Нелегална радиостанция е разкрита в Ябланово

Нелегална радиостанция е разкрита в котленското село Ябланово по време на специализирана операция на ОДМВР-Сливен. Проверката е извършена от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ в два частни имота.

В тях са открити съоръжения за неправомерно аналогово радиоразпръскване, монтирани върху стопански постройки. Установено е излъчване на две УКВ честоти, като сигналът е можел да се приема и в съседни села. Апаратурата е демонтирана на място, а за нарушението е предвидена глоба от 30 000 до 300 000 лева.

По информация на Българското национално радио на използваните честоти е пускана музика от интернет. От полицията уточняват:

„Към момента няма данни нелегалното радио да е използвано за предизборни цели или за влияние върху избиратели в района на покритие.“

Случаят е установен в рамките на операция срещу престъпленията, свързани с изборния процес, и конвенционалната престъпност. По него се води разследване, а Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ е предприела действия за налагане на административна санкция.

От началото на операцията са задържани 10 души и са установени шест лица, обявени за общодържавно издирване. По един сигнал, свързан с изборите, все още се извършва проверка. Няма образувани досъдебни производства за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Източници: bnrnews.bg, slivenpress.bg