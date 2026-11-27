Световният шампион Кими Антонели оглави първата свободна тренировка преди Гран при на Катар. Пилотът на Mercedes записа 1:23.217 минути на пистата „Лусаил“ и остави на 0.507 секунди своя съотборник Джордж Ръсел.

Антонели постигна най-доброто си време със средно твърдите гуми медиум, докато Ръсел използва най-меката смес софт. Така Мерцедес започна предпоследния състезателен уикенд за сезона с двойно присъствие на върха. Ръсел използваше различни конфигурации на предното крило и по радиото заяви: „Предпочитам другото крило в момента.“

Исак Хаджар даде третото време с изоставане от 0.661 секунди. Пилотът на Red Bull беше с 0.255 секунди пред съотборника си Макс Верстапен, който остана шести с пасив от 0.916 секунди. Между двамата се наредиха Ландо Норис и Оскар Пиастри от McLaren.

Шарл Льоклер беше седми, а Люис Хамилтън осми. Арвид Линдблад с Racing Bulls и Пиер Гасли с Alpine допълниха челната десетка. Официалната класификация на ФИА отчете 31 обиколки за Антонели, 29 за Ръсел и 25 за Хаджар в рамките на едночасовата сесия.

В тренировката Red Bull продължи да работи по различни варианти на предното крило. Отборът все още търси причините за повредата по болида на Хаджар в Гран при на Лас Вегас, където Верстапен спечели, а Ръсел завърши девети.

Пирели и ФИА ограничиха до 27 обиколки използването на всеки комплект гуми на „Лусаил“. Състезанието в неделя е планирано за 57 обиколки, което прави минимум две спирания в бокса неизбежни. В лимита не се включват обиколката за излизане към стартовата решетка, загряващата обиколка и обиколката след финала.

Мярката е въведена заради натоварването върху гумите от високоскоростното трасе с 16 завоя. Ограничението е по-дълго с две обиколки спрямо миналогодишното, след като за сезон 2026 конструкцията на гумите е подсилена, а новите автомобили генерират по-ниско аеродинамично натоварване.

Проблемите с износването се усетиха още в тренировката. Люис Хамилтън попита по радиото дали и други пилоти се сблъскват със същия проблем, като определи собственото си износване като „огромно“. Инженерът му от Ferrari отговори, че стойностите са „много по-високи от очакваното при всички видове гуми“.

След състезанието в Лас Вегас Ръсел е четвърти в генералното класиране при пилотите с 264 точки. Антонели вече спечели световната титла, а до края на сезона остават стартовете в Катар и Абу Даби. За Ръсел доброто начало на уикенда е възможност да ограничи изоставането си в битката за позициите зад шампиона.

Британецът пристигна в Катар след нов спор с Верстапен, свързан с надпреварата в Лас Вегас, но заяви, че няма желание да продължава словесната размяна. Квалификацията на „Лусаил“ и неделното състезание ще покажат дали двойният успех на Mercedes в тренировката има стойност и в условията на по-сериозна битка за позиции.