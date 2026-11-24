Джузепе Нирта, смятан за влиятелен ръководител на калабрийския клан „Нирта-Странджо“, е арестуван на 24 ноември 2008 г. в района на Амстердам. Операцията е проведена от италианската полиция в сътрудничество с нидерландските власти, с участието на Интерпол, Централната оперативна служба и мобилната служба на полицията в Реджо Калабрия.

Нирта е бил на 35 години и е фигурирал в италианския списък на 100-те най-опасни издирвани престъпници. Срещу него е имало окончателна присъда от 14 години и 8 месеца затвор за участие в организация, занимаваща се с международен трафик на наркотици. Италианското вътрешно министерство посочва, че той е роден в Локри на 8 юли 1973 г. и е бил сред водещите фигури на фамилията, действаща в Сан Лука.

Издирван от години

Продължителността на укриването му е описвана различно в публикациите от онова време. „Ла Стампа“ пише, че Нирта е бил издирван около девет години, докато в документ на италианските власти се посочват десет години. „Кориере дела сера“ го определя като беглец от 13 години. Разликата вероятно произтича от различното изчисляване на периода, в който той е бил недостъпен за правосъдието.

Според „Ла Стампа“ разследващите са проследявали убежището му в продължение на месеци. Италианските служби са работили съвместно с нидерландската полиция, след като са установили местонахождението му край Амстердам. При операцията са задържани още две сестри на Джовани Странджо - Тереза и Анджела, както и техният шофьор Джорджо Мадео.

Връзката с клановата война

Арестът се случва малко повече от година след убийствата в германския град Дуисбург. На 15 август 2007 г. пред италиански ресторант са застреляни шестима души, свързвани с конкурентния клан „Пеле-Вотари-Ромео“. Престъплението е свързано с продължителната вражда между фамилии от калабрийското село Сан Лука.

Джузепе Нирта е зет на Джовани Странджо, който по това време е сред основните заподозрени за стрелбата в Дуисбург. Италианските разследващи са проверявали и евентуалното участие на Нирта, но към момента на ареста срещу него не е имало издадена заповед за задържане по това конкретно дело. Той е задържан по изпълнение на присъдата си за международен наркотрафик.

„Тази операция е важна, защото потвърждава, че преследването на издирваните се извършва непрекъснато и трябва да бъде подкрепено с хора и средства“, заявява Джузепе Лумия, член на парламентарната комисия за борба с мафията.

Арестът на Нирта се превръща в един от значимите удари срещу мрежата „Нирта-Странджо“ извън Италия. Няколко месеца по-късно, през март 2009 г., в Нидерландия са заловени и Джовани Странджо и неговият зет Франческо Ромео, което допълнително свива пространството за укриване на членовете на калабрийската организация.

Източници: lastampa.it, corriere.it, zeit.de