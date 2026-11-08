Катастрофа затвори пътя Русе–Варна, има пострадали

Пътят Русе–Варна е временно затворен за движение заради катастрофа с участието на няколко автомобила. При произшествието има пострадали, а движението в участъка е преустановено.
Инцидентът е станал след магазин „Джъмбо“ в посока Разград. Сигналът на телефон 112 е подаден в 12:14 часа, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.
На място са изпратени екипи на Центъра за спешна медицинска помощ. Те оказват помощ на пострадалите и ги транспортират до лечебни заведения. Не се съобщават подробности за броя и състоянието им.
Движението се пренасочва
Автомобилите се насочват по обходни маршрути. Полицейски екипи регулират движението и изясняват причините и обстоятелствата около катастрофата.
От МВР призовават шофьорите да спазват указанията на полицейските служители и да използват определените обходни маршрути.
Източник: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Иван
Коментиран от #3
13:46 08.11.2026
3 Бро от дружба едно
До коментар #2 от "Иван":Ми че то
В джъмбу...играчките
Имат повече акъл от бг.шофьор😀
13:57 08.11.2026