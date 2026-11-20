Съдът остави в ареста Николай Чалъков, сочен от прокуратурата за ръководител на неонацистката организация „Ку Клукс Клан – Дивизия Пловдив“. Решението е на съдия Силвия Цанкова, която разгледа искането за най-тежката мярка за неотклонение.

Чалъков е обвинен в пропагандиране на дискриминация. За това престъпление законът предвижда от 1 до 6 години лишаване от свобода. Той е бил осъждан преди години за лъжесвидетелстване, но е реабилитиран.

Шест тома материали и 16 претърсвания

В съдебната зала прокурор Костадин Паскалев посочи, че по делото са събрани шест тома материали, свидетелски показания и данни от 16 претърсвания. Иззети са знамена, книги, значки, дрехи със специфична символика, маски, мобилни телефони и предмети с нацистки символи.

Според прокуратурата доказателствата сочат, че Чалъков е ръководил структурата и е имал контрол върху непълнолетни участници. В обвинителната теза се твърди още, че нови членове са били подлагани на побои като част от ритуал за посвещение. Пълнолетните плащали месечен членски внос от 30 евро, а непълнолетните – 15 евро.

Разследването е започнало през август след убийството на младеж в Пловдив. До разкриването на организацията се е стигнало след акция на ДАНС в Пловдив и Раковски. При операцията са задържани 11 души, сред които четирима непълнолетни.

Какво твърди прокуратурата

По данни на обвинението групата е използвала затворена комуникация във Facebook, в която са обсъждани акции в квартал „Столипиново“, палежи и побои над жители. В материалите има и свидетелски данни за насилие над украински гражданин, които прокуратурата продължава да проверява.

Прокурорът посочи и свидетелски показания, според които обвиняемият се е представял като лидер на организацията. Той използвал прякора Чадъра. Според обвинението през 2025 г. Чалъков е наредил да бъде нанесен побой на участник, решил да напусне структурата. Представени са и данни, че обвиняемият е бил задържан в Австрия за подобна дейност.

Прокуратурата твърди, че организацията няма връзка с групировката „Кръв и чест“, разбита при акция на ДАНС.

Защитата отрича обвиненията

Адвокат Ясенка Шигарминова оспори твърденията на прокуратурата. Според нея няма достатъчно доказателства, че Чалъков е организирал и ръководил структурата. Тя посочи, че останалите обвиняеми не са давали обяснения и че събиранията сами по себе си не доказват организирана престъпна дейност.

„Те просто се събирали, за да ядат и пият“, заяви защитата.

Самият Чалъков отрече изложеното от прокуратурата и поиска най-леката мярка за неотклонение.

Съдът приема, че съществува опасност обвиняемият да извърши друго престъпление или да въздейства на свидетели, но не намира реална опасност той да се укрие. Разследването продължава, като конкретна дата за следващо заседание не е посочена.