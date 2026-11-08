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Убиецът от Краков е бил член на стрелкови клуб

Убиецът от Краков е бил член на стрелкови клуб

8 Ноември, 2026 20:33 603 11

  • краков-
  • стрелба-
  • клуб „швит“-
  • полша-
  • разследване

От "Швит" заявиха, че мъжът не е преминавал обучение по бойна или тактическа стрелба. Ръководството съдейства на разследването и отказва допълнителни коментари

Убиецът от Краков е бил член на стрелкови клуб - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Задържаният за стрелбата на Главния площад в Краков е бил член на спортния стрелкови клуб „Швит“ в Старяховице. Това съобщи RMF FM, позовавайки се на представител на клуба.

В нападението на 7 ноември загинаха шестима души, а 15 бяха ранени. Сред пострадалите са двама полицаи и самият 24-годишен мъж, който беше задържан след престрелка с органите на реда.

Клубът: Не е преминавал тактическо обучение

След появата на информацията за връзката му с клуба ръководството на „Швит“ разпространи изявление, в което уточни характера на заниманията. Според клуба дейността му е свързана със спортна стрелба в статични дисциплини.

„Това лице никога не е било обучавано в нашия клуб по динамична, тактическа или бойна стрелба“, заявиха от „Швит“.

Представител на клуба каза пред RMF FM, че мъжът за последно е посещавал стрелбището в края на август и през тази година е бил там два пъти. По информация на RMF FM той е разполагал с разрешение за оръжие за спортни цели.

От „Швит“ заявиха, че ръководството съдейства на разследващите органи и им предоставя необходимите материали и информация. Клубът няма да прави повече коментари, докато продължават следствените действия.

Източници: rmf24.pl, wiadomosci.gazeta.pl, wiadomosci.onet.pl


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    6 0 Отговор
    Гръмнал ги е като зайци!

    20:38 08.11.2026

  • 2 Шорт

    3 0 Отговор
    Пълна Откачалка. Пълен с комплекси!

    20:41 08.11.2026

  • 3 Дзак

    3 1 Отговор
    Да въведат годишни проверки за психическа годност на притежателите!

    20:44 08.11.2026

  • 4 Мдаа

    0 2 Отговор
    Ако беше член на литератулен клуб, нямаше да направи това.Всеки е такъв, на какъвто се прави, хобито определя поведението, битието-съзнанието.

    20:49 08.11.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    УБИТИТЕ СА 9 .ПЪРВО УБИВА РОДИТЕЛИТЕ СИ И СЕСТРА СИ И ОСТАНАЛИТЕ В САМИЯТ ЦЕНТЪР НА КРАКОВ.ТРАГЕДИЯТА Е УЖАСНА ,ИМА ЕДИН АНГЛИЧАНИН ЗАГИНАЛ ( УБИТ ) И ОЩЕ ЕДИН ЧУЖДЕНЕЦ ,ЖАЛКА ТРАГЕДИЯ.🤦‍♂️

    Коментиран от #9

    20:50 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 иван костов

    3 3 Отговор
    Разкажете за украинската връзка, Моля!

    20:51 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    може би са се опитали да го спрат

    20:56 08.11.2026

  • 10 маларт

    0 0 Отговор
    Бил ли е доброволец в 404?

    20:57 08.11.2026

  • 11 НА ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    0 1 Отговор
    ПАК УКРАЙНА ИМ СЕ ПРИВИЖДА .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ТОВА ДА СИ КУПЕЙКА

    НАИСТИНА Е БОЛЕСТНО СЪСТОЯНИЕ.

    20:59 08.11.2026