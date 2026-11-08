Напрежение в Гривица след смъртта на 4-годишно дете

Напрежение възникна в плевенското село Гривица, след като 4-годишно дете загина при удар от джип. Инцидентът е станал на 7 ноември в центъра на населеното място, докато детето пресичало платното.

Зад волана на автомобила е бил 19-годишен младеж, който е задържан. По информация на БНТ пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

След трагедията близки и роднини на семейството на загиналото дете са се събрали пред дома на задържания. Наложило се е засилено полицейско присъствие, като напрежението е било временно.

Източници: bntnews.bg