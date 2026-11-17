Три поредни заседания по делото „Сияна“ се провеждат в съда в Плевен на 17, 18 и 19 ноември. Процесът е за катастрофата край Телиш, при която в края на март 2025 г. загина 12-годишно момиче. БНТ съобщава, че основният въпрос в насрочените заседания е представянето на съдебномедицинската експертиза по делото.

Обвиняем по случая е Георги Александров. След няколко искания за по-лека мярка той остава в ареста. До предишното заседание през септември експертизата все още не е била изготвена.

Забавената експертиза

Съдебномедицинската експертиза не е била представена, след като вещото лице не се е явило на три поредни заседания. Заради това съдът му е наложил глоба и е дал последна възможност заключението да бъде внесено по време на заседанията през тази седмица.

БНТ определя забавянето на експертизата като прецедент. От нейното представяне зависи разглеждането на част от доказателствата по делото и последващото развитие на съдебния процес.

Какво следва

Съдът в Плевен ще заседава последователно в продължение на три дни. На този етап е потвърдено, че делото продължава, а Георги Александров остава с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Очаква се вещото лице да представи съдебномедицинската експертиза, след като съдът вече е определил този срок като последна възможност.

Източници: bntnews.bg, eurocom.bg