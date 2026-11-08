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Катастрофа затвори пътя Русе–Варна, има пострадали
  Тема: Трафик

Катастрофа затвори пътя Русе–Варна, има пострадали

8 Ноември, 2026 13:32 605 3

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Произшествието е станало след магазин „Джъмбо“ в посока Разград. Движението се пренасочва по обходни маршрути

Катастрофа затвори пътя Русе–Варна, има пострадали - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътят Русе–Варна е временно затворен за движение заради катастрофа с участието на няколко автомобила. При произшествието има пострадали, а движението в участъка е преустановено.

Инцидентът е станал след магазин „Джъмбо“ в посока Разград. Сигналът на телефон 112 е подаден в 12:14 часа, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

На място са изпратени екипи на Центъра за спешна медицинска помощ. Те оказват помощ на пострадалите и ги транспортират до лечебни заведения. Не се съобщават подробности за броя и състоянието им.

Движението се пренасочва

Автомобилите се насочват по обходни маршрути. Полицейски екипи регулират движението и изясняват причините и обстоятелствата около катастрофата.

От МВР призовават шофьорите да спазват указанията на полицейските служители и да използват определените обходни маршрути.

Източник: bta.bg


Русе / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван

    2 0 Отговор
    Това не е новина стига сте информирали за катастрофи ние нищо не можем да направим когато има хора които карат като луди никой няма да реве за тях

    Коментиран от #3

    13:46 08.11.2026

  • 3 Бро от дружба едно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Ми че то
    В джъмбу...играчките
    Имат повече акъл от бг.шофьор😀

    13:57 08.11.2026