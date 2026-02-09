Шест месеца след трагедията с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият остава в ареста

Бургаският окръжен съд остави без изменение мярката за неотклонение на 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Той обжалва постоянния си арест. Защитниците на младежа настояваха Бургазлиев да бъде пуснат под парична гаранция или с друга по-лека мярка, за да завърши средното си образование, съобщи "Нова телевизия".

Припомняме, че на 14 август Никола Бургазлиев, в чиято кръв след катастрофата бяха открити следи от марихуана, изгуби контрол над мощното бъги и помете семейството, което се движело по тротоар. Ранени бяха петима души, сред които 35-годишната Христина, която почина след месец в кома, а синът ѝ - 4 годишният Мартин, оцеля, но е със 100% ТЕЛК.

От прокуратурата обявиха, че досъдебното производство вече е приключило. Остава разследващите да напишат окончателно становище и материалите да бъдат внесени в съда за определяне на дата за разпоредително заседание. Защитата на Бургазлиев обаче използва всички законови механизми, за да бави момента на влизане на материалите в съдебна зала. Поредният им ход е днес, когато ще бъде искана промяна на мярката за неотклонение. Досега извършителят е с постоянна мярка „задържане под стража”.

Пред Окръжния съд в Бургас Бургазлиев заяви, че съжалява за случилото се и настоя да му бъде дадена възможност да се яви на предстоящите изпити.

По искане на защитата като свидетел беше разпитан класният му ръководител, който посочи, че в условията на арест Бургазлиев не може да положи необходимите 19 изпита и да се яви на матура през май. Адвокатът му Галина Колева аргументира искането с конституционното право на образование и заяви, че на обвиняемия не е осигурена реална възможност за обучение. Защитата поиска налагане на по-лека мярка за неотклонение – парична гаранция или домашен арест с електронно наблюдение.

"Знаем какво е състоянието. Ние не сме безразлични към другата страна. Изказваме отново съболезнования към семейството на загиналата Хриси. За детенцето също много съжаляваме. Но за съжаление не можем да върнем нещата назад. Това може да се случи на всеки. Моля, нека да му се даде възможност да завърши, това иска той”, каза майката на Бургазлиев Роса Ралева.

Прокуратурата определи жалбата като неоснователна, като посочи, че на обвиняемия са осигурени контакти с преподаватели. Окръжният прокурор Христо Колев каза, че на Бургазлиев е разрешено да се обучава в ареста. Обвинението изтъкна високата обществена опасност на деянието и припомни, че в кръвта на водача са установени наркотични вещества.

Междувременно пред съдебната палата се събраха съученици на Бургазлиев в негова подкрепа, както и неговите родители.

„Досъдебното производство е приключило и още преди Нова година ни предявиха материалите, но няма конкретна дата за делото. Марти се възстановява бавно и има ТЕЛК решение на 100% за една година. Три пъти седмично ходи на логопед и на рехабилитация. Засега докторите казват, че се развива добре”, разказа близкият на пострадалите Юлиян Здравков.

„Той не трябва да е на свобода, нито под домашен арест”, заяви още мъжът.