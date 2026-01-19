Два нови разпита ще бъдат извършени по делото за катастрофата с Лютви Местан, при която загина бебе

Два нови разпита трябва да бъдат извършени в рамките на следващото заседание по делото за катастрофата от 2019 г. с участието на Лютви Местан, при която загина 6-месечно бебе. Това разпореди Окръжният съд в Кърджали на днешното заседание и насрочи ново заседание на 5 март, предаде БТА.

Инцидентът стана на 14 април 2019г. на разклона за момчилградското село Загорско по главния път за Гърция. Тогава се сблъскаха два автомобила. Обвиняеми по делото са Лютви Местан и бащата на загиналото при катастрофата бебе – Юсеин Ахмед, за извършено пътнотранспортно произшествие, довело до причиняване на смърт по непредпазливост, в условия на независимо съпричиняване.

Новите разпити ще бъдат на техническото лице, правило снимките след катастрофата, както и проф. Станимир Карапетков, като съставител на първата експертиза. Искането бе отправено от Местан. Като мотив той посочи липсващ, по думите му, компактдиск със снимки, удостоверяващи фактическата обстановка на мястото на катастрофата. Самите снимки са били включени в предишните съдебни автотехнически експертизи, изготвени от вещото лице Станимир Карапетков, но не са представени на експертите, които трябва да изготвят нова експертиза. Сред снимките Местан открои фотос, показващ растителността на пътя и реалната му видимост, като участник в движението. Разпитът на двамата ще цели да се изясни имало ли е храсти, пречещи на видимостта и върнат ли е дискът със снимки след изготвяне на първата автотехническа експертиза.

Припомняме, че до изготвянето на нова експертиза се стигна след като на едно от предходните заседания петте назначени вещи лица си дадоха самоотвод с мотив за оказан по различен начин натиск върху тях. На последното заседание през октомври, съдът извика три нови вещи лица за изготвяне на експертизата, от които се яви само едно. То бе отзовано от магистратите, след като го изслушаха, като некомпетентно да поеме случая на този етап от делото.