Военнослужещ прегази мъж

Военнослужещ с цивилен бус прегази млад мъж на плажа на язовир Жребчево, съобщиха от МВР и Военното министерство.
Инцидентът е станал в 4 сутринта, уточнява Нова телевизия. Военнослужещият е тестван за наркотици и алкохол, пробите са отрицателни. Прегазеният мъж в болница.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коиловци брадърс
Коментиран от #2
10:26 01.07.2023
2 Сигурно е
До коментар #1 от "Коиловци брадърс":превозвал мигранти...
Коментиран от #6
10:30 01.07.2023
3 Доротея
10:34 01.07.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ивелин Михайлов
10:44 01.07.2023
6 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "Сигурно е":Логично
10:55 01.07.2023