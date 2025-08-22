Новини
Тийнейджър, причинил катастрофа с две загинали деца, се изправя пред съда

Тийнейджър, причинил катастрофа с две загинали деца, се изправя пред съда

22 Август, 2025 12:10 528 2

Трагедията стана край Козлодуй през юни 2023 г.

Тийнейджър, причинил катастрофа с две загинали деца, се изправя пред съда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата във Враца повдигна обвинение на младеж за катастрофа със загинали две деца и други двама ранени. Случаят е от 15 юни 2023 година. Тогава обвиняемият Б.Х. е бил на 16 години.

Вечерта на 15.06.2023 г. тийнейджърът бил в дома на чичо си в село Бутан, община Козлодуй, заедно с приятелска компания. Към полунощ обвиняемият предложил на групата да се повозят с лекия автомобил на дядо му, въпреки че нямал книжка.

Б.Х. шофирал, единият от приятелите му седнал на предната седалка до него, а останалите петима – на задната. Никой от возещите се в колата не били с поставени предпазни колани.

Времето било лошо, валял дъжд, пътната настилка била мокра. Обвиняемият управлявал с включени фарове и с висока скорост на движение – 102 км/ч. На пътя извън селото превозното средство се завъртяло странично и се забило в крайпътно дърво. Двама от пътуващите в него успели да излязат пред прозорците и да подадат сигнал на телефон 112.

Пристигнали полицаи и медицински екипи. Четирима от пътниците били в безпомощно състояние и извадени с помощта на служители от пожарна служба. На място била констатирана смъртта на две от момчетата - на 12 и 15 години.

Според заключенията на съдебномедицинските експертизи, причината за фаталния изход са съчетани травми с острите масивни кръвозагуби, довели до състояния несъвместими с живота.
Останалите от возещите се получили различни наранявания.

Предстои делото да продължи в съда.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    3 0 Отговор
    Със 102 км по селски път в Бутан , община Козлодуй ( не кралството в Непал ) , тъмно и мокро !!! Самоубийци ....не знам на какво са разчитали да останат живи ??!

    12:20 22.08.2025

  • 2 Гошо

    0 0 Отговор
    И две години какво са чакали за делото? Да стане на 18 ли? Или са събирали доказателства. Или адвокатите са протакали делото. Егати мизерната държава сме.

    12:25 22.08.2025