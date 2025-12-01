Новини
Крими »
Подробности за смъртоносната нощ на Северната тангента

Подробности за смъртоносната нощ на Северната тангента

1 Декември, 2025 13:38 690 3

  • севрната тангента-
  • катастрофа-
  • полицай

Шофьорът на BMW- то е задържан, направени са му тестове, те са отрицателни са алкохол и наркотици. Към момента е ясно, че скоростта, с която се е движил, е бил много висока, но все още не се знае каква точно е била

Подробности за смъртоносната нощ на Северната тангента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два тежки пътни инцидента на едно и също място в района на Северната тангента в София взеха две жертви в нощта срещу понеделник. Загинаха пешеходец, вървял по пътното платно, и полицай, дошъл на мястото на инцидента.

От Пътна полиция дадоха брифинг с подробности за случилото се.

Около 01:40 ч. тази нощ е получен сигнал в полицията за блъснат пешеходец на Северна скоростна тангента от тежкотоварен автомобил със сръбска регистрация. На място е установена смъртта на мъжа, който е вървял по платното по неустановена към момента причина.

„На място пристигат служители на Пътна полиция и досъдебното производство, като се прави оглед. Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на сръбския водач, той е задържан. За обезпечаване на това тежко пътнотранспортно произшествие се налага да се отклони движението, като на около 2000 метра от мястото служители от полицейските сили отклоняват движението към бул. „Рожен“ на светлинен сигнал. Около 04:20 ч. сутринта, обаче, лек автомобил BMW с много висока скорост навлиза и блъска спрелия служебен автомобил на полицията, като причинява смъртта на полицая, който е бил в колата, на шофьорското място“, обясни комисар Владимир Иванов, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“.

Шофьорът на BMW- то е задържан, направени са му тестове, те са отрицателни са алкохол и наркотици. Към момента е ясно, че скоростта, с която се е движил, е бил много висока, но все още не се знае каква точно е била.

По случая се води досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    10 1 Отговор
    30г рекет и криене в храстите, виждаме какви са резултатите. Полицията вече е толкова мразена структура, че съжаление няма да получат от никого.

    13:41 01.12.2025

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Как е отбивал движението седейки на шофьорското място точно?
    В "изостаналата" по контрол и безопасност на движението от нашата България - Германия шофирайки с 180-200 по автобана знам че нещо става пред мен и намалям скоростта защото светлинната сигнализация се вижда на километър....ПРЕЗ ДЕНЯ!
    Като ги знам нашите милиционери как седят на пътя както им попадне без дори аварийни да пуснат, камо ли сини лампи, представям си какво чудо е било....

    13:48 01.12.2025

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Във всяка катастрофа и смъртен случай има замесено БМВ. Когато видите такъв карайте му на дълги, не им правете път. Нека спрем БМВ-тата по пътя.

    13:51 01.12.2025