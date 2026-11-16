С бели цветя, запалени свещи и мълчание жители на Драгоман, Сливница, Алдомировци и околните населени места почетоха паметта на 18-годишното момиче, което загина след катастрофа в Драгоман. Бдението се проведе на мястото на инцидента на улица „Петрушин Мадов“, където хората поискаха пълно изясняване на случая и отговорност по закон.

Катастрофата е станала около 4:05 ч. на 15 ноември. По данни на прокуратурата лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 26-годишен служител на ГКПП „Калотина“, е блъснал момичето. Тя е била откарана в УМБАЛСМ „Пирогов“, но около 5:00 ч. е починала от тежките си наранявания.

При проверката на водача е отчетена концентрация на алкохол в издишания въздух, като МВР посочва 1,61 промила, а Окръжна прокуратура – София съобщава за 1,63 промила. Разследването трябва да установи всички обстоятелства около удара. Иззети са записи от камери, разпитани са свидетели и са назначени съдебномедицинска и съдебнохимическа експертиза.

Обвиняемият е отстранен от длъжност

Водачът е привлечен като обвиняем за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата предстои да внесе в съда искане за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. До момента няма съдебно решение по обвинението.

МВР съобщи, че срещу служителя е образувано и дисциплинарно производство за тежко нарушение и той е отстранен от заеманата длъжност. От Главна дирекция „Гранична полиция“ заявиха, че не толерират шофирането след употреба на алкохол, включително когато служителите са извън работа.

„Трябваше да е абитуриентка тази година“

Загиналото момиче е било ученичка в 12. клас в Сливница и е трябвало да бъде абитуриентка. За кратко е играла и във волейболния клуб „Сливнишки герой“, който изрази съболезнования към семейството и близките ѝ.

„Трябваше да е абитуриентка тази година“, каза кметът на Алдомировци Тодор Петков, който е познавал семейството от години.

Предстои съдът да се произнесе по искането за мярката за неотклонение. Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – София.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, btvsport.bg