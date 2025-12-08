Започва 52-рият международен панаир на книгата в НДК

От 9 до 14 декември 2025 г. София отново ще се превърне в средище на литературата и културата. В навечерието на коледните празници Асоциация „Българска книга“ открива 52. Софийски международен панаир на книгата – най-мащабното книжно събитие в България.

Панаирът традиционно ще се проведе в Националния дворец на културата, където над 150 издателства ще представят повече от 100 000 заглавия. Посетителите ще могат да се насладят на богата културна програма, включваща премиери, дискусии и срещи с български и международни автори.

Събитието се реализира с подкрепата на Столична община и Министерството на културата на Република България.

13. Софийски международен литературен фестивал

Неразделна част от панаира е и 13. Софийски международен литературен фестивал, който за поредна година ще събере не една сцена популярни български и чуждестранни автори, преводачи и илюстратори.

Сред писателите, с които читателите ще имат възможност да се срещнат, са Джанет Уинтърсън, Елизабет Костова, Жерар дьо Кортанс, Итамар Виейра Жуниор, Иън Макгуайър, Камел Дауд, Мари Ндиай, Мария Сарагоса, Нога Албалах, Тодорис Гонис, Урсула Олсен, Фредерик Льоноар, както и българските писатели Велина Минкова, Йоанна Елми и Рене Карабаш.

Шестте фестивални дни ще преминат в литературни разговори, тематични панели, представяния на нови книги и вълнуващи срещи.

Връчване на наградите „Златен лъв“

На 9 декември от 19:00 ч. в Зала 7 на НДК ще бъдат връчени престижните годишни награди за издателски проекти „Златен лъв“. Церемонията ще се състои в рамките на официалното откриване на панаира и е сред акцентите на програмата, организирана от Асоциация „Българска книга“. Тази година освен традиционните награди за най-добър издателски проект и издателски проект с най-голяма обществена значимост ще бъде връчен и нов специален приз от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ за книга с документален и научен принос.

Професионална програма за издатели

От 9 до 12 декември ще се проведе и второто издание на Професионалната програма за издатели, която включва поредица от специализирани панели и дискусии.

Програмата се организира от Литературна агенция „София“ в партньорство с Асоциация „Българска книга“, Национален център за книгата и с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България.

Повече от 30 международни гости – собственици на издателства, редактори, мениджъри на права, детски издатели и литературни агенти – ще участват в работните срещи и професионалните дискусии в рамките на три дни.

Асоциация „Българска книга“ кани всички читатели да станат част от най-значимото книжно събитие в България и да споделят вдъхновяващите дни, посветени на книгите, авторите и четенето.