Прокуратурата обжалва освобождаването на Кристиан Николов

Софийската градска прокуратура обжалва определението на Софийския градски съд за условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов. Той изтърпява присъда за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков.

Софийският градски съд реши да го освободи предсрочно, като прие, че 28-годишният Николов се е поправил зад решетките, осъзнал е вината си и няма опасност да извърши ново престъпление. Софийската градска прокуратура не споделя тези изводи и е внесла протест срещу съдебното определение.

Прокуратурата оспорва поправянето му

Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев обясни в предаването „Събуди се“, че законът поставя две условия за условно предсрочно освобождаване. Осъденият трябва да е изтърпял повече от половината от наказанието си и с поведението си да е доказал, че се е поправил.

„Основният мотив е, че доказателствата по това конкретно дело не сочат убедително той да се е поправил“, заяви Николай Николаев.

По думите му съдът е приел, че и двете предпоставки са изпълнени, но прокуратурата счита, че доказателствата не подкрепят убедително извода за поправяне.

Николаев посочи, че в поведението на Николов има известна корекция към обществено приемливото, но затворническата администрация неколкократно е изразявала становище, че той не се е поправил. На осъдения е изготвен план с конкретни задачи и препоръки, които според прокуратурата трябва да бъдат изпълнени.

Николов остава в затвора до решението на съда

Докато съдебният акт не влезе в сила, Кристиан Николов остава в затвора. Протестът на прокуратурата ще бъде разгледан от Софийския апелативен съд, който трябва да реши дали да потвърди или да отмени предсрочното освобождаване.

Ако протестът бъде уважен, Николов ще продължи да изтърпява наказанието си. По думите на говорителя на СГП по-късно той отново ще може да се възползва от законовото право да поиска условно предсрочно освобождаване.