Повдигнаха обвинение на шофьор на камион, който уби семейство в Пловдив

25 Ноември, 2025 19:37 1 654 38

Оцеляла е единствено 7-годишната дъщеря на семейството, която е в тежко състояние в болница

Повдигнаха обвинение на шофьор на камион, който уби семейство в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем шофьора на камиона, който причини тежката катастрофа с три жертви на Околовръстния път на Пловдив.

24-годишният шофьор на товарния автомобил е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство - 41-годишен мъж, 43-годишна жена и 14-годишно момиче.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Отнето му е и свидетелството за управление на моторно превозно средство.

Възложени са проверки на дейността на търговското дружество, ползвало товарния камион – влекач, на Инспекцията по труда и на Държавна агенция „Автомобилна администрация“.

В лекия автомобил е пътувала и другата дъщеря на семейството - 7-годишно момиче, която е оцеляла при инцидента и е в болница в тежко състояние.

На 28 ноември Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 24-годишния шофьор.

Ударът е бил толкова силен, че километражът на автомобила е летял над 100 метра. Кръстовището е опасно, коментират шофьорите.

Жената зад волана не е имала шанс да избегне челния удар с тира. Пътят е ограничен от поставените преди няколко години мантинели. От транспортния бранш приканват държавата спешно да ги премахне.

Агенция пътна инфраструктура прави анализ на състоянието на пътя след трагедията, каза министърът на регионалното развитие Иван Иванов.

Пробите за алкохол и наркотици на 24-годишния шофьор са отрицателни. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Най-вероятно става въпрос за отклонено внимание, посочват от МВР.

Шофьорът на тира е невредим. От "Пътна помощ" се чудеха как да издърпат тира заради смазаната при удара кабина.


  • 1 Пловдив

    37 1 Отговор
    Доживотен затвор за тая Гнида !!!!!!!!!!!
    Също затвор за кретена, наредил поставянето на тая безумна мантинела не само на южния, а и на източния обход на града!

    19:42 25.11.2025

  • 2 нещо се обърках

    25 1 Отговор
    в заглавието пише “повдигнаха обвинение” а в статията пише тепърва ще се изясняват причините за катастрофата?!?! как се повдига обвинение след като не се знае кой е виновен?

    Коментиран от #24

    19:45 25.11.2025

  • 3 Червената шапчица

    32 0 Отговор
    Боже колко мъка има по територията наречена България. Тъжно, много тъжно. 😢

    19:46 25.11.2025

  • 4 От люлката

    31 1 Отговор
    Този кога направи стаж, да кара тир?

    Коментиран от #14

    19:53 25.11.2025

  • 5 дядото

    16 1 Отговор
    това нищо няма да промени,нито ще върне поредните загинали по българските пътища. властта трябва НЕЗАБАВНО да ограничи огромния поток на тежки автомобили от и към европа и азия.ако не желае- ние,гражданите да го направим,това е единственото спасение.

    20:00 25.11.2025

  • 6 Гост

    34 0 Отговор
    Гаден път. С мантинели до самото платно, без банкет без изход, като в тунел. Въпрос на време е кога ще стане пак беля там. Кой е позволил тези мантинели без банкети там? За затвора е. Ама сигурно е имало кинти за усвояване.... Отидаха си горките хора заради алчност еодеща до тук. Просто са нямали никакъв шанс.

    20:06 25.11.2025

  • 7 Милен

    27 0 Отговор
    Усвояването на пари (за поставяне на мантинели на ненужното място) и безотговорното поведение на пътя, отнеха живота на това семейство. Сега колкото и да го съдят шофьора не могат да върнат хората. А и основните виновници ще продължат да си харчат парите "спечелени" по поредната програма за благоустрояване.

    Коментиран от #9

    20:08 25.11.2025

  • 8 майна

    21 0 Отговор
    Не помня вече, мамин Тотьо (иван тотев) или здравко димитров направиха това безумие с мантинелите отстрани и ремонта на околовръстния път на цена като за две отделни платна с мантинела посредата, но пак си остана едно платно с две срещуположни ленти. Но на някой от тях трябва да им повдигнат обвинение, щото ако имаше мантинела и две отделни платна с мантинела последата, тези хора сега щяха да си живи. И не само те, а и много други.

    Коментиран от #11

    20:12 25.11.2025

  • 9 Анани

    20 0 Отговор

    До коментар #7 от "Милен":

    Освен тораджията да се подведе под отговорност МОЛа или МОЛовете на фирмата сложила тези мантинели и да вземат и те същата присъда като шофьора. Като са си напълнили гушите просто са отнели малкия шанс за живот на тези хора.

    Коментиран от #19

    20:14 25.11.2025

  • 10 Ама то остава и...

    6 1 Отговор
    ...да не му повдигнат обвинение...?!?!

    20:15 25.11.2025

  • 11 Гост

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "майна":

    Щяха. Ако. Така е ама е на , мантинелата е платена.... И ресто е имало 100%. Такова безумие като тази мантинела няма за какво да е там. Обяснението е само едно. Пари. Усвоени пари. А сега затрихте цяло семейство.

    20:20 25.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не се чуди!

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "От люлката":

    Раздават книжките ,за камиони,като топъл хляб...

    Коментиран от #34, #35

    20:24 25.11.2025

  • 15 ТОВА С МАНТИНЕЛИТЕ

    16 0 Отговор
    Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА БЪЛГАРСКА ПРОСТОТИЯ. УДАР НЕМОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗБЕГНАТ ПО АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ НАЧИН. АНАЛНИЯТ ХУЛИГАН ЗА МАНТИНЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА НОСИ ВИНА. ДА БЪДЕ СЪДЕН

    20:25 25.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мисира

    6 2 Отговор
    Некачествена пътна настилка с коловози!Шофьор с малък стаж! И всички бързат и се тикат като луди а резултатът четири погубени живота.

    20:26 25.11.2025

  • 18 МИРО

    3 10 Отговор
    РАДЕВ СИЛНО СЕ ИЗЛОЖИ !!!
    БЪЛГАРСКОТО ПОД ЗЕМЯТА СЛОЖИ !!!

    20:29 25.11.2025

  • 19 Милен

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Анани":

    Не само МОЛа а и тези които са направили заданието за поръчката и тези която са я одобрили, МОЛа е най-малко отговорен за случая, той просто е усвоил парите като се е отчел по надлежния път за да остане и нещо за него.

    20:36 25.11.2025

  • 20 Пълна идиотщина

    15 0 Отговор
    С тия мантинели . Стара Загора - Раднево е същата простотия ,заградени сме като в улей плюс това от тежките автобуси дето карат сутрин и вечер смените за ТЕЦ - овцете в края двете ленти в по голямата отсечка са започнали да пропадат.....Хора, жалко е ! Почти цяло семейство си е отишло от този свят ,а 7 г.момиченце - сираче.....СТИГА ВЕЧЕ!
    ,,управляващи", по - малко крадете и повече мислете за ХОРАТА... Нали все това повтаряте....АМИ ХАЙДЕ НАКРАЯ НАИСТИНА СЕДНЕТЕ И ПОМИСЛЕТЕ ЗА ХОРАТА

    Коментиран от #28

    20:52 25.11.2025

  • 21 Циник

    12 0 Отговор
    Всички в АПИ са за разстрел, ако бъдем честни.

    Коментиран от #31

    20:57 25.11.2025

  • 22 КОЙ ДАВА

    10 1 Отговор
    В РЪЦЕТЕ НА ТОЗИ МЛАДЕЖ ТАКАВА ТЕЖКА И МОЩНА МАШИНА.....НА 24 Г.КОГА НАТРУПА СТАЖ ЗА ТАКАВА ТЕХНИКА??????!!!!!!!?????????

    20:58 25.11.2025

  • 23 Петър

    9 0 Отговор
    Обвинения и за тези пуснали този път в експлатация

    21:03 25.11.2025

  • 24 Наистина си сбъркан!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "нещо се обърках":

    На теб един камион да ти навлезе отсреща и с челен удар да убие семейството ти,пак ли ще питаш - ...,,кой е виновен"...?!

    21:05 25.11.2025

  • 25 Тия дето сложиха и

    8 0 Отговор
    Стесниха тоя път имат имена и адреси и лични подписи за да вземат едни пари не че оправдавам виновника ?! Но винаги има някакъв шанс ?????!!

    Коментиран от #26

    21:06 25.11.2025

  • 26 Съгласен

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тия дето сложиха и":

    На много места направиха пътя като бобслей писта да имитират и пребират е пари пари пари пари .

    21:09 25.11.2025

  • 27 Петър

    5 0 Отговор
    Тези мантинели са безумни...

    21:12 25.11.2025

  • 28 Подкрепям те!

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пълна идиотщина":

    Всеки ден пътувам по този път...
    Кой върховен акъл го измисли този ограден тунел,все едно ще караш бобслей,където си окован от мантинели и не можеш да мръднеш...!
    А ако се наложи аварийно да спреш...Ко прайм...?!

    Коментиран от #29

    21:22 25.11.2025

  • 29 👍👍👍

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Подкрепям те!":

    Плюс това там е равно поле без пропасти и дерета.....Брат, далавери и ундорми , които ЗА СЪЖАЛЕНИЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ С ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ!!!!

    21:25 25.11.2025

  • 30 АМИ ТО ОРА НЕ ОСТАНАХА

    1 0 Отговор
    ЗА КОНЦЕРТА НА ШЕФ МАНЧО И ЧИНАРИ И
    КИСЯКА ОТ БИВШИЯ КАТ ТВЪРДО НЙЕ НА ПТП
    НА ТРИЙНАИЙСТИ ДЕКМВРИ В ЗАЛА СОФИЯ

    21:31 25.11.2025

  • 31 Шофиращ

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Циник":

    В това хАПИ и КАТ работят само завършени дебилирани експерти не разбирам със специален конкурс ли ги назначават? Толкова ли няма независими специалисти в територията, да наемат чуждестранни лицензирани експерт консултанти с опит.

    Коментиран от #37

    21:44 25.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нокола

    2 1 Отговор
    Защо изтрихте за. Анево и Певците

    21:53 25.11.2025

  • 34 Цар Воланов

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не се чуди!":

    Съгласен съм с теб! Ами по новото законодателство Свидетелство за Управление от кат. С професионален водач на МПС получаваш на 21 години. За да станеш Международен Шофьор трябва да натрупаш най малко 2 години стаж като водач за да имаш право да получиш категория Е за прикачен инвентар ( ремарке и полуремарке). След това вече може да изкараш курс за Международен Шофьор след като натрупаш стаж с категория С+ Е. И това ще стане по новото законодателство най рано когато станеш 24-25 годишен. На 24 години по новия закон вече може да караш свидетелство за управление на МПС от категория Д. По старото законодателство беше по различно но по добре според мен. Аз съм карал курсовете по старото законодателсво и съм взел всички категории. Но за този случай конкретно вина има не само водача но и собственика на фирмата който е поверил управлението на водач с малък опит и същевременно с претоварен товарен автомобил. Другите виновни са тези които са поставили мантинелите и състоянието на автомобила. Доколкото разбрах от новините бил е предоставен под наем на Хасковска Фирма която не е проверила изправността на превозното средство. Според мен водача е заспал на волана или си е гледал телефона и е нямало как да избегне удара . Късмет е че не са пострадали повече участници в движението. Каквото и наказание да му наложат това семейство няма да се върне, а и момиченцето не се знае дали ще оцелее то е в тежко състояние. А дори да оцелее ще расте без родители само. Незави

    21:54 25.11.2025

  • 35 Цар Воланов

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не се чуди!":

    Независимо дали има близки то ще е само.

    21:57 25.11.2025

  • 36 Чичака

    3 1 Отговор
    Прочетох какво сте писали ,обаче да ви кажа ,Полицията е виновна.
    До всеки водач трябва да кеди полицай ,на всяка улица или кръстовище полицай ,във всяка къща,апартамент ,кръчма ,дискотека ,кафене ,фризьорски салон ,публичен дом полицаииии.
    Абе ,материалааааа човешки ,в тая територия е Увреден .
    Демократично
    Бегайте за банани ..

    22:08 25.11.2025

  • 37 Не им стиска ,брат

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Шофиращ":

    Да наемат независими експерти , защото на крадливата върхушка ще им излязат кирливите ризи......

    22:30 25.11.2025

  • 38 Няма ли очевидци

    1 0 Отговор
    И двамата са карали с много над 60 км за такива щети. Това намаля времето за реакция.

    23:07 25.11.2025