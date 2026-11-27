Районната прокуратура в Плевен разследва сигнал за физическо насилие над непълнолетни, настанени във Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“ в село Подем. Досъдебното производство е образувано на 27 ноември заради данни за изтезаване на непълнолетно лице. Случаят е от 25 ноември.

Разследването е започнало по неотложност, като първото действие е бил разпит на свидетел. Извършен е оглед на местопроизшествието, иззети са предмети, които могат да имат отношение към случая, а две непълнолетни лица са били освидетелствани. Назначени са и медицински експертизи.

„По случая ще бъдат ангажирани всички компетентни институции“, заявяват от Районната прокуратура в Плевен.

Пострадалите са настанени в интерната с решения на съответния съд като възпитателна мярка по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Към момента прокуратурата не съобщава за привлечено конкретно лице като обвиняем.

Разследването продължава

Досъдебното производство се води от разследващ полицай при Районното управление в Долна Митрополия под надзора на Районната прокуратура в Плевен. Целта е да бъдат изяснени обстоятелствата по случая и да се установи дали има отговорни лица.

Интернатът в Подем е попадал във фокуса на институционални проверки и преди. През 2016 г. Държавната агенция за закрила на детето съобщи за установени случаи на насилие и риск за живота и здравето на настанените деца. Тогава проверката беше извършена след сигнал на омбудсмана.

Източници: nova.bg, old-news.bnr.bg