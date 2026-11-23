Осем месеца след катастрофата между Добрич и село Одринци по досъдебното производство все още няма привлечен обвиняем. Близките на загиналия 55-годишен мъж настояват за бързо приключване на разследването и справедлив процес.

Синът му Стоян Димитров се е върнал на мястото на инцидента, при който баща му е пътувал рано сутринта към язовир „Кюлевча“. По думите на Димитров автомобилът на баща му е бил ударен, след като насрещен водач навлязъл в неговата лента с висока скорост.

„Баща ми е отивал за риба на язовир „Кюлевча“ рано сутринта. При което пиян водач излиза от насрещното с бясна скорост и го помита. В протокола от ПТП-то полицаят е записал, че дрегерът е отчел 1,39“, казва Стоян Димитров.

Загиналият е претърпял бъбречна трансплантация около година и половина преди катастрофата. Донор е била съпругата му. Синът му заявява, че след операцията баща му е живял втори живот.

Разминаване за назначаването на експертизата

Димитров твърди, че осем месеца след произшествието автотехническата експертиза не е била готова и че е назначена четири месеца след катастрофата.

Окръжната прокуратура в Добрич посочва различна хронология. По данни на прокуратурата автотехническа експертиза е назначена веднага след инцидента. На 28 юли е назначена комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза, която е била готова на 5 ноември и е предадена на разследващия орган.

Разследването продължава със срок до края на януари, а към момента няма привлечен обвиняем, потвърждават от прокуратурата.

„Говорим за борбата с войната по пътищата, но в същото време едно лице, което очевидно е причинило тежко ПТП с настъпила смърт, от цели осем месеца си стои вкъщи и си щрака с пръсти“, заявява Стоян Димитров.

Семейството очаква действия по досъдебното производство и настоява случаят да приключи с решение в разумен срок.