Продължава разследването на тежката катастрофа в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче. По случая е обвиняем 26-годишен полицейски служител, който е задържан за срок до 72 часа. Дрегерът след произшествието е отчел 1,63 промила алкохол.

Разследването трябва да изясни обстоятелствата около сблъсъка и отговорността на обвиняемия. Към този етап той има процесуален статут на обвиняем, а не осъдително решение.

Бдение в памет на загиналото момиче

Снощи близки, приятели и жители на Драгоман са се събрали на бдение в памет на 18-годишната жертва. Участниците са настояли за справедлив процес и тежко наказание.

„Моите съболезнования към семейството. Надяваме се да има справедливост, за това сме се събрали тук - да дадем отзвук за случилото се“, заяви Цветослав Димитров.

Събралите се са изразили подкрепа към семейството и са призовали случаят да бъде разгледан обективно.

Източници: nova.bg