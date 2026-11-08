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Напрежение в Гривица след смъртта на 4-годишно дете
  Тема: Войната на пътя

Напрежение в Гривица след смъртта на 4-годишно дете

8 Ноември, 2026 08:30 1 364 13

  • гривица-
  • плевен-
  • пътна трагедия-
  • загинало дете-
  • задържан шофьор

Детето е било ударено от джип, управляван от 19-годишен младеж. Шофьорът е задържан, а пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни

Напрежение в Гривица след смъртта на 4-годишно дете - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Напрежение възникна в плевенското село Гривица, след като 4-годишно дете загина при удар от джип. Инцидентът е станал на 7 ноември в центъра на населеното място, докато детето пресичало платното.

Зад волана на автомобила е бил 19-годишен младеж, който е задържан. По информация на БНТ пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

След трагедията близки и роднини на семейството на загиналото дете са се събрали пред дома на задържания. Наложило се е засилено полицейско присъствие, като напрежението е било временно.

Източници: bntnews.bg


Плевен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пловдив

    29 1 Отговор
    Команчи,сър.100%.

    Коментиран от #7

    08:40 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 жик так

    22 3 Отговор
    И какво се чудите ?
    Вземат книжка криво , ляво и веднага тичат към най близката автокъща.
    Там с доказан доход или без никакъв им тикат един кашон в ръцете .
    После що така станало .
    Ами ще се трепят всеки ден .
    После пенсионерите били виновни !!!

    08:47 08.11.2026

  • 4 да попитам

    25 0 Отговор
    А кога ще започне боят между двете фамилии?!?

    08:54 08.11.2026

  • 5 Стеф

    20 3 Отговор
    Нормално е да има напрежение,трагедия в семейството на горните хора!
    Прескъпо платената ни полиция, постфактум овладява напрежението?!? Иначе са уютно полегнали в комфортните автомобили, или заяждащи се с ... дребните "риби"!
    За сведение, снощи около 21ч в Перник, пред "Кауфланд" в центъра имаше гонка! И нямаше кой да ги притесни?!? А след това ще овладяват напрежението - не дай Боже!?!

    Коментиран от #10

    08:54 08.11.2026

  • 6 Жителите на калкута

    14 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    09:03 08.11.2026

  • 7 Бро от дружба едно

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пловдив":

    Оти Вие сте мого убаф

    09:08 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Отново

    16 0 Отговор
    Какво търси 4-годишно дете на уличното платно?! За шофьора ясно - съд. Но родителите? Държанието им, меко казано, е безотговорно. 4-годишно дете пресича улица? Не е първица подобно поведение на "една" много дисциплинирана група отговорни "граждани". Едни и същи, едно и също. Язък за детето!

    Коментиран от #11

    09:15 08.11.2026

  • 10 Ти остави!

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Стеф":

    Ами снощи по тв казаха,че полицаите искали... увеличение на заплатите...!
    Ти да видиш...?!

    09:19 08.11.2026

  • 11 Става внезапно!

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Отново":

    Аз все гледам,когото децата пресичат пътното платно,да ги държа за ръка...
    И имало е случаи,за миг да изпусна контрола....!

    09:22 08.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Селски бабаит с джип

    0 0 Отговор
    А искат да вземат книжките на пенсионерите...

    09:54 08.11.2026