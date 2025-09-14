София избира своята песен за 2025 г.

София избира своята песен за 2025 година и това ще се случи навръх празника на града - на 17 септември от 19:00 в зала 1 на НДК.

В празничния ден на сцената на най-голямата зала у нас ще се съберат изявени и млади композитори, текстописци, аранжори и изпълнители за ХV-ото издание на Фестивала за поп и рок музика – СОФИЯ 2025.

Най-големият музикален форум ще избере своята песен в Категория "Конкурс за нова българска поп и рок песен" 2025.

За призовите места тази година се състезават 14 нови песни. И този път Селекционна комисия, съставена от утвърдени автори на музика, текст и аранжимент и представители на радиостанции, изпита "затруднение" при избора на песните.

Фестивалът се организира от "Спринт Продакшън" и Сдружението "Независими автори, музиканти и продуценти" /СНАМП/ с подкрепата на Столична община и Министерство на културата. Събитието се провежда със специалното участие на група ЖЕСТИМ и е достъпен за хора с увреден слух.

Фестивалът ще отдаде специална почит на големия композитор Александър Савелиев, който загубихме в началото на годината. За пръв път ще прозвучи песента, създадена в негова памет "ПРОЩАЛНА ПЕСЕН" - музика: Румен Лозанов, текст: Оля Ал-Ахмед, аранжимент: Румен Лозанов, изпълнение: Петя Буюклиева, Кристина Димитрова, Румен Лозанов.