Катастрофа затвори пътя Русе–Варна, има пострадали

Пътят Русе–Варна е временно затворен за движение заради катастрофа с участието на няколко автомобила. При произшествието има пострадали, а движението в участъка е преустановено.

Инцидентът е станал след магазин „Джъмбо“ в посока Разград. Сигналът на телефон 112 е подаден в 12:14 часа, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

На място са изпратени екипи на Центъра за спешна медицинска помощ. Те оказват помощ на пострадалите и ги транспортират до лечебни заведения. Не се съобщават подробности за броя и състоянието им.

Движението се пренасочва

Автомобилите се насочват по обходни маршрути. Полицейски екипи регулират движението и изясняват причините и обстоятелствата около катастрофата.

От МВР призовават шофьорите да спазват указанията на полицейските служители и да използват определените обходни маршрути.

Източник: bta.bg