Бащата на загиналата в Благоевград Ивана иска отговори

Пет месеца след смъртта на 16-годишното момиче, загинало след падане от петия етаж на жилищен блок в Благоевград, случаят остава без доказано виновен. Бащата Стойне Стойнов заявява, че не приема официалната версия за случилото се и настоява за пълно изясняване на обстоятелствата.

Трагедията става през нощта на 23 срещу 24 май в квартал „Струмско“. Момичето е намерено безжизнено пред входа на блока, а младеж, който също е паднал от петия етаж, е открит тежко пострадал от задната страна на сградата. По случая са задържани двама младежи за установяване на съпричастност. Според NOVA те са били в апартамента, а съседите не са подали сигнал за шум или викове.

Първоначално срещу 18-годишен студент е повдигнато обвинение за умишлено убийство. В съдебната зала обаче не се установява кой е изхвърлил момичето през прозореца, а съдът освобождава обвиняемия заради липса на достатъчно доказателства. Пострадалият младеж прекарва време в „Пирогов“ и започва възстановяване. Участниците в купона заявяват, че не помнят случилото се или не са били в жилището в момента на падането.

Бащата твърди, че дъщеря му е била убита

Стойне Стойнов твърди, че дъщеря му е била убита, а след това тялото ѝ е било изхвърлено през прозореца. Той заявява още, че по момичето е имало множество следи от наранявания и че според него тя не е употребявала наркотици.

„Някой ги пази“, казва бащата, като твърди, че е предал информация на властите. Той допуска и участие на военен прокурор в София, но в публикувания материал няма потвърждение от прокуратурата или съда на това твърдение. Няма и посочен официален резултат, който да доказва обвиненията му.

В началото на разследването тогавашният вътрешен министър Иван Демерджиев заявява, че вероятно наркотиците са в основата на случая. По думите му полицията трябва да установи каналджии и наркодилъри. Той отправя и критика към хората в блока, че не са подали сигнал за шума и виковете по време на купона.

В Благоевград са организирани бдения в памет на момичето. Родителите му продължават да настояват за отговори, а към момента няма доказано виновен за смъртта му.