Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Прокуратурата обжалва освобождаването на Кристиан Николов

Прокуратурата обжалва освобождаването на Кристиан Николов

24 Октомври, 2026 11:59 583 5

  • кристиан николов-
  • предсрочно освобождаване-
  • софийска градска прокуратура-
  • софийски апелативен съд-
  • катастрофа

СГП оспорва извода, че осъденият се е поправил и не представлява опасност

Прокуратурата обжалва освобождаването на Кристиан Николов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура обжалва определението на Софийския градски съд за условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов. Той изтърпява присъда за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков.

Софийският градски съд реши да го освободи предсрочно, като прие, че 28-годишният Николов се е поправил зад решетките, осъзнал е вината си и няма опасност да извърши ново престъпление. Софийската градска прокуратура не споделя тези изводи и е внесла протест срещу съдебното определение.

Прокуратурата оспорва поправянето му

Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев обясни в предаването „Събуди се“, че законът поставя две условия за условно предсрочно освобождаване. Осъденият трябва да е изтърпял повече от половината от наказанието си и с поведението си да е доказал, че се е поправил.

„Основният мотив е, че доказателствата по това конкретно дело не сочат убедително той да се е поправил“, заяви Николай Николаев.

По думите му съдът е приел, че и двете предпоставки са изпълнени, но прокуратурата счита, че доказателствата не подкрепят убедително извода за поправяне.

Николаев посочи, че в поведението на Николов има известна корекция към обществено приемливото, но затворническата администрация неколкократно е изразявала становище, че той не се е поправил. На осъдения е изготвен план с конкретни задачи и препоръки, които според прокуратурата трябва да бъдат изпълнени.

Николов остава в затвора до решението на съда

Докато съдебният акт не влезе в сила, Кристиан Николов остава в затвора. Протестът на прокуратурата ще бъде разгледан от Софийския апелативен съд, който трябва да реши дали да потвърди или да отмени предсрочното освобождаване.

Ако протестът бъде уважен, Николов ще продължи да изтърпява наказанието си. По думите на говорителя на СГП по-късно той отново ще може да се възползва от законовото право да поиска условно предсрочно освобождаване.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 три години от присъдени девет

    5 1 Отговор
    Щом има средства да ангажира адвокати, защитаващи водещи политици, значи се е поправил и повече няма да прави такива дреболии.

    12:15 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Територията

    4 0 Отговор
    На Лъчо Мозъка наркоманчето, защо не е осъден?

    12:37 24.10.2026

  • 4 Аз съм веган

    0 0 Отговор
    Доколкото знам повечето присъда е излежавана под домашен арест

    12:48 24.10.2026

  • 5 Адвокат

    2 0 Отговор
    Съветвам всички убийци, наркомани, наркопласьори и други отпадъци да се обръщат към Йотова за гарантирано помилване. И там няма обжалване!

    12:49 24.10.2026