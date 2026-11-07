19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в Гривица

19-годишен водач на джип е блъснал смъртоносно 4-годишно дете в село Гривица, област Плевен. Тежката катастрофа е станала около 15:30 часа в събота, докато детето е пресичало платното в центъра на населеното място.
При удара детето е загинало на място. Според МВР пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. 19-годишният младеж е задържан.
Напрежение в селото
След инцидента близки и роднини на загиналото дете са се събрали на централния площад в Гривица. По-късно множеството се е насочило на протест пред дома на задържания водач.
За овладяване на напрежението и предотвратяване на ескалация в селото е засилено полицейското присъствие. На място са изпратени и части на жандармерията.
Източник: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да попитам
Коментиран от #7, #8
21:13 07.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хм...
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21:13 07.11.2026
4 Сатана Z
Каква кола е карал 4 годишната жертва щом става въпрос за катастрофа а не за пътен инцидент?
21:16 07.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хипотетично
21:20 07.11.2026
7 Иван
До коментар #1 от "да попитам":Какво значение има етноса след,като детето го няма вече
Коментиран от #10, #11, #19
21:22 07.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 На 19г. кой му даде джип
21:27 07.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Михов
21:50 07.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 редник
Много пъти съм писал - книжка само след успешни зрелостни изпити, а най-добре след навършени 21 г.
22:05 07.11.2026
21 редник
Завършили сте "Славянска филология" - проявете по-голямо уважение към езика ни.
Това не е катастрофа, а е трагедия на пътя.
Колата наистина ли е "Джип" - "Jeep е марка, както са "Рено", "Пежо", "Ситроен", "Тойота" и т.н...
Ако нямате снимка от събитието, няма нужда от някаква друга.
Накратко - в текста Ви информация малко, а неточности доста.
22:24 07.11.2026
22 Росен
22:48 07.11.2026