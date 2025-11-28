Новини
Четири страници нарушения на пътя има шофьорът, причинил катастрофата със загинало семейство край Пловдив

28 Ноември, 2025 17:16 592 9

  • шофьор-
  • камион-
  • катастрофа-
  • загинали-
  • пловдив

На 24-годишния шофьор е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице, което е особено тежък случай. Държавното обвинение настояваше за мярка за неотклонение "задържане под стража"

Четири страници нарушения на пътя има шофьорът, причинил катастрофата със загинало семейство край Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста шофьора на камиона от катастрофата със загинало семейство на Околовръстния път на Пловдив.

Джунейт Дюлгеров е отказал да даде обяснения. Това коментира пред журналисти прокурор Владимир Вълев. По думите му до инцидента се стига след загуба на внимание от страна на Дюлгеров, като най-вероятно се касае за използване на мобилен телефон.

На 24-годишния шофьор е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице, което е особено тежък случай. Държавното обвинение настояваше за мярка за неотклонение "задържане под стража". По това обвинение е предвидено наказание от 15 до 20 години затвор.

"Справката за нарушения на пътя на Дюлгеров е четири страници", каза Вълев. Той има книжка за тир от две години, като за периода оттогава досега има десет наказателни постановления и 20 фиша - всякакви нарушения на Закона за движение по пътищата.

"Именно системното неспазване на закона води до този трагичен инцидент", коментира още прокурорът. Едно от нарушенията е за това, че е шофирал без книжка. Прокурорът посочи, че загиналата шофьорка има свидетелство за правоуправление от повече от 20 години и има едва две нарушения.

Защитникът на Дюлгеров - адвокат Георги Кутрянски, поиска в съдебната зала на подзащитния му да бъде наложена мярка "домашен арест". "От събраните до момента доказателства не може да се направи предположение, че той може да извърши друго престъпление, а деянието, което е извършил, е по непредпазливост", посочи юристът.

Той допълни, че Дюлгеров е млад, неосъждан, трудово зает, с добри характеристични данни. Той е родом от Смолян, живее под наем в Пловдив, работи в транспортна фирма като шофьор.

"Дюлгеров има два автомобила, които шофира той и членове на семейството му, като всички нарушения се пишат на негово име и той ги заплаща, въпреки, че не всички са извършени от него", коментира Кутрянски. В залата присъстваха близки на Дюлгеров. Решението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-Пловдив.

Припомняме, че на 24 ноември вечера товарен автомобил, управляван от 24-годишният мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил.

На място са загинали 43-годишната шофьорка на автомобила и двама нейни спътници - 42-годишен мъж и 14-годишно дете. Друго дете, на 7 години, което е пътувало в обезопасително столче, е отведено в болница в тежко състояние.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А дано да не

    7 1 Отговор
    излезе от затвора...

    17:20 28.11.2025

  • 2 Механик

    10 0 Отговор
    "...с добри характеристични данни"
    Ами да, добри са. Има-няма 4 листа "характеристични" данни.

    Коментиран от #8

    17:23 28.11.2025

  • 3 Сила

    9 0 Отговор
    Джунейт ...??! "Ново начало".....?!? Невидимата заплаха ...??!

    17:25 28.11.2025

  • 4 Моля да не се изказвате

    1 9 Отговор
    преди бащата на Саяна да си е изтропал мнението по темата.

    17:25 28.11.2025

  • 5 Куп нарушения,

    9 0 Отговор
    а не е спрян. Защо сл3ед като стеава убиец се сещате. Споделена вина носи КАТ.Трябва Кат също да е на подсъдемата скамейка.

    17:27 28.11.2025

  • 6 Бихлюл

    0 0 Отговор
    Майка, баща, дете и едно кръгло сираче. Този е само за трепане.

    17:33 28.11.2025

  • 7 димитър дончев

    0 0 Отговор
    Това за събитието-убило едно семейтво е без значение.Ако се търси отговорност от този ,който му е дал право да се движи и да управлява тир -да, но само за приказки.не си заслужава.Погледнетекакво са направили БГ-пътни ЕЕЕнжинери......на този път и аз нямаше как да се спася......с тези мантинели си като мишка в капан...........

    17:33 28.11.2025

  • 8 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    4 листа нарушения, 4 са и мозъчните гънки на решилият да постави мантинела до асфалта на околовръстното, превърнато е в бобслей писта от четеригънковият инженер

    17:34 28.11.2025

  • 9 те ми да да ама не

    0 0 Отговор
    Джунейд е рецидивист и не е трудово зает вече, защото 100% книжката му вече е отнета и нищо не го спира да избяга в Германия напр.?

    17:34 28.11.2025