифинг по случая.

„Неуредени финансови отношения са основната версия за убийството“, заяви Николов, като уточни, че разследващите проверяват връзката между простреляния мъж и трима негови познати, които са били негови гости малко преди инцидента.

Тримата са задържани край „Траянови врата“

Сигналът за прострелян мъж е подаден на телефон 112 в 10:18 часа. При първоначалните действия полицията е установила, че преди стрелбата при него са били трима мъже.

Свидетел е разказал, че е чул изстрел, след което е видял тримата да напускат мястото с лек автомобил „Лексус“. МВР е предприело заградителни действия в София и страната. Автомобилът е засечен да напуска столицата и по-късно е спрян в района на 54-ия километър при тунел „Траянови врата“.

Тримата пътуващи са задържани. У тях и в автомобила са открити две оръжия. По информация на полицията едното вероятно е било изхвърлено непосредствено преди спирането на колата, а другото е намерено в чантичка на един от мъжете.

МВР проверява връзка със строителен бизнес

По първоначални данни задържаните са се занимавали със строителен бизнес и имат фирма, която в момента изгражда два комплекса на територията на София.

От МВР подчертават, че на този етап е рано да се правят окончателни изводи за мотива и обстоятелствата около престъплението. Неуредените финансови отношения са водеща версия, но тя все още се проверява в рамките на разследването.