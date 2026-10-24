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Нелегална радиостанция е разкрита в Ябланово
  Тема: Избори

Нелегална радиостанция е разкрита в Ябланово

24 Октомври, 2026 05:15, обновена 24 Октомври, 2026 05:18 1 246 6

  • ябланово-
  • нелегална радиостанция-
  • мвр-
  • изборни нарушения

Съоръженията са излъчвали на две УКВ честоти и са били монтирани върху стопански постройки. По случая се води разследване

Нелегална радиостанция е разкрита в Ябланово - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нелегална радиостанция е разкрита в котленското село Ябланово по време на специализирана операция на ОДМВР-Сливен. Проверката е извършена от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ в два частни имота.

В тях са открити съоръжения за неправомерно аналогово радиоразпръскване, монтирани върху стопански постройки. Установено е излъчване на две УКВ честоти, като сигналът е можел да се приема и в съседни села. Апаратурата е демонтирана на място, а за нарушението е предвидена глоба от 30 000 до 300 000 лева.

По информация на Българското национално радио на използваните честоти е пускана музика от интернет. От полицията уточняват:

„Към момента няма данни нелегалното радио да е използвано за предизборни цели или за влияние върху избиратели в района на покритие.“

Случаят е установен в рамките на операция срещу престъпленията, свързани с изборния процес, и конвенционалната престъпност. По него се води разследване, а Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ е предприела действия за налагане на административна санкция.

От началото на операцията са задържани 10 души и са установени шест лица, обявени за общодържавно издирване. По един сигнал, свързан с изборите, все още се извършва проверка. Няма образувани досъдебни производства за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Източници: bnrnews.bg, slivenpress.bg


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лева или левро?

    5 2 Отговор
    Мил е нчо мосли малко като пишеш

    Коментиран от #3

    05:21 24.10.2026

  • 2 Сигурно

    9 1 Отговор
    се заражда партизанско движение ?

    05:21 24.10.2026

  • 3 Нали

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лева или левро?":

    вече е левро !

    05:28 24.10.2026

  • 4 жоро

    26 2 Отговор
    Не се правете на луди с предназначението на тия ретланслатори.
    От много години там върви мощна турска пропаганда в този район. Само турски станций!
    Често пътувам Петолъчката- Търговище. След като минеш Ново Село и българските станций изчезват чак до след Омуртаг!!!
    Само мощна турска чалгия!
    От над 20г целия район се обработва мощно с турска култура поради факта че тоя регион е населен предимно с българо-мохамедани.
    Иначе казано разширяват лудогорието до Търново! Няма случайни неща, но ГЕРБ и Боко 20години се правят на слепи!
    Сега ни замазват очите с две "почти безобидни" антенки.
    Българския ефир в тоя регион трябва да бъде възстановен с мощен и качествен сигнал.

    05:33 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ганю Балкански

    4 1 Отговор
    Високият дЖенерал Гномов,и нискочелия Иво веднага да поискат създаване на комисия в НС относно: намесата на Москва,Кремъл и лично на Путин в работите на БАлХАрия

    06:30 24.10.2026