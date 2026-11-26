Сериозно напрежение избухна на стадион „Велодром“ минути преди началото на мача между Олимпик Марсилия и Левски от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. По информация на Sportal.bg привърженици на домакините са атакували сектора с български фенове, като са хвърляли бутилки, сигнални ракети и бомбички.

Ескалацията е станала въпреки засилените мерки за сигурност около съоръжението. Още часове преди двубоя в района са били разположени специализирани части за борба с безредиците, полицейски автомобили и екипи с кучета. За охраната на срещата са били мобилизирани значителни ресурси заради опасенията от сблъсъци между двете агитки.

Френските власти ограничиха гостуващата публика до 500 привърженици на Левски. Те трябваше да се съберат на площад „Жолиет“, откъдето да бъдат отведени до „Велодром“ с организиран полицейски ескорт. Предварително беше въведена и забрана хора с отличителни знаци на българския клуб да се придвижват свободно в департамента Буш-дю-Рон.

Инцидентът по трибуните е поредният от серията сблъсъци около гостуването на Левски във Франция. По-рано през деня беше съобщено за нападения срещу български привърженици в Марсилия. Dsport съобщи, че двама фенове са били леко ранени и са потърсили медицинска помощ, а Sportal.bg написа за трима пострадали при нападение с метални тръби в хотел.

Органите на реда в Марсилия не успяха да предотвратят сериозните безредици около двубоя между местния Олимпик и Левски от Лига Европа. Привърженици на домакините атакуваха брутално сектора с българските фенове, като според информацията нападенията са извършвани с метални пръти, пожарогасители и ножове. Има множество пострадали.

Безредици са избухнали и във ВИП сектора, където се е намирала част от делегацията на Левски. Един от присъстващите е бил нападнат и откаран в болница.

Особено тревожен е и случаят с бившия футболист на Славия Николай Божов. По информацията той е бил преследван от нападатели с ножове, а в опит да се спаси е паднал от втория етаж на една от трибуните.

Снимка: БГНЕС/EПA

Снимка: БГНЕС/EПA

Снимка: БГНЕС/EПA

Снимка: БГНЕС/EПA