Напрежение в Гривица след смъртта на 4-годишно дете

Напрежение възникна в плевенското село Гривица, след като 4-годишно дете загина при удар от джип. Инцидентът е станал на 7 ноември в центъра на населеното място, докато детето пресичало платното.
Зад волана на автомобила е бил 19-годишен младеж, който е задържан. По информация на БНТ пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.
След трагедията близки и роднини на семейството на загиналото дете са се събрали пред дома на задържания. Наложило се е засилено полицейско присъствие, като напрежението е било временно.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пловдив
Коментиран от #7
08:40 08.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 жик так
Вземат книжка криво , ляво и веднага тичат към най близката автокъща.
Там с доказан доход или без никакъв им тикат един кашон в ръцете .
После що така станало .
Ами ще се трепят всеки ден .
После пенсионерите били виновни !!!
08:47 08.11.2026
4 да попитам
08:54 08.11.2026
5 Стеф
Прескъпо платената ни полиция, постфактум овладява напрежението?!? Иначе са уютно полегнали в комфортните автомобили, или заяждащи се с ... дребните "риби"!
За сведение, снощи около 21ч в Перник, пред "Кауфланд" в центъра имаше гонка! И нямаше кой да ги притесни?!? А след това ще овладяват напрежението - не дай Боже!?!
Коментиран от #10
08:54 08.11.2026
6 Жителите на калкута
09:03 08.11.2026
7 Бро от дружба едно
До коментар #1 от "Пловдив":Оти Вие сте мого убаф
09:08 08.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Отново
Коментиран от #11
09:15 08.11.2026
10 Ти остави!
До коментар #5 от "Стеф":Ами снощи по тв казаха,че полицаите искали... увеличение на заплатите...!
Ти да видиш...?!
09:19 08.11.2026
11 Става внезапно!
До коментар #9 от "Отново":Аз все гледам,когото децата пресичат пътното платно,да ги държа за ръка...
И имало е случаи,за миг да изпусна контрола....!
09:22 08.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Селски бабаит с джип
09:54 08.11.2026