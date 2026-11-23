Районната прокуратура в Плевен наблюдава досъдебно производство за принуда чрез заплашване, свързано с автоексперта проф. Станимир Карапетков. Производството е образувано от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ при МВР, а твърдяното деяние е извършено на 17 февруари 2026 г. в Плевен.

Сигналът е подаден в ГДБОП. Разследването е започнало на 20 ноември 2026 г. с претърсване и изземване в имот в Сливен, извършени от разследващи полицаи от ГДБОП. Оттам са иззети лаптоп, флаш памет, документи и мобилен телефон, които според прокуратурата имат отношение към предмета на делото.

Съдът е одобрил протокола от обиска

След приключване на следственото действие Районната прокуратура в Плевен е била уведомена за образуването на досъдебното производство. Протоколът от претърсването и изземването е внесен в съда от наблюдаващия прокурор в предвидения от закона срок и е одобрен.

Разследването продължава под ръководството на Районната прокуратура в Плевен. По делото се разпитват свидетели, извършват се огледи на веществени доказателства и предстои назначаването на експертизи. На този етап прокуратурата не съобщава за повдигнато обвинение или за задържан човек.

Кой е проф. Станимир Карапетков

Проф. Станимир Карапетков е председател на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България и дългогодишно вещо лице по дела за тежки катастрофи. Самото разследване не означава установена вина, а предстои да бъдат изяснени фактите и обстоятелствата по случая.

За престъплението, за което се води производството, законът предвижда наказание лишаване от свобода до шест години. Конкретните действия по делото ще зависят от резултатите от разпитите, огледите и експертизите.

Източници: bntnews.bg