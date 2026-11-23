Домът на автоексперта проф. Станимир Карапетков в Сливен е бил претърсен по досъдебно производство за принуда чрез заплашване. Разследването се води от ГДБОП под надзора на Районната прокуратура в Плевен.

По време на процесуално-следствените действия са намерени и иззети лаптоп, флаш-памет, документи и мобилен телефон. Прокуратурата е посочила, че вещите имат отношение към предмета на разследването. Протоколът от претърсването е внесен в съда в законовия срок и е одобрен.

Разследваното деяние е извършено на 17 февруари 2026 г. в Плевен, а първите действия по делото са започнали на 20 ноември. Към момента се провеждат разпити на свидетели и огледи на веществени доказателства, предстои и назначаване на експертизи. За престъплението по чл. 143, ал. 1 от Наказателния кодекс законът предвижда до шест години лишаване от свобода.

Карапетков е свидетел според адвоката му

Адвокатът на проф. Карапетков Димитър Марковски заяви, че експертът е в качеството си на свидетел по разследването.

„За него е изключително притеснение да се извършват процесуално-следствени действия. Те се отразиха много тежко и негативно на здравето му. Най-вероятно ще бъде известно време хоспитализиран“, каза Марковски.

Според информацията на bTV в заповедта за задържане е било записано, че сигналът за принуда чрез заплашване е подаден от бащата на загиналото момиче.

Конфликтът е започнал с делото за катастрофата

Напрежението между Николай Попов и проф. Станимир Карапетков е започнало с делото за смъртта на дъщерята на Попов. Обвиняем по него е Георги Александров – шофьорът на камиона, участвал в катастрофата.

Попов твърди, че експертизата, изготвена от Карапетков, дава възможност обвиняемият да поиска по-лека присъда. В телевизионно интервю той заяви: „Този човек не спря да ни притиска! Не спря да ме тормози чрез институции, сигнали, лъжи и заплахи.“

Карапетков отхвърля съмненията в безпристрастността на работата си. „Може ли да си помислите, че аз ще изменя своето вътрешно убеждение при тая трагедия?“, коментира той в предаването „Лице в лице“.

Марковски, който представлява и Асоциацията на независимите автоексперти, заяви, че различията между две експертизи представляват научен спор и не трябва автоматично да водят до наказателно дело срещу вещо лице.

Проф. Станимир Карапетков е бил вещо лице по дела за тежки катастрофи, сред които тези край Бакаджика, на автомагистрала „Струма“, случаят със смъртта на журналиста Милен Цветков, делото „Семерджиев“, както и верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“.