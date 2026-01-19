Новини
Крими »
Два нови разпита ще бъдат извършени по делото за катастрофата с Лютви Местан, при която загина бебе

Два нови разпита ще бъдат извършени по делото за катастрофата с Лютви Местан, при която загина бебе

19 Януари, 2026 16:36 481 9

  • лютви местан-
  • дело-
  • катастрофа-
  • разпит-
  • вещно лице

На последното заседание през октомври, съдът извика три нови вещи лица за изготвяне на експертизата, от които се яви само едно

Два нови разпита ще бъдат извършени по делото за катастрофата с Лютви Местан, при която загина бебе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два нови разпита трябва да бъдат извършени в рамките на следващото заседание по делото за катастрофата от 2019 г. с участието на Лютви Местан, при която загина 6-месечно бебе. Това разпореди Окръжният съд в Кърджали на днешното заседание и насрочи ново заседание на 5 март, предаде БТА.

Инцидентът стана на 14 април 2019г. на разклона за момчилградското село Загорско по главния път за Гърция. Тогава се сблъскаха два автомобила. Обвиняеми по делото са Лютви Местан и бащата на загиналото при катастрофата бебе – Юсеин Ахмед, за извършено пътнотранспортно произшествие, довело до причиняване на смърт по непредпазливост, в условия на независимо съпричиняване.

Новите разпити ще бъдат на техническото лице, правило снимките след катастрофата, както и проф. Станимир Карапетков, като съставител на първата експертиза. Искането бе отправено от Местан. Като мотив той посочи липсващ, по думите му, компактдиск със снимки, удостоверяващи фактическата обстановка на мястото на катастрофата. Самите снимки са били включени в предишните съдебни автотехнически експертизи, изготвени от вещото лице Станимир Карапетков, но не са представени на експертите, които трябва да изготвят нова експертиза. Сред снимките Местан открои фотос, показващ растителността на пътя и реалната му видимост, като участник в движението. Разпитът на двамата ще цели да се изясни имало ли е храсти, пречещи на видимостта и върнат ли е дискът със снимки след изготвяне на първата автотехническа експертиза.

Припомняме, че до изготвянето на нова експертиза се стигна след като на едно от предходните заседания петте назначени вещи лица си дадоха самоотвод с мотив за оказан по различен начин натиск върху тях. На последното заседание през октомври, съдът извика три нови вещи лица за изготвяне на експертизата, от които се яви само едно. То бе отзовано от магистратите, след като го изслушаха, като некомпетентно да поеме случая на този етап от делото.


Кърджали / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако беше

    7 0 Отговор
    живо, бебето вече щеше да е ученик... Вие продължавате да се разпитват...

    Коментиран от #3

    16:39 19.01.2026

  • 2 456

    6 0 Отговор
    " различен натиск" преди два дена четох / в друг сейт/ ,че цялата експертна група се отказва защото Местан е заплашвал хората. Според мен това деяние трябва да се преследва от закона.

    16:46 19.01.2026

  • 3 Не ученик

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако беше":

    Вече щеше да е абитуриент.

    16:47 19.01.2026

  • 4 Иванчо

    5 0 Отговор
    Това се казва "Бързо правосъдие"!Срам и позор!

    16:51 19.01.2026

  • 5 Павел Пенев

    4 0 Отговор
    За да се спази пътния знак Стоп има две изисквания- водача да спре и на второ място, да пропусне движещите се по главния път превозни средства с предимство, като тяхната скорост е без значение. В този смисъл при това ПТП ясно и безспорно виновник е Лютви Местан, но с тази прокуратура и тези съдии няма да бъде осъден. Могат да приложат и статута на съвиновност,за да платят застрахователите и на двамата водачи. Какви негодници има в съдебната система, не може да ви стигне въображението.

    16:55 19.01.2026

  • 6 Гочо

    5 0 Отговор
    Ало,правосъдието,за вас няма ли срокове,бе!!???

    Коментиран от #7

    16:57 19.01.2026

  • 7 456

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гочо":

    Надяват се ,делото да се проточи за да може да бъде прекратено по давност.

    17:01 19.01.2026

  • 8 Тома

    1 0 Отговор
    Делото ще завърши когато лютви предаде богу дух това стана ясно.

    17:15 19.01.2026

  • 9 Ахааааа, значи

    1 0 Отговор
    Още не е ясно на “уважаемата” прокуратура! Търсят начин да установят вина и на пътя, времето, слънцето и земята, само лютвито не е виновен!

    17:17 19.01.2026