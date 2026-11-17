Служителят на „Гранична полиция“, привлечен като обвиняем след катастрофата в Драгоман, ще бъде уволнен. Това заяви директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ Антон Златанов пред журналисти по време на бдение в памет на 18-годишното момиче, което почина след инцидента.

„Мога да гарантирам, въпреки че проверката тепърва ще се прави, че той ще бъде уволнен“, каза Златанов. По думите му служителят е отстранен от длъжност още на 16 ноември.

„Категорично се разграничаваме от действията на всеки, който сяда зад волана след употреба на алкохол“, заяви директорът. Той допълни, че уволнението е най-малкият проблем, защото няма да върне живота на загиналото момиче.

Разследването продължава

По данни на прокуратурата катастрофата е станала около 04:05 ч. на 15 ноември в Драгоман. Пострадалото 18-годишно момиче е било транспортирано в столична болница, където по-късно е починало.

26-годишният служител на ГКПП „Калотина“ е привлечен като обвиняем за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. При проверката е отчетена концентрация от 1,63 промила в издишания въздух, съобщи прокуратурата.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. По досъдебното производство са иззети записи от камери, разпитани са свидетели и са назначени съдебномедицинска и съдебнохимическа експертиза.

Проверки за алкохол

Златанов каза, че служителите се проверяват за употреба на алкохол минимум веднъж месечно при започване на смяна. По думите му обвиняемият е бил тестван около месец и половина преди катастрофата.

„Това е абсолютно недопустимо, макар служителят да го е извършил в почивните си дни, когато не е бил на работа“, каза директорът. Той призова хората да спират приятелите си, ако са употребили алкохол и възнамеряват да шофират.

„Бъдете по-смирени. Това, че имате коли, че някой ви е дал пари или власт, не ви прави недосегаеми“, заяви Антон Златанов.

Източници: bta.bg, prb.bg