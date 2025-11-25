Повдигнаха обвинение на шофьор на камион, който уби семейство в Пловдив

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем шофьора на камиона, който причини тежката катастрофа с три жертви на Околовръстния път на Пловдив.
24-годишният шофьор на товарния автомобил е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство - 41-годишен мъж, 43-годишна жена и 14-годишно момиче.
Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Отнето му е и свидетелството за управление на моторно превозно средство.
Възложени са проверки на дейността на търговското дружество, ползвало товарния камион – влекач, на Инспекцията по труда и на Държавна агенция „Автомобилна администрация“.
В лекия автомобил е пътувала и другата дъщеря на семейството - 7-годишно момиче, която е оцеляла при инцидента и е в болница в тежко състояние.
На 28 ноември Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 24-годишния шофьор.
Ударът е бил толкова силен, че километражът на автомобила е летял над 100 метра. Кръстовището е опасно, коментират шофьорите.
Жената зад волана не е имала шанс да избегне челния удар с тира. Пътят е ограничен от поставените преди няколко години мантинели. От транспортния бранш приканват държавата спешно да ги премахне.
Агенция пътна инфраструктура прави анализ на състоянието на пътя след трагедията, каза министърът на регионалното развитие Иван Иванов.
Пробите за алкохол и наркотици на 24-годишния шофьор са отрицателни. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Най-вероятно става въпрос за отклонено внимание, посочват от МВР.
Шофьорът на тира е невредим. От "Пътна помощ" се чудеха как да издърпат тира заради смазаната при удара кабина.
1 Пловдив
Също затвор за кретена, наредил поставянето на тая безумна мантинела не само на южния, а и на източния обход на града!
19:42 25.11.2025
2 нещо се обърках
Коментиран от #24
19:45 25.11.2025
3 Червената шапчица
19:46 25.11.2025
4 От люлката
Коментиран от #14
19:53 25.11.2025
5 дядото
20:00 25.11.2025
6 Гост
20:06 25.11.2025
7 Милен
Коментиран от #9
20:08 25.11.2025
8 майна
Коментиран от #11
20:12 25.11.2025
9 Анани
До коментар #7 от "Милен":Освен тораджията да се подведе под отговорност МОЛа или МОЛовете на фирмата сложила тези мантинели и да вземат и те същата присъда като шофьора. Като са си напълнили гушите просто са отнели малкия шанс за живот на тези хора.
Коментиран от #19
20:14 25.11.2025
10 Ама то остава и...
20:15 25.11.2025
11 Гост
До коментар #8 от "майна":Щяха. Ако. Така е ама е на , мантинелата е платена.... И ресто е имало 100%. Такова безумие като тази мантинела няма за какво да е там. Обяснението е само едно. Пари. Усвоени пари. А сега затрихте цяло семейство.
20:20 25.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не се чуди!
До коментар #4 от "От люлката":Раздават книжките ,за камиони,като топъл хляб...
Коментиран от #34, #35
20:24 25.11.2025
15 ТОВА С МАНТИНЕЛИТЕ
20:25 25.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мисира
20:26 25.11.2025
18 МИРО
БЪЛГАРСКОТО ПОД ЗЕМЯТА СЛОЖИ !!!
20:29 25.11.2025
19 Милен
До коментар #9 от "Анани":Не само МОЛа а и тези които са направили заданието за поръчката и тези която са я одобрили, МОЛа е най-малко отговорен за случая, той просто е усвоил парите като се е отчел по надлежния път за да остане и нещо за него.
20:36 25.11.2025
20 Пълна идиотщина
,,управляващи", по - малко крадете и повече мислете за ХОРАТА... Нали все това повтаряте....АМИ ХАЙДЕ НАКРАЯ НАИСТИНА СЕДНЕТЕ И ПОМИСЛЕТЕ ЗА ХОРАТА
Коментиран от #28
20:52 25.11.2025
21 Циник
Коментиран от #31
20:57 25.11.2025
22 КОЙ ДАВА
20:58 25.11.2025
23 Петър
21:03 25.11.2025
24 Наистина си сбъркан!
До коментар #2 от "нещо се обърках":На теб един камион да ти навлезе отсреща и с челен удар да убие семейството ти,пак ли ще питаш - ...,,кой е виновен"...?!
21:05 25.11.2025
25 Тия дето сложиха и
Коментиран от #26
21:06 25.11.2025
26 Съгласен
До коментар #25 от "Тия дето сложиха и":На много места направиха пътя като бобслей писта да имитират и пребират е пари пари пари пари .
21:09 25.11.2025
27 Петър
21:12 25.11.2025
28 Подкрепям те!
До коментар #20 от "Пълна идиотщина":Всеки ден пътувам по този път...
Кой върховен акъл го измисли този ограден тунел,все едно ще караш бобслей,където си окован от мантинели и не можеш да мръднеш...!
А ако се наложи аварийно да спреш...Ко прайм...?!
Коментиран от #29
21:22 25.11.2025
29 👍👍👍
До коментар #28 от "Подкрепям те!":Плюс това там е равно поле без пропасти и дерета.....Брат, далавери и ундорми , които ЗА СЪЖАЛЕНИЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ С ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ!!!!
21:25 25.11.2025
30 АМИ ТО ОРА НЕ ОСТАНАХА
КИСЯКА ОТ БИВШИЯ КАТ ТВЪРДО НЙЕ НА ПТП
НА ТРИЙНАИЙСТИ ДЕКМВРИ В ЗАЛА СОФИЯ
21:31 25.11.2025
31 Шофиращ
До коментар #21 от "Циник":В това хАПИ и КАТ работят само завършени дебилирани експерти не разбирам със специален конкурс ли ги назначават? Толкова ли няма независими специалисти в територията, да наемат чуждестранни лицензирани експерт консултанти с опит.
Коментиран от #37
21:44 25.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Нокола
21:53 25.11.2025
34 Цар Воланов
До коментар #14 от "Не се чуди!":Съгласен съм с теб! Ами по новото законодателство Свидетелство за Управление от кат. С професионален водач на МПС получаваш на 21 години. За да станеш Международен Шофьор трябва да натрупаш най малко 2 години стаж като водач за да имаш право да получиш категория Е за прикачен инвентар ( ремарке и полуремарке). След това вече може да изкараш курс за Международен Шофьор след като натрупаш стаж с категория С+ Е. И това ще стане по новото законодателство най рано когато станеш 24-25 годишен. На 24 години по новия закон вече може да караш свидетелство за управление на МПС от категория Д. По старото законодателство беше по различно но по добре според мен. Аз съм карал курсовете по старото законодателсво и съм взел всички категории. Но за този случай конкретно вина има не само водача но и собственика на фирмата който е поверил управлението на водач с малък опит и същевременно с претоварен товарен автомобил. Другите виновни са тези които са поставили мантинелите и състоянието на автомобила. Доколкото разбрах от новините бил е предоставен под наем на Хасковска Фирма която не е проверила изправността на превозното средство. Според мен водача е заспал на волана или си е гледал телефона и е нямало как да избегне удара . Късмет е че не са пострадали повече участници в движението. Каквото и наказание да му наложат това семейство няма да се върне, а и момиченцето не се знае дали ще оцелее то е в тежко състояние. А дори да оцелее ще расте без родители само. Незави
21:54 25.11.2025
35 Цар Воланов
До коментар #14 от "Не се чуди!":Независимо дали има близки то ще е само.
21:57 25.11.2025
36 Чичака
До всеки водач трябва да кеди полицай ,на всяка улица или кръстовище полицай ,във всяка къща,апартамент ,кръчма ,дискотека ,кафене ,фризьорски салон ,публичен дом полицаииии.
Абе ,материалааааа човешки ,в тая територия е Увреден .
Демократично
Бегайте за банани ..
22:08 25.11.2025
37 Не им стиска ,брат
До коментар #31 от "Шофиращ":Да наемат независими експерти , защото на крадливата върхушка ще им излязат кирливите ризи......
22:30 25.11.2025
38 Няма ли очевидци
23:07 25.11.2025