Паметник на българската азбука ще бъде официално открит в Лос Анджелис на 22 ноември. Церемонията е насрочена за 11:00 ч. местно време пред сградата на Българо-американското културно-образователно дружество на Калифорния (BACES), в непосредствена близост до булевард „Сънсет“.

Бронзовият монумент е дело на българския скулптор Бронислав Ликоманов и е висок около два метра. В центъра на композицията е ръка на просветител, която държи книга. Тя постепенно се превръща в птица в полет, а под нея са изобразени първите четири букви от азбуката – А, Б, В и Г. Буквите са осветени през нощта и са замислени като знак за светлината на знанието.

Проектът започва по време на пандемията

Идеята за паметника възниква през 2021 г. по инициатива на генералния консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов. Проектът е реализиран съвместно с фондация BgFACE, с подкрепата на българската държава, дарители и представители на българската общност. В него са вложени средства и доброволен труд на българи, живеещи и работещи в района.

Скулптурата е пристигнала от София в САЩ през 2025 г. Ликоманов, който от години живее в Лос Анджелис, е предоставил безвъзмездно творческия си труд. Той има професионален опит и в холивудската анимационна индустрия, включително работа за „Дисни“.

„Това е признание за най-големия принос на България към световната цивилизация“, заяви Бойко Христов. По думите му избраното място има специално значение, тъй като пред сградата на BACES в продължение на години са се събирали поколения български емигранти. Макар днес тя да се отдава под наем, сънародниците продължават да я наричат „българския клуб“.

Признание от Лос Анджелис

Откриването идва след решение на Градския съвет на Лос Анджелис от март 2026 г., с което март беше обявен за Месец на българското културно наследство. В резолюцията се отбелязват създаването на кирилицата през IX век по време на Първата българска държава и нейното продължаващо културно влияние.

В рамките на същия ден фондация BgFACE ще връчи годишните си награди за принос към изкуството, културата, образованието и науката. Двете събития са свързани с усилията на българската общност да съхранява езика и културната си идентичност и да представя българското наследство пред американската публика.

Източници: bntnews.bg, 24chasa.bg, bnrnews.bg