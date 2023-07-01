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Военнослужещ прегази мъж

1 Юли, 2023 10:11 788 6

Военнослужещ прегази мъж

  • катастрофа-
  • ранен-
  • военнослужещ-
  • жребчево

Инцидентът е станал на язовир Жребчево

Военнослужещ прегази мъж - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Военнослужещ с цивилен бус прегази млад мъж на плажа на язовир Жребчево, съобщиха от МВР и Военното министерство.

Инцидентът е станал в 4 сутринта, уточнява Нова телевизия. Военнослужещият е тестван за наркотици и алкохол, пробите са отрицателни. Прегазеният мъж в болница.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коиловци брадърс

    9 0 Отговор
    Цивилен бус - охохохо

    Коментиран от #2

    10:26 01.07.2023

  • 2 Сигурно е

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коиловци брадърс":

    превозвал мигранти...

    Коментиран от #6

    10:30 01.07.2023

  • 3 Доротея

    5 5 Отговор
    От посрещане на Джулай на язовира, ще се изтрепете още в 4 сутринта! Ценности!? Бас държа, че е нарочно и буса е фен на Възраждане!

    10:34 01.07.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    На леденото хоро поне не умират хора.. на камен бряг вече е като гробище на скалата и на всички надгробни плочи пише 1.07.

    10:44 01.07.2023

  • 6 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сигурно е":

    Логично

    10:55 01.07.2023