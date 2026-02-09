Новини
Шест месеца след трагедията с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият остава в ареста

Шест месеца след трагедията с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият остава в ареста

9 Февруари, 2026 17:26 852 13

И втората проба на Никола Бургазлиев показа употреба на наркотици

Шест месеца след трагедията с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият остава в ареста - 1
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бургаският окръжен съд остави без изменение мярката за неотклонение на 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Той обжалва постоянния си арест. Защитниците на младежа настояваха Бургазлиев да бъде пуснат под парична гаранция или с друга по-лека мярка, за да завърши средното си образование, съобщи "Нова телевизия".

Припомняме, че на 14 август Никола Бургазлиев, в чиято кръв след катастрофата бяха открити следи от марихуана, изгуби контрол над мощното бъги и помете семейството, което се движело по тротоар. Ранени бяха петима души, сред които 35-годишната Христина, която почина след месец в кома, а синът ѝ - 4 годишният Мартин, оцеля, но е със 100% ТЕЛК.

От прокуратурата обявиха, че досъдебното производство вече е приключило. Остава разследващите да напишат окончателно становище и материалите да бъдат внесени в съда за определяне на дата за разпоредително заседание. Защитата на Бургазлиев обаче използва всички законови механизми, за да бави момента на влизане на материалите в съдебна зала. Поредният им ход е днес, когато ще бъде искана промяна на мярката за неотклонение. Досега извършителят е с постоянна мярка „задържане под стража”.

Пред Окръжния съд в Бургас Бургазлиев заяви, че съжалява за случилото се и настоя да му бъде дадена възможност да се яви на предстоящите изпити.

По искане на защитата като свидетел беше разпитан класният му ръководител, който посочи, че в условията на арест Бургазлиев не може да положи необходимите 19 изпита и да се яви на матура през май. Адвокатът му Галина Колева аргументира искането с конституционното право на образование и заяви, че на обвиняемия не е осигурена реална възможност за обучение. Защитата поиска налагане на по-лека мярка за неотклонение – парична гаранция или домашен арест с електронно наблюдение.

"Знаем какво е състоянието. Ние не сме безразлични към другата страна. Изказваме отново съболезнования към семейството на загиналата Хриси. За детенцето също много съжаляваме. Но за съжаление не можем да върнем нещата назад. Това може да се случи на всеки. Моля, нека да му се даде възможност да завърши, това иска той”, каза майката на Бургазлиев Роса Ралева.

Прокуратурата определи жалбата като неоснователна, като посочи, че на обвиняемия са осигурени контакти с преподаватели. Окръжният прокурор Христо Колев каза, че на Бургазлиев е разрешено да се обучава в ареста. Обвинението изтъкна високата обществена опасност на деянието и припомни, че в кръвта на водача са установени наркотични вещества.

Междувременно пред съдебната палата се събраха съученици на Бургазлиев в негова подкрепа, както и неговите родители.

„Досъдебното производство е приключило и още преди Нова година ни предявиха материалите, но няма конкретна дата за делото. Марти се възстановява бавно и има ТЕЛК решение на 100% за една година. Три пъти седмично ходи на логопед и на рехабилитация. Засега докторите казват, че се развива добре”, разказа близкият на пострадалите Юлиян Здравков.

„Той не трябва да е на свобода, нито под домашен арест”, заяви още мъжът.


Бургас / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    20 0 Отговор
    До сега трябваше вече да е при циганите в затвора

    Коментиран от #6

    17:38 09.02.2026

  • 2 Хорейшо

    17 0 Отговор
    Там..... му е мястото.

    17:41 09.02.2026

  • 3 Дориана

    15 0 Отговор
    Да, разбира се че трябва да остане в затвора и да си получи наказанието. Родителите и приятелите му не им подобава да се мъчат да го оневиняват. Този човек е за затвора и с всички последици.

    17:48 09.02.2026

  • 4 Опааа

    12 0 Отговор
    😆 Искал да завърши средното си образование…😆 Ще го завърши…като частен ученик. Ще има време много в килията!

    18:03 09.02.2026

  • 5 прокурор

    13 0 Отговор
    "Това може да се случи на всеки. Моля, нека да му се даде възможност да завърши, това иска той”, каза майката на Бургазлиев Роса Ралева." Иска да му се даде възможност да завърши и след това да бъде на бала,и след това да се ожени и след това да има дете и да не го делят от семейството.И така ще му мине живота на свобода (ако не го осъдят условно на 3 месеца) като се използват всички средства за отлагане на делото което може да продължи до пенсионирането на обвиняемия.А за обикновен гражданин на когото родителите не работят в мвр или в системата на правосъдието няма такива екстри,вълк вълка око не вади.

    18:07 09.02.2026

  • 6 Щерев

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Майка му и баща му са милиционери и не дават.

    18:08 09.02.2026

  • 7 бай Митко

    11 0 Отговор
    За много голямо съжаление нищо не може да се върне назад! Язък, голям язък за загиналата майка и тежко пострадалия малчуган! А колкото до виновника той също си разби живота с безотговорната си постъпка!
    Вечна памет на ненужно убитата майка Христина!
    Дай Боже синчето ѝ Мартинчо да се възстанови напълно!
    Дай Боже сили на бащата да отгледа децата си без лишения!
    А Никола Бургазлиев дано да осъзнае престъплението, което е извършил, да спре с тарикатлъците и загрижеността за образованието си, и понесе справедлива присъда!

    18:28 09.02.2026

  • 8 Пuщова

    7 0 Отговор
    Нима има човек който се е сaмозaлъгал, че ще има npaвосъдие в този baтak наречен "Д"ържава??

    18:28 09.02.2026

  • 9 Браво

    12 0 Отговор
    "Това може да се случи на всеки" - абсолютно. Всеки може да се напафка, да се качи на АТВ регистрирано като селскостопанска техника, да го изреже хубаво и да блъсне нормални хора ходейки по тротоар. Давате ли си сметка, че живеем в един психодиспансер с големината на една държава.

    18:31 09.02.2026

  • 10 Правилно, този

    10 0 Отговор
    дрогър не трябва да излиза от затвора в продължение на поне 30 години...

    18:55 09.02.2026

  • 11 Стара чанта

    3 0 Отговор
    От какво семейството идва Тоя - май беше от средите на Вечно гладните, Едва свързващи двата края, Недооценените, Пазителите (на каквото и да е - без значение), Рискуващи живота си - в името на Хората, за Народа, Пазителите на законноста (особено по изборите).... Помийната яма - Бг.!

    19:28 09.02.2026

  • 12 бай Шиле

    5 0 Отговор
    При условие, че е убил човек и осакатил дете, да иска освобождаване за да учи е меко казано цинично.

    19:35 09.02.2026

  • 13 Алекс

    2 0 Отговор
    Вие нали се сещате , милиционерският надрусляк , за какъв се е взел по морето.... а знаете ли какъв напън са оказали родителите на това нещо на всеки един свързан с разследването , свидетели и т.н. да заминава... да не са го отглеждали като че е някой специален . но явно и той и техните са си просто от тия със специални нужди , помощно училище, станали касекети... нали ви е ясна картинката?

    19:45 09.02.2026