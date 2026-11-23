Длъжностно лице от община Хисаря е привлечено като обвиняем за престъпление по служба заради коригиране на дължими такси „битов отпадък“ на различни юридически лица. Според прокуратурата действията са извършвани от началото на 2020 г. до края на 2025 г., като обвинението е за превишаване на власт и настъпили значителни вредни последици.

По досъдебното производство са проведени претърсвания и изземвания. Иззети са документи, разпитани са свидетели и е приложен голям обем информация, относима към разследването.

Обвиняемият е на свобода срещу гаранция

„По досъдебното производство се извършват действия по разследването“, съобщиха от прокуратурата.

Спрямо длъжностното лице е определена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 1500 евро. От прокуратурата не посочват размер на предполагаемите вреди, нито имената на юридическите лица, чиито задължения са били коригирани.

Разследването продължава. На този етап става дума за повдигнато обвинение, а вината на обвиняемия може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда.

Източници: dariknews.bg