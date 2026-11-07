19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в Гривица

19-годишен водач на джип е блъснал смъртоносно 4-годишно дете в село Гривица, област Плевен. Тежката катастрофа е станала около 15:30 часа в събота, докато детето е пресичало платното в центъра на населеното място.

При удара детето е загинало на място. Според МВР пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. 19-годишният младеж е задържан.

Напрежение в селото

След инцидента близки и роднини на загиналото дете са се събрали на централния площад в Гривица. По-късно множеството се е насочило на протест пред дома на задържания водач.

За овладяване на напрежението и предотвратяване на ескалация в селото е засилено полицейското присъствие. На място са изпратени и части на жандармерията.

Източник: nova.bg