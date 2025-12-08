Новини
Култура »
Започва 52-рият международен панаир на книгата в НДК

Започва 52-рият международен панаир на книгата в НДК

8 Декември, 2025 12:31 563 1

  • ндк-
  • панаир на книгата-
  • софия-
  • издателства

Повече от 150 издателства ще участват на тазгодишния панаир

Започва 52-рият международен панаир на книгата в НДК - 1
Снимка: Асоциация „Българска книга“
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

От 9 до 14 декември 2025 г. София отново ще се превърне в средище на литературата и културата. В навечерието на коледните празници Асоциация „Българска книга“ открива 52. Софийски международен панаир на книгата – най-мащабното книжно събитие в България.

Панаирът традиционно ще се проведе в Националния дворец на културата, където над 150 издателства ще представят повече от 100 000 заглавия. Посетителите ще могат да се насладят на богата културна програма, включваща премиери, дискусии и срещи с български и международни автори.
Събитието се реализира с подкрепата на Столична община и Министерството на културата на Република България.

13. Софийски международен литературен фестивал

Неразделна част от панаира е и 13. Софийски международен литературен фестивал, който за поредна година ще събере не една сцена популярни български и чуждестранни автори, преводачи и илюстратори.

Сред писателите, с които читателите ще имат възможност да се срещнат, са Джанет Уинтърсън, Елизабет Костова, Жерар дьо Кортанс, Итамар Виейра Жуниор, Иън Макгуайър, Камел Дауд, Мари Ндиай, Мария Сарагоса, Нога Албалах, Тодорис Гонис, Урсула Олсен, Фредерик Льоноар, както и българските писатели Велина Минкова, Йоанна Елми и Рене Карабаш.

Шестте фестивални дни ще преминат в литературни разговори, тематични панели, представяния на нови книги и вълнуващи срещи.

Връчване на наградите „Златен лъв“

На 9 декември от 19:00 ч. в Зала 7 на НДК ще бъдат връчени престижните годишни награди за издателски проекти „Златен лъв“. Церемонията ще се състои в рамките на официалното откриване на панаира и е сред акцентите на програмата, организирана от Асоциация „Българска книга“. Тази година освен традиционните награди за най-добър издателски проект и издателски проект с най-голяма обществена значимост ще бъде връчен и нов специален приз от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ за книга с документален и научен принос.

Професионална програма за издатели

От 9 до 12 декември ще се проведе и второто издание на Професионалната програма за издатели, която включва поредица от специализирани панели и дискусии.

Програмата се организира от Литературна агенция „София“ в партньорство с Асоциация „Българска книга“, Национален център за книгата и с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България.

Повече от 30 международни гости – собственици на издателства, редактори, мениджъри на права, детски издатели и литературни агенти – ще участват в работните срещи и професионалните дискусии в рамките на три дни.

Асоциация „Българска книга“ кани всички читатели да станат част от най-значимото книжно събитие в България и да споделят вдъхновяващите дни, посветени на книгите, авторите и четенето.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    Аз книги вобще не чета разбираш ли ама ше си сипа една ракиа по повода 🤣

    13:27 08.12.2025