Новини
Крими »
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в Гривица
  Тема: Войната на пътя

19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в Гривица

7 Ноември, 2026 21:08 2 195 22

  • катастрофа-
  • гривица-
  • плевен-
  • задържан шофьор-
  • жандармерия

Четиригодишното дете е загинало на място, а водачът е задържан. След катастрофата в селото са изпратени полиция и жандармерия

19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в Гривица - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

19-годишен водач на джип е блъснал смъртоносно 4-годишно дете в село Гривица, област Плевен. Тежката катастрофа е станала около 15:30 часа в събота, докато детето е пресичало платното в центъра на населеното място.

При удара детето е загинало на място. Според МВР пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. 19-годишният младеж е задържан.

Напрежение в селото

След инцидента близки и роднини на загиналото дете са се събрали на централния площад в Гривица. По-късно множеството се е насочило на протест пред дома на задържания водач.

За овладяване на напрежението и предотвратяване на ескалация в селото е засилено полицейското присъствие. На място са изпратени и части на жандармерията.

Източник: nova.bg


Плевен / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да попитам

    59 1 Отговор
    Нещо за етноса на двамата има ли информация, че имам някакви подозрения?!?

    Коментиран от #7, #8

    21:13 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хм...

    23 1 Отговор
    Максимум 120 к.с. за млади водачи. И това е много, но почти няма коли с по-малко.
    .

    21:13 07.11.2026

  • 4 Сатана Z

    24 2 Отговор
    "Тежката катастрофа е станала около 15:30 "
    Каква кола е карал 4 годишната жертва щом става въпрос за катастрофа а не за пътен инцидент?

    21:16 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хипотетично

    43 2 Отговор
    Първопричинител е майка му, която е оставила без надлежен надзор 4 годишно дете на пътя, където, ако един водач успее да спре, следващия няма да успее.

    21:20 07.11.2026

  • 7 Иван

    24 13 Отговор

    До коментар #1 от "да попитам":

    Какво значение има етноса след,като детето го няма вече

    Коментиран от #10, #11, #19

    21:22 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 На 19г. кой му даде джип

    23 4 Отговор
    Аз на 19г. карах Лада - та на тати .

    21:27 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Михов

    4 0 Отговор
    Ще го пуснат домашен отпуск.

    21:50 07.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 редник

    15 1 Отговор
    Поредната трагедия на пътя...

    Много пъти съм писал - книжка само след успешни зрелостни изпити, а най-добре след навършени 21 г.

    22:05 07.11.2026

  • 21 редник

    9 0 Отговор
    Г-жо Маринова,
    Завършили сте "Славянска филология" - проявете по-голямо уважение към езика ни.

    Това не е катастрофа, а е трагедия на пътя.

    Колата наистина ли е "Джип" - "Jeep е марка, както са "Рено", "Пежо", "Ситроен", "Тойота" и т.н...

    Ако нямате снимка от събитието, няма нужда от някаква друга.

    Накратко - в текста Ви информация малко, а неточности доста.

    22:24 07.11.2026

  • 22 Росен

    0 0 Отговор
    Смърт на място! Уляха се вече!

    22:48 07.11.2026