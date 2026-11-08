Убиецът от Краков е бил член на стрелкови клуб

Задържаният за стрелбата на Главния площад в Краков е бил член на спортния стрелкови клуб „Швит“ в Старяховице. Това съобщи RMF FM, позовавайки се на представител на клуба.
В нападението на 7 ноември загинаха шестима души, а 15 бяха ранени. Сред пострадалите са двама полицаи и самият 24-годишен мъж, който беше задържан след престрелка с органите на реда.
Клубът: Не е преминавал тактическо обучение
След появата на информацията за връзката му с клуба ръководството на „Швит“ разпространи изявление, в което уточни характера на заниманията. Според клуба дейността му е свързана със спортна стрелба в статични дисциплини.„Това лице никога не е било обучавано в нашия клуб по динамична, тактическа или бойна стрелба“, заявиха от „Швит“.
Представител на клуба каза пред RMF FM, че мъжът за последно е посещавал стрелбището в края на август и през тази година е бил там два пъти. По информация на RMF FM той е разполагал с разрешение за оръжие за спортни цели.
От „Швит“ заявиха, че ръководството съдейства на разследващите органи и им предоставя необходимите материали и информация. Клубът няма да прави повече коментари, докато продължават следствените действия.
Източници: rmf24.pl, wiadomosci.gazeta.pl, wiadomosci.onet.pl
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
20:38 08.11.2026
2 Шорт
20:41 08.11.2026
3 Дзак
20:44 08.11.2026
4 Мдаа
20:49 08.11.2026
5 Цвете
Коментиран от #9
20:50 08.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 иван костов
20:51 08.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хмм
До коментар #5 от "Цвете":може би са се опитали да го спрат
20:56 08.11.2026
10 маларт
20:57 08.11.2026
11 НА ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ТОВА ДА СИ КУПЕЙКА
НАИСТИНА Е БОЛЕСТНО СЪСТОЯНИЕ.
20:59 08.11.2026