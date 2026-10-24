Нелегална радиостанция е разкрита в Ябланово

Нелегална радиостанция е разкрита в котленското село Ябланово по време на специализирана операция на ОДМВР-Сливен. Проверката е извършена от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ в два частни имота.
В тях са открити съоръжения за неправомерно аналогово радиоразпръскване, монтирани върху стопански постройки. Установено е излъчване на две УКВ честоти, като сигналът е можел да се приема и в съседни села. Апаратурата е демонтирана на място, а за нарушението е предвидена глоба от 30 000 до 300 000 лева.
По информация на Българското национално радио на използваните честоти е пускана музика от интернет. От полицията уточняват:
Случаят е установен в рамките на операция срещу престъпленията, свързани с изборния процес, и конвенционалната престъпност. По него се води разследване, а Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ е предприела действия за налагане на административна санкция.
От началото на операцията са задържани 10 души и са установени шест лица, обявени за общодържавно издирване. По един сигнал, свързан с изборите, все още се извършва проверка. Няма образувани досъдебни производства за престъпления срещу политическите права на гражданите.
Източници: bnrnews.bg, slivenpress.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лева или левро?
Коментиран от #3
05:21 24.10.2026
2 Сигурно
05:21 24.10.2026
3 Нали
До коментар #1 от "Лева или левро?":вече е левро !
05:28 24.10.2026
4 жоро
От много години там върви мощна турска пропаганда в този район. Само турски станций!
Често пътувам Петолъчката- Търговище. След като минеш Ново Село и българските станций изчезват чак до след Омуртаг!!!
Само мощна турска чалгия!
От над 20г целия район се обработва мощно с турска култура поради факта че тоя регион е населен предимно с българо-мохамедани.
Иначе казано разширяват лудогорието до Търново! Няма случайни неща, но ГЕРБ и Боко 20години се правят на слепи!
Сега ни замазват очите с две "почти безобидни" антенки.
Българския ефир в тоя регион трябва да бъде възстановен с мощен и качествен сигнал.
05:33 24.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ганю Балкански
06:30 24.10.2026